Кому интересна история Metaquotes?

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@Renat Fatkhullin  Ренат, @Rashid Umarov Рашид и весь ваш дружный коллектив!

У меня есть знакомая девочка, учится в школе, 10-й класс. Дали задание написать сочинение о выдающихся людях. А она уже 2 года у меня изучает MQL5, очень успешно.

Она хочет развиваться в IT, я считаю, это отлично.

Не могли бы мы устроить на форуме что-то вроде интервью в электронном виде? Мне тоже интересно, мы суммировали с Машей вопросы, я немного помог


1. Расскажите о самом начале основания MQL5

2. Какие были трудности и как вы их преодолели

3. Какие перспективы вы видите в будущем


Если вы согласитесь, Маша будет просто счастлива!

Спасибо!

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Ренат и Рашид

На основании ваших ответов я могу написать рассказ, его можно будет использовать в рекламе

 

Леха, ты вообще когда-нибудь работаешь?

 
prostotrader:

Леха, ты вообще когда-нибудь работаешь?


Я же дома вджобываю, сил гораздо меньше уходит. 

 
Спасибо, но рано.
 
Alexey Volchanskiy:

Я же дома вджобываю, сил гораздо меньше уходит. 

Чуть подправил твой пост для вызова в ветку. А то долго ждать ответа будешь...

Не знаю правда - при правке сработает пуш, иль нет уже...

ЗЫ. Уже ...
 
Renat Fatkhullin:
Спасибо, но рано.

Скоро на Марсе уже будете - рано )) Но все равно спасибо, девочка прилично программирует

 
Artyom Trishkin:

Чуть подправил твой пост для вызова в ветку. А то долго ждать ответа будешь...

Не знаю правда - при правке сработает пуш, иль нет уже...

ЗЫ. Уже ...

Артем, я не понял, вроде все по старому

Все, вьехал, сенкс

 
Alexey Volchanskiy:

Артем, я не понял, вроде все по старому

Все, вьехал, сенкс


Я уже как-то тему поднимал. Пару лет назад довелось оказаться в обычной школе, компьютерный класс. Класс, сетка, все ок, но у учеников на лице скука. Примерно как у меня на высшей математике, когда лектор бубнил о преобразовании фурье без привязки к реалу.

Я тогда еще ветку делал, ко мне приезжал институтский друг, четверо детей, живет в Финке, всех обучают в школе трейдингу.

Думаю, если бы был игровой интерес, у нас в России и не только процент толковых программистов вырос бы на порядки

 
Renat Fatkhullin:
Спасибо, но рано.

Меня давно интересует одно: С чего взято имя компании "MetaQuotes", и что оно обозначает? 

Ведь с ниоткуда ничего не берётся, и в никуда не исчезает.

Спасибо за ответ!

 
Vitaly Muzichenko:

Меня давно интересует одно: С чего взято имя компании "MetaQuotes", и что оно обозначает? 

Ведь с ниоткуда ничего не берётся, и в никуда не исчезает.

Спасибо за ответ!


меня же интересует самое главное:

как удалось выжить ? вот эта вот борьба не на жизнь - а на смерть ...вспомните какие были времена, они и сейчас не простые...

думаю многие подступались прибрать все к рукам, но MetaQuotes победил...

да, вот еще, тут упоминали отцов-основателей, я вспомнил сразу Роша, куда-то он пропал...

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