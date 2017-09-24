Пожелания к ФРИЛАНСУ - страница 5
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В переписке на сайте тяжело объяснять дураку, что он дурак. Да еще и по новым правилам обмениваться контактными данными с заказчиком нельзя, Но тогда надо организовать видеосвязь с возможностью показывать рабочий стол и удаленную помощь наподобие ТимВьювера.
Вы напишите, если есть время, в любом случае пригодиться. Ренат прочитает, и примет решение.
Статья должна быть маленькая, но раскрывать тему полностью, те ссылки что имеются сейчас, очень громоздкие и тяжело свариваемые, особенно на детский(пропитый) мозг
У меня тоже случались такие казусы, и это очень не приятные моменты, когда полоумный заказчик начинает видеть в тебе дурака.
Про "маленькая" - не уверен, но лаконичная - будет.
Писать хотелось бы с гарантией, что будет вознаграждение... а так, может это занять очень долгое время - будет зависеть от настроения.
Да были статьи, уже натыкалась не раз. Буквально мой последний заказчик говорил что не знает как оформить работу и читать "много букоф".
Вы напишите, если есть время, в любом случае пригодиться. Ренат прочитает, и примет решение.
Статья должна быть маленькая, но раскрывать тему полностью, те ссылки что имеются сейчас, очень громоздкие и тяжело свариваемые, особенно на детский(пропитый) мозг
У меня тоже случались такие казусы, и это очень не приятные моменты, когда полоумный заказчик начинает видеть в тебе дурака.
Это действительно малость расстраивает. Вот в январе 7 страниц вел переписку и потом по-хорошему расстались:
Работа так и осталась в архиве, хотя там еще 18 разработчиков было. Потом через пару месяцев видел, он опять заявку создал. Хорошо название одинаковое заявок было, я мимо прошел. А так запамятовал бы, опять бы время терял, заказчики теперь ведь анонимные. Все-таки раньше было лучше, когда заранее видишь с кем имеешь дело.
Вот это кстати интересно "полоумный заказчик начинает видеть в тебе дурака" - а может тут такой контингент - кто в здравом уме будет рисковать своей зарплатой? Таких очень мало, и, я отчасти жалею, что потратил кучу времени и денег, что б немного проникнуться в тему биржевой/форексной торговли...
Вот это кстати интересно "полоумный заказчик начинает видеть в тебе дурака" - а может тут такой контингент - кто в здравом уме будет рисковать своей зарплатой? Таких очень мало, и, я отчасти жалею, что потратил кучу времени и денег, что б немного проникнуться в тему биржевой/форексной торговли...
Вы купили опыт.
В институте тоже учатся за деньги, тратят пять лет жизни, и не факт, что будут работать по профессии.
Вы прошли свой институт, и за это заплатили.
Вы купили опыт.
В институте тоже учатся за деньги, тратят пять лет жизни, и не факт, что будут работать по профессии.
Вы прошли свой институт, и за это заплатили.
Слишком дорогой институт вышел - как раз в те времена я думал пойти получать второе высшее, но зажал денег - в итоге переплатил...
Беда в том, что от этих знаний уже сложно отказаться - слишком много времени было потрачено, и теперь я живу с мыслей и страхом, что если брошу всё и уйду, то потеряю мнимый успех, который находиться на расстоянии вытянутой руки.
Спасибо за добрые слова.
Вы напишите, если есть время, в любом случае пригодиться. Ренат прочитает, и примет решение.
Статья должна быть маленькая, но раскрывать тему полностью, те ссылки что имеются сейчас, очень громоздкие и тяжело свариваемые, особенно на детский(пропитый) мозг
У меня тоже случались такие казусы, и это очень не приятные моменты, когда полоумный заказчик начинает видеть в тебе дурака.
Статьями занимается не Ренат, а Рашид Умаров, надо ему написать письмо с предложением
https://www.mql5.com/ru/users/rosh
Тема достаточно актуальна. Особенно это касается создания экспертов. Многие, если не все, заказчики заблуждаются относительно возможных результатов работы эксперта на счету. Им кажется, что их гениальная идея должна работать и приносить только прибыль. Мы с вами хорошо знаем, что это не так. К этому можно добавить низкую осведомленность заказчика не только о платформе, но и в целом о рынке. Поэтому, мне кажется, что необходимо для заказчиков экспертов максимально формализовать задание и выдавать фрилансерам в таком виде, который исключал бы моменты взаимодействия двух сторон вне конкретной задачи. Поясню на примере. Какие обязательные функции должны быть рассмотрены при формировании технического задания.
1-среда, в которой он должен будет трудится (финансовые инструменты, акции и т.д);
2-время работы;
3-правила расчета размера позиции;
4-условия установки позиции и их аннулирования;
5-перечень необходимых для этого индикаторов и правила их интерпретации;
6-дополнительные сведения....
Можно сделать это в виде опросника для заказчика и тогда нам-исполнителям будет легче понять, а что собственно хотел заказчик.
Тема достаточно актуальна. Особенно это касается создания экспертов. Многие, если не все, заказчики заблуждаются относительно возможных результатов работы эксперта на счету. Им кажется, что их гениальная идея должна работать и приносить только прибыль. Мы с вами хорошо знаем, что это не так. К этому можно добавить низкую осведомленность заказчика не только о платформе, но и в целом о рынке. Поэтому, мне кажется, что необходимо для заказчиков экспертов максимально формализовать задание и выдавать фрилансерам в таком виде, который исключал бы моменты взаимодействия двух сторон вне конкретной задачи. Поясню на примере. Какие обязательные функции должны быть рассмотрены при формировании технического задания.
1-среда, в которой он должен будет трудится (финансовые инструменты, акции и т.д);
2-время работы;
3-правила расчета размера позиции;
4-условия установки позиции и их аннулирования;
5-перечень необходимых для этого индикаторов и правила их интерпретации;
6-дополнительные сведения....
Можно сделать это в виде опросника для заказчика и тогда нам-исполнителям будет легче понять, а что собственно хотел заказчик.
Сам опросник не изменит ничего. А вот пройти тесты и получить сертификат заказчика - это было бы здорово. Исполнитель, чтоб работать Фрилансером здесь iltn документы, подтверждает это всеми способами и т.д. А почему заказчик не может пройти простой тест на знание платформы в которой собирается заработать ну уж точно не 1 миллион?