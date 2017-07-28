Кому интересна история Metaquotes? - страница 2

Новый комментарий
 
Denis Sartakov:

меня же интересует самое главное:

как удалось выжить ? вот эта вот борьба не на жизнь - а на смерть ...вспомните какие были времена, они и сейчас не простые...

думаю многие подступались прибрать все к рукам, но MetaQuotes победил...

да, вот еще, тут упоминали отцов-основателей, я вспомнил сразу Роша, куда-то он пропал...

Все тут. Причём ежедневно. Как не замечаете


 
Artyom Trishkin:

Все тут. Причём ежедневно. Как не замечаете



ну, слава богу...

"гренада, гренада,

гренада, моя..."

 
Denis Sartakov:

меня же интересует самое главное:

как удалось выжить ? вот эта вот борьба не на жизнь - а на смерть ...вспомните какие были времена, они и сейчас не простые...

думаю многие подступались прибрать все к рукам, но MetaQuotes победил...

Вы чё-то нагнетаете. Они ж в нулевых раскручивались, а не в лихих девяностых. Да и сфера такая специфическая, что вряд ли вызывала желание "прибрать к рукам". Ну а регистрация в оффшоре.

 
Alexey Volchanskiy:

У меня есть знакомая девочка, учится в школе, 10-й класс. Дали задание написать сочинение о выдающихся людях. А она уже 2 года у меня изучает MQL5, очень успешно.
...мы суммировали с Машей вопросы, я немного помог

...

Если вы согласитесь, Маша будет просто счастлива!

Да уж, ну вы фантазёр конечно... )  Имхо, достоверней бы выглядел такой вариант, что мол хочу сделать стенгазету в своём комсомольском кружке о героях-тружениках, бойцах невидимого фронта, и т.д. и т.п.
 
Alexey Volchanskiy:

Я уже как-то тему поднимал. Пару лет назад довелось оказаться в обычной школе, компьютерный класс. Класс, сетка, все ок, но у учеников на лице скука. Примерно как у меня на высшей математике, когда лектор бубнил о преобразовании фурье без привязки к реалу.

Я тогда еще ветку делал, ко мне приезжал институтский друг, четверо детей, живет в Финке, всех обучают в школе трейдингу.

Думаю, если бы был игровой интерес, у нас в России и не только процент толковых программистов вырос бы на порядки


сейчас изучаю Python и Java, ппц как увлекательно, на Python зная с++ очень легко все дается и самое главное интересно ))

 
так то история описана в их книге читаните поймете !!
 
Alexey Volchanskiy:

@Renat Fatkhullin  Ренат, @Rashid Umarov Рашид и весь ваш дружный коллектив!

У меня есть знакомая девочка, учится в школе, 10-й класс. Дали задание написать сочинение о выдающихся людях. А она уже 2 года у меня изучает MQL5, очень успешно.

Она хочет развиваться в IT, я считаю, это отлично.

Что тут отличного ?

Главный ВУЗ в жизни женщины - Выйти Удачно Замуж.  (Не "по любви", не "за богатого", не "назло маме", а именно удачно - так, чтобы с мужем быть одним целым всю жизнь, тогда и любовь приложится, и деньги не будут главным, и мама не будет мешать).

"Развитие в IT" (и прочие "развития") для женщины - это извращение, которое и приводит к тому, что у тебя, Лёха, нет семьи.



Против "Истории MetaQuotes" - ничего не возражаю, не прочь почитать.

 

почему в опросе не учтено мнение репликтоидов ??

 
Alexey Volchanskiy:

..... Дали задание написать сочинение о выдающихся людях. А она уже 2 года у меня изучает MQL5, очень успешно.

MQL нужно учить? О_о И еще 2 года??? Ну это прям жесть

George Merts:

Что тут отличного ?

Главный ВУЗ в жизни женщины - Выйти Удачно Замуж.  (Не "по любви", не "за богатого", не "назло маме", а именно удачно - так, чтобы с мужем быть одним целым всю жизнь, тогда и любовь приложится, и деньги не будут главным, и мама не будет мешать).

"Развитие в IT" (и прочие "развития") для женщины - это извращение, которое и приводит к тому, что у тебя, Лёха, нет семьи.


Ага, найти мужчину, привязать и сидеть над ним днями и ночами... 

------

За историю - всеми руками за - люблю почитать реалистичные истории 

 
Vitaly Muzichenko:

Меня давно интересует одно: С чего взято имя компании "MetaQuotes", и что оно обозначает? 

Ведь с ниоткуда ничего не берётся, и в никуда не исчезает.

Спасибо за ответ!


Quote - цена, котировка, а Meta для понтов ))

12345
Новый комментарий