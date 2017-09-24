Пожелания к ФРИЛАНСУ - страница 2
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Когда-то давно Я заказывал себе рекламу для магазинов, выбрал фирмульку по изготовлению и пришёл к ним.
В общем мне куча вопросов, от меня только ответы, почти определились как должно быть. Далее возникла неопределённость с моей стороны по поводу фона. Я задал вопрос, мол какой фон рекламы будет лучше привлекать покупателя на фоне дома, и получил ожидаемый ответ: "вали к маркетологам, пусть они сделают макет, а мы распечатаем, и не отнимай наше время"
Ну так это правильно, если человек программист, то зачем ему учить, если есть учителя. Учителя не обязаны быть программистами, каждый должен занимается своим делом за 100% оплаты
А почему бы на этапе оформления заказа не дать ссылку на соответствующие разделы сайта ? Вы же берете 10 % за услуги сервиса, так сделайте сервис чуть более качественным.
Заодно вставьте ссылку - как сделать заказ. А то многие даже это не могут освоить.
Это уже более реализуемо - в той же полосе где ссылка на арбитраж показывать ссылку на то, как инсталлировать эксперта или индикатор и на то как их тестировать - пара дополнительных строк и без принципиальных доработок сервиса, только что бы они были заметными, а статьи за ними небыли слишком большими - по паре абзацев.
Да, это большой недостаток фриланса - были бы все ТЗ по шаблону (что-то подобное смете), в одинаковых терминах и четкими задачами - то цена на заказы (по крайней мере у меня) упала бы сильно. Наверное и заказчику так было бы нагляднее за что платит.
По обучению: есть пара ссылок на статьи, правда, сторонних сайтов ("как установить", "как тестировать" и т.д.) и постоянно прикрепляю. Пока не было еще такого принципиального заказчика который бы не захотел изучать. Ссылку кинуть как-то и бесплатно могу.
Намного интереснее когда требования накладываются на функционал терминала. Например, сделала задание, а заказчика возмутило почему в мт5-м рисуются цены аск и бид просил исправить...
Мы много помощи и объяснений сделали, просто люди не хотят читать:
К этому есть огромная встроенная документация на множестве языков прямо в терминале, а также статьи и видео.
Фриланс мы уже частично обновили, добавив новые методы заказов. Дальше будем улучшать процессы внутри и расширять удобства.
Столкнулся с заказчиком, который только умеет открывать и закрывать МТ4. нажимать Бай и Селл и запускать советников.
Много времени в процессе исполнения заказа уходит на то, чтоб объяснить заказчику, куда положить файл советника, как воспользоваться тестером, Что такое бар и почему текущий - это нулевой и пр.
Для таких заказчиков на момент оформления заказа предлагаю ввести небольшую анкету. 3-4 вопроса с предоставлением вариантов ответа. Из серии . В какую папку положить готового советника и как найти эту папку.
Достало это постоянное консультирование. В вариантах ответа пусть будет дополнительный 10-20 долларов. если заказчик не прошел тестирование.
ну так надо сразу и курс обучения проводить что мелочиться-то.
По сабжу это проблему заказчика, можно просто скинут ссылки на то, что и как делается, и не париться разъяснениями.
это трата времени
ну так надо сразу и курс обучения проводить что мелочиться-то.
По сабжу это проблему заказчика, можно просто скинут ссылки на то, что и как делается, и не париться разъяснениями.
это трата времени
А когда во фрилансе будет раздел Обучение? Что-то такое ведь обещали.
А когда во фрилансе будет раздел Обучение? Что-то такое ведь обещали.
Уже есть раздел работ "Консультация":
Уже есть раздел работ "Консультация":
Да, это я видел. Но это немного не то. Исповедуется подход фриланса - есть заказчик, есть исполнитель. А хочется раздел, гду я мог бы сам предлагать услуги по обучению.
Наверно, я неправильно написал, это должно быть в маркете.
Очередной перл от заказчика:
Мне не нужен тестер .Торговля ведётся в режиме ОНЛАЙН а не в режиме МЕТАЭДИТОР