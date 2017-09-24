Пожелания к ФРИЛАНСУ - страница 6

Новый комментарий
 
Dmitiry Ananiev:

Сам опросник не изменит ничего. А вот пройти тесты и получить сертификат заказчика - это было бы здорово. Исполнитель, чтоб работать Фрилансером здесь iltn документы, подтверждает это всеми способами и т.д. А почему заказчик не может пройти простой тест на знание платформы в которой собирается заработать ну уж точно не 1 миллион?

Одно другому не помешает. Только что закончил работу по созданию советника. В советнике используются ООП и вместе с основной программой идет библиотека. Он не в состоянии установить три файла в папку к экспертам. Собрался жаловаться на меня. Вот хочу два файла, а не три. Конечно, нужно чтобы такие орлы проходили тест на знание материальной базы. Хотя бы на элементарном уровне.
 

Иногда заказчики, получив готовое решение пропадают.
От этого портится статистика добросовестности строков исполнения... (
Еще одна фича, количество оценок. тоже не все пишут отзыв, сохраняют анонимность.
Но вот эта стастистика отзывов меня просто порадовала.)
Работ 12 , а отзывов 13.
как так может быть?


 
Mikhail Dovbakh:

Иногда заказчики, получив готовое решение пропадают.
От этого портится статистика добросовестности строков исполнения... (
Еще одна фича, количество оценок. тоже не все пишут отзыв, сохраняют анонимность.
Но вот эта стастистика отзывов меня просто порадовала.)
Работ 12 , а отзывов 13.
как так может быть?



Работы прошедшие через арбитраж, не в пользу исполнителя, вроде не учитываются.

 
Evgeny Belyaev:

Работы прошедшие через арбитраж, не в пользу исполнителя, вроде не учитываются.

Прикольно, но при этом получена максимальная оценка и отзыв!
Заказчик выиграл арбитраж и повысыл рейтинг исполнителя. Чудно...
Но все равно не понимаю тогда оценки «взвешенный отзыв» 4, ведь она должна быть больше?
Как минимум 5) 
 
Dmitiry Ananiev:

Столкнулся с заказчиком, который только умеет открывать и закрывать МТ4. нажимать Бай и Селл и запускать советников. 

Много времени в процессе исполнения заказа уходит на то, чтоб объяснить заказчику, куда положить файл советника, как воспользоваться тестером, Что такое бар и почему текущий - это нулевой и пр.

Для таких заказчиков на момент оформления заказа предлагаю ввести небольшую анкету. 3-4 вопроса с предоставлением вариантов ответа. Из серии . В какую папку положить готового советника и как найти эту папку. 

Достало это постоянное консультирование. В вариантах ответа пусть будет дополнительный 10-20 долларов. если заказчик не прошел тестирование. 

  1. Это даст понять с кем имеет дело исполнитель. 
  2. Повысить граммотность заказчиков. 
  3. Лучше освоить тестер и оптимизатор. 
  4. так же необходимо пояниьт заказчику, что не всякий советник приносит прибыль. Программист делает только то что написано в ТЗ. 
так же было бы неплохо, чтоб можно было изменить цену в сторону увеличения суммы по согласованию сторон . Иногда нужно что-то доработать и иэто сразу изложить в доп. соглашении. А то начинается после того как работа выполнена разные украшательства. Если заказчик не согласен их делать, то начинается срыв сроков. Арбитраж и пр. Что не очень сказывается на статистике исполнителя. 

Я написал исполнителю  ( другому ) , что  после основного заказа постучусь в личку на ДОРАБОТКУ СОВЕТНИКА за дополнительную плату  , так как обсуждение заказа вышло за рамки ТЗ . Исполнитель не  возражал . 

 
Dmitiry Ananiev:

Сам опросник не изменит ничего. А вот пройти тесты и получить сертификат заказчика - это было бы здорово. Исполнитель, чтоб работать Фрилансером здесь iltn документы, подтверждает это всеми способами и т.д. А почему заказчик не может пройти простой тест на знание платформы в которой собирается заработать ну уж точно не 1 миллион?


Тогда еще тест на составление простейшего ТЗ. А то такой бред пишут, какие-т обрывки сумеречного сознания. 

 
Alexey Volchanskiy:

Тогда еще тест на составление простейшего ТЗ. А то такой бред пишут, какие-т обрывки сумеречного сознания. 

Чем не чёткое ТЗ, всё как положено )


123456
Новый комментарий