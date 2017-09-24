Пожелания к ФРИЛАНСУ - страница 2

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Когда-то давно Я заказывал себе рекламу для магазинов, выбрал фирмульку по изготовлению и пришёл к ним.

В общем мне куча вопросов, от меня только ответы, почти определились как должно быть. Далее возникла неопределённость с моей стороны по поводу фона. Я задал вопрос, мол какой фон рекламы будет лучше привлекать покупателя на фоне дома, и получил ожидаемый ответ: "вали к маркетологам, пусть они сделают макет, а мы распечатаем, и не отнимай наше время"

Ну так это правильно, если человек программист, то зачем ему учить, если есть учителя. Учителя не обязаны быть программистами, каждый должен занимается своим делом за 100% оплаты

 
Dmitiry Ananiev:

А почему бы на этапе оформления заказа не дать ссылку на соответствующие разделы сайта ? Вы же берете 10 % за услуги сервиса, так сделайте сервис чуть более качественным.

Заодно вставьте ссылку - как сделать заказ. А то многие даже это не могут освоить. 


Это уже более реализуемо - в той же полосе где ссылка на арбитраж показывать ссылку на то, как инсталлировать эксперта или индикатор и на то как их тестировать - пара дополнительных строк и без принципиальных доработок сервиса, только что бы они были заметными, а статьи за ними небыли слишком большими - по паре абзацев.

 

Да, это большой недостаток фриланса - были бы все ТЗ по шаблону (что-то подобное смете), в одинаковых терминах и четкими задачами - то цена на заказы (по крайней мере у меня) упала бы сильно. Наверное и заказчику так было бы нагляднее за что платит. 

По обучению: есть пара ссылок на статьи, правда, сторонних сайтов ("как установить", "как тестировать" и т.д.) и постоянно прикрепляю. Пока не было еще такого принципиального заказчика который бы не захотел изучать. Ссылку кинуть как-то и бесплатно могу. 


 

Намного интереснее когда требования накладываются на функционал терминала. Например,  сделала задание, а заказчика возмутило почему в мт5-м рисуются цены аск и бид просил исправить... 

 

Мы много помощи и объяснений сделали, просто люди не хотят читать:



К этому есть огромная встроенная документация на множестве языков прямо в терминале, а также статьи и видео.

Фриланс мы уже частично обновили, добавив новые методы заказов. Дальше будем улучшать процессы внутри и расширять удобства.

 
Dmitiry Ananiev:

Столкнулся с заказчиком, который только умеет открывать и закрывать МТ4. нажимать Бай и Селл и запускать советников. 

Много времени в процессе исполнения заказа уходит на то, чтоб объяснить заказчику, куда положить файл советника, как воспользоваться тестером, Что такое бар и почему текущий - это нулевой и пр.

Для таких заказчиков на момент оформления заказа предлагаю ввести небольшую анкету. 3-4 вопроса с предоставлением вариантов ответа. Из серии . В какую папку положить готового советника и как найти эту папку. 

Достало это постоянное консультирование. В вариантах ответа пусть будет дополнительный 10-20 долларов. если заказчик не прошел тестирование. 

  1. Это даст понять с кем имеет дело исполнитель. 
  2. Повысить граммотность заказчиков. 
  3. Лучше освоить тестер и оптимизатор. 
  4. так же необходимо пояниьт заказчику, что не всякий советник приносит прибыль. Программист делает только то что написано в ТЗ. 
так же было бы неплохо, чтоб можно было изменить цену в сторону увеличения суммы по согласованию сторон . Иногда нужно что-то доработать и иэто сразу изложить в доп. соглашении. А то начинается после того как работа выполнена разные украшательства. Если заказчик не согласен их делать, то начинается срыв сроков. Арбитраж и пр. Что не очень сказывается на статистике исполнителя. 

ну так надо сразу и курс обучения проводить что мелочиться-то.

По сабжу это проблему заказчика, можно просто скинут ссылки на то, что и как делается, и не париться разъяснениями.

это трата времени

 
Alexandr Bryzgalov:

ну так надо сразу и курс обучения проводить что мелочиться-то.

По сабжу это проблему заказчика, можно просто скинут ссылки на то, что и как делается, и не париться разъяснениями.

это трата времени


А когда во фрилансе будет раздел Обучение? Что-то такое ведь обещали.

 
Alexey Volchanskiy:

А когда во фрилансе будет раздел Обучение? Что-то такое ведь обещали.


Уже есть раздел работ "Консультация":

Новый раздел в сервисе Фриланс: Консультация

 
Vladimir Karputov:

Уже есть раздел работ "Консультация":



Да, это я видел. Но это немного не то. Исповедуется подход фриланса - есть заказчик, есть исполнитель. А хочется раздел, гду я мог бы сам предлагать услуги по обучению.

Наверно, я неправильно написал, это должно быть в маркете.

 

Очередной перл от заказчика: 

Мне не нужен тестер .Торговля ведётся в режиме ОНЛАЙН а не в режиме МЕТАЭДИТОР

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