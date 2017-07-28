Кому интересна история Metaquotes? - страница 4

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Galina Bobro:
 

Ага, найти мужчину, привязать и сидеть над ним днями и ночами... 

А как вы хотели ? 

Только не "над ним" сидеть днями и начами, а "у него в душЕ" сидеть днями и ночами.

 
Alexey Volchanskiy:

Была и отличный взрослый сын есть, я в разводе

Вот именно - была.  Сыном и я могу похвастаться.

 
Alexey Volchanskiy:

Quote - цена, котировка, а Meta для понтов ))

Мета - это "типа".

То есть - "Типа котировка".

 
George Merts:

Вот именно - была.  Сыном и я могу похвастаться.


Я же не буду тут на весь божий свет рассказывать о причинах развода. 

 
Galina Bobro:

MQL нужно учить? О_о И еще 2 года??? Ну это прям жесть

Хм... Я уже четыре года изучаю... А до этого - более десяти лет на С++ работал... И не скажу, что "крутой специалист"... Скорее "продвинутый любитель"...

Совершенствоваться можно бесконечно.

 
Alexey Volchanskiy:

Я же не буду тут на весь божий свет рассказывать о причинах развода. 

Лёх, да они у всех стандартные, не надо.

Изначально я о том говорил, что девочкам не стоит идти в IT - счастья не будет.

 
George Merts:

Лёх, да они у всех стандартные, не надо.

Изначально я о том говорил, что девочкам не стоит идти в IT - счастья не будет.


У коллеги по прошлой работе жена программист, он говорил, что как программист круче его на порядок. Сейчас оба перебрались в США, работают в Кремниевой долине, вроде как оба счастливы. Хотя согласен, сугубо технические специальности, возможно, как-то влияют на женственность.

С другой стороны, кто работает в бухгалтерии - женщины.  Я бы на такой работе от тоски через день бы повесился, а для женщины работа по шаблону - самое то. 

 
Alexey Volchanskiy:

У коллеги по прошлой работе жена программист, он говорил, что как программист круче его на порядок. Сейчас оба перебрались в США, работают в Кремниевой долине, вроде как оба счастливы. Хотя согласен, сугубо технические специальности, возможно, как-то влияют на женственность.

С другой стороны, кто работает в бухгалтерии - женщины.  Я бы на такой работе от тоски через день бы повесился, а для женщины работа по шаблону - самое то. 

С кропотливой работой - женщины гораздо лучше мужчин справляются.

Когда-то я занимался shareware программами, и одной из важных задач - был так называемый "сабмит" - то есть, постоянное обновление информации о твоих продуктах в разных сайтах. Очень нудная и кропотливая работа.  Так вот, был один знакомый, который поставил эту работу "на поток". Программист, сделав продукт - просто ему платил, а сабмит - делала его фирма. Так вот, для сабмита - он набирал себе людей. Платил - весьма хорошо (дело было в конце 90х). У него было много желающих... Так вот, в один прекрасный момент он прямо стал говорить, что принимает в свою команду сабмитеров - только женщин. Мол, мужчины совершают в разы больше ошибок.

А насчет коллеги, уехавшего в Штаты... Вангую, что скоро он присоединится к тем, которые говорят про семью "была", и хвастаются взрослыми детьми.

 
George Merts:

С кропотливой работой - женщины гораздо лучше мужчин справляются.

Когда-то я занимался shareware программами, и одной из важных задач - был так называемый "сабмит" - то есть, постоянное обновление информации о твоих продуктах в разных сайтах. Очень нудная и кропотливая работа.  Так вот, был один знакомый, который поставил эту работу "на поток". Программист, сделав продукт - просто ему платил, а сабмит - делала его фирма. Так вот, для сабмита - он набирал себе людей. Платил - весьма хорошо (дело было в конце 90х). У него было много желающих... Так вот, в один прекрасный момент он прямо стал говорить, что принимает в свою команду сабмитеров - только женщин. Мол, мужчины совершают в разы больше ошибок.

А насчет коллеги, уехавшего в Штаты... Вангую, что скоро он присоединится к тем, которые говорят про семью "была", и хвастаются взрослыми детьми.


Тоже занмался шароварой в начале нулевых, была известная ирма, которая продавала и продвигала продукты, вот название подзабыл

вроде сейчас шаровара умерла?

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Почему только теория? Счет ей не откроют наверное, вроде только с 18 лет, но на демо-счете от MQ можно работать. Давайте рассматривать это не как развитие жажды наживы, а как программирование под реальные задачи, а не всякую абстрактную фигню, как в школе.


Девочка пилит коды, а карабас Волчанский их толкает на маркете))))Цель, набери 1000 учеников и поглати джобу)))). Итог волчанский отбивает нехватку в женщинах доступными способами через деньги заработанные на детях)))) а несчастные девочки теряют драгоценное время выгодно продать молодость и выскочить замуж. Итог. Растёт популяция половозрелых особей оказавшихся на обочине ячейковой общественности. Волчанский покоряет половину мира где каждая 10-я девочка работает на него.  

Совпадение? Не думаю.


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