Кому интересна история Metaquotes? - страница 4
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Ага, найти мужчину, привязать и сидеть над ним днями и ночами...
А как вы хотели ?
Только не "над ним" сидеть днями и начами, а "у него в душЕ" сидеть днями и ночами.
Была и отличный взрослый сын есть, я в разводе
Вот именно - была. Сыном и я могу похвастаться.
Quote - цена, котировка, а Meta для понтов ))
Мета - это "типа".
То есть - "Типа котировка".
Вот именно - была. Сыном и я могу похвастаться.
Я же не буду тут на весь божий свет рассказывать о причинах развода.
MQL нужно учить? О_о И еще 2 года??? Ну это прям жесть
Хм... Я уже четыре года изучаю... А до этого - более десяти лет на С++ работал... И не скажу, что "крутой специалист"... Скорее "продвинутый любитель"...
Совершенствоваться можно бесконечно.
Я же не буду тут на весь божий свет рассказывать о причинах развода.
Лёх, да они у всех стандартные, не надо.
Изначально я о том говорил, что девочкам не стоит идти в IT - счастья не будет.
Лёх, да они у всех стандартные, не надо.
Изначально я о том говорил, что девочкам не стоит идти в IT - счастья не будет.
У коллеги по прошлой работе жена программист, он говорил, что как программист круче его на порядок. Сейчас оба перебрались в США, работают в Кремниевой долине, вроде как оба счастливы. Хотя согласен, сугубо технические специальности, возможно, как-то влияют на женственность.
С другой стороны, кто работает в бухгалтерии - женщины. Я бы на такой работе от тоски через день бы повесился, а для женщины работа по шаблону - самое то.
У коллеги по прошлой работе жена программист, он говорил, что как программист круче его на порядок. Сейчас оба перебрались в США, работают в Кремниевой долине, вроде как оба счастливы. Хотя согласен, сугубо технические специальности, возможно, как-то влияют на женственность.
С другой стороны, кто работает в бухгалтерии - женщины. Я бы на такой работе от тоски через день бы повесился, а для женщины работа по шаблону - самое то.
С кропотливой работой - женщины гораздо лучше мужчин справляются.
Когда-то я занимался shareware программами, и одной из важных задач - был так называемый "сабмит" - то есть, постоянное обновление информации о твоих продуктах в разных сайтах. Очень нудная и кропотливая работа. Так вот, был один знакомый, который поставил эту работу "на поток". Программист, сделав продукт - просто ему платил, а сабмит - делала его фирма. Так вот, для сабмита - он набирал себе людей. Платил - весьма хорошо (дело было в конце 90х). У него было много желающих... Так вот, в один прекрасный момент он прямо стал говорить, что принимает в свою команду сабмитеров - только женщин. Мол, мужчины совершают в разы больше ошибок.
А насчет коллеги, уехавшего в Штаты... Вангую, что скоро он присоединится к тем, которые говорят про семью "была", и хвастаются взрослыми детьми.
С кропотливой работой - женщины гораздо лучше мужчин справляются.
Когда-то я занимался shareware программами, и одной из важных задач - был так называемый "сабмит" - то есть, постоянное обновление информации о твоих продуктах в разных сайтах. Очень нудная и кропотливая работа. Так вот, был один знакомый, который поставил эту работу "на поток". Программист, сделав продукт - просто ему платил, а сабмит - делала его фирма. Так вот, для сабмита - он набирал себе людей. Платил - весьма хорошо (дело было в конце 90х). У него было много желающих... Так вот, в один прекрасный момент он прямо стал говорить, что принимает в свою команду сабмитеров - только женщин. Мол, мужчины совершают в разы больше ошибок.
А насчет коллеги, уехавшего в Штаты... Вангую, что скоро он присоединится к тем, которые говорят про семью "была", и хвастаются взрослыми детьми.
Тоже занмался шароварой в начале нулевых, была известная ирма, которая продавала и продвигала продукты, вот название подзабыл
вроде сейчас шаровара умерла?
Почему только теория? Счет ей не откроют наверное, вроде только с 18 лет, но на демо-счете от MQ можно работать. Давайте рассматривать это не как развитие жажды наживы, а как программирование под реальные задачи, а не всякую абстрактную фигню, как в школе.
Девочка пилит коды, а карабас Волчанский их толкает на маркете))))Цель, набери 1000 учеников и поглати джобу)))). Итог волчанский отбивает нехватку в женщинах доступными способами через деньги заработанные на детях)))) а несчастные девочки теряют драгоценное время выгодно продать молодость и выскочить замуж. Итог. Растёт популяция половозрелых особей оказавшихся на обочине ячейковой общественности. Волчанский покоряет половину мира где каждая 10-я девочка работает на него.
Совпадение? Не думаю.