Кому интересна история Metaquotes? - страница 2
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меня же интересует самое главное:
как удалось выжить ? вот эта вот борьба не на жизнь - а на смерть ...вспомните какие были времена, они и сейчас не простые...
думаю многие подступались прибрать все к рукам, но MetaQuotes победил...
да, вот еще, тут упоминали отцов-основателей, я вспомнил сразу Роша, куда-то он пропал...
Все тут. Причём ежедневно. Как не замечаете
Все тут. Причём ежедневно. Как не замечаете
ну, слава богу...
"гренада, гренада,
гренада, моя..."
меня же интересует самое главное:
как удалось выжить ? вот эта вот борьба не на жизнь - а на смерть ...вспомните какие были времена, они и сейчас не простые...
думаю многие подступались прибрать все к рукам, но MetaQuotes победил...
Вы чё-то нагнетаете. Они ж в нулевых раскручивались, а не в лихих девяностых. Да и сфера такая специфическая, что вряд ли вызывала желание "прибрать к рукам". Ну а регистрация в оффшоре.
У меня есть знакомая девочка, учится в школе, 10-й класс. Дали задание написать сочинение о выдающихся людях. А она уже 2 года у меня изучает MQL5, очень успешно.
...мы суммировали с Машей вопросы, я немного помог
...
Если вы согласитесь, Маша будет просто счастлива!
Я уже как-то тему поднимал. Пару лет назад довелось оказаться в обычной школе, компьютерный класс. Класс, сетка, все ок, но у учеников на лице скука. Примерно как у меня на высшей математике, когда лектор бубнил о преобразовании фурье без привязки к реалу.
Я тогда еще ветку делал, ко мне приезжал институтский друг, четверо детей, живет в Финке, всех обучают в школе трейдингу.
Думаю, если бы был игровой интерес, у нас в России и не только процент толковых программистов вырос бы на порядки
сейчас изучаю Python и Java, ппц как увлекательно, на Python зная с++ очень легко все дается и самое главное интересно ))
@Renat Fatkhullin Ренат, @Rashid Umarov Рашид и весь ваш дружный коллектив!
У меня есть знакомая девочка, учится в школе, 10-й класс. Дали задание написать сочинение о выдающихся людях. А она уже 2 года у меня изучает MQL5, очень успешно.
Она хочет развиваться в IT, я считаю, это отлично.
Что тут отличного ?
Главный ВУЗ в жизни женщины - Выйти Удачно Замуж. (Не "по любви", не "за богатого", не "назло маме", а именно удачно - так, чтобы с мужем быть одним целым всю жизнь, тогда и любовь приложится, и деньги не будут главным, и мама не будет мешать).
"Развитие в IT" (и прочие "развития") для женщины - это извращение, которое и приводит к тому, что у тебя, Лёха, нет семьи.
Против "Истории MetaQuotes" - ничего не возражаю, не прочь почитать.
почему в опросе не учтено мнение репликтоидов ??
..... Дали задание написать сочинение о выдающихся людях. А она уже 2 года у меня изучает MQL5, очень успешно.
MQL нужно учить? О_о И еще 2 года??? Ну это прям жесть
Что тут отличного ?
Главный ВУЗ в жизни женщины - Выйти Удачно Замуж. (Не "по любви", не "за богатого", не "назло маме", а именно удачно - так, чтобы с мужем быть одним целым всю жизнь, тогда и любовь приложится, и деньги не будут главным, и мама не будет мешать).
"Развитие в IT" (и прочие "развития") для женщины - это извращение, которое и приводит к тому, что у тебя, Лёха, нет семьи.
Ага, найти мужчину, привязать и сидеть над ним днями и ночами...
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За историю - всеми руками за - люблю почитать реалистичные истории
Меня давно интересует одно: С чего взято имя компании "MetaQuotes", и что оно обозначает?
Ведь с ниоткуда ничего не берётся, и в никуда не исчезает.
Спасибо за ответ!
Quote - цена, котировка, а Meta для понтов ))