Пожелания к ФРИЛАНСУ - страница 6
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Сам опросник не изменит ничего. А вот пройти тесты и получить сертификат заказчика - это было бы здорово. Исполнитель, чтоб работать Фрилансером здесь iltn документы, подтверждает это всеми способами и т.д. А почему заказчик не может пройти простой тест на знание платформы в которой собирается заработать ну уж точно не 1 миллион?
Иногда заказчики, получив готовое решение пропадают.
От этого портится статистика добросовестности строков исполнения... (
Еще одна фича, количество оценок. тоже не все пишут отзыв, сохраняют анонимность.
Но вот эта стастистика отзывов меня просто порадовала.)
Работ 12 , а отзывов 13.
как так может быть?
Иногда заказчики, получив готовое решение пропадают.
От этого портится статистика добросовестности строков исполнения... (
Еще одна фича, количество оценок. тоже не все пишут отзыв, сохраняют анонимность.
Но вот эта стастистика отзывов меня просто порадовала.)
Работ 12 , а отзывов 13.
как так может быть?
Работы прошедшие через арбитраж, не в пользу исполнителя, вроде не учитываются.
Работы прошедшие через арбитраж, не в пользу исполнителя, вроде не учитываются.
Заказчик выиграл арбитраж и повысыл рейтинг исполнителя. Чудно...
Но все равно не понимаю тогда оценки «взвешенный отзыв» 4, ведь она должна быть больше?
Как минимум 5)
Столкнулся с заказчиком, который только умеет открывать и закрывать МТ4. нажимать Бай и Селл и запускать советников.
Много времени в процессе исполнения заказа уходит на то, чтоб объяснить заказчику, куда положить файл советника, как воспользоваться тестером, Что такое бар и почему текущий - это нулевой и пр.
Для таких заказчиков на момент оформления заказа предлагаю ввести небольшую анкету. 3-4 вопроса с предоставлением вариантов ответа. Из серии . В какую папку положить готового советника и как найти эту папку.
Достало это постоянное консультирование. В вариантах ответа пусть будет дополнительный 10-20 долларов. если заказчик не прошел тестирование.
Я написал исполнителю ( другому ) , что после основного заказа постучусь в личку на ДОРАБОТКУ СОВЕТНИКА за дополнительную плату , так как обсуждение заказа вышло за рамки ТЗ . Исполнитель не возражал .
Сам опросник не изменит ничего. А вот пройти тесты и получить сертификат заказчика - это было бы здорово. Исполнитель, чтоб работать Фрилансером здесь iltn документы, подтверждает это всеми способами и т.д. А почему заказчик не может пройти простой тест на знание платформы в которой собирается заработать ну уж точно не 1 миллион?
Тогда еще тест на составление простейшего ТЗ. А то такой бред пишут, какие-т обрывки сумеречного сознания.
Тогда еще тест на составление простейшего ТЗ. А то такой бред пишут, какие-т обрывки сумеречного сознания.
Чем не чёткое ТЗ, всё как положено )