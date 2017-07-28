Кому интересна история Metaquotes?
@Renat Fatkhullin Ренат, @Rashid Umarov Рашид и весь ваш дружный коллектив!
У меня есть знакомая девочка, учится в школе, 10-й класс. Дали задание написать сочинение о выдающихся людях. А она уже 2 года у меня изучает MQL5, очень успешно.
Она хочет развиваться в IT, я считаю, это отлично.
Не могли бы мы устроить на форуме что-то вроде интервью в электронном виде? Мне тоже интересно, мы суммировали с Машей вопросы, я немного помог
1. Расскажите о самом начале основания MQL5
2. Какие были трудности и как вы их преодолели
3. Какие перспективы вы видите в будущем
Если вы согласитесь, Маша будет просто счастлива!
Спасибо!
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Ренат и Рашид
На основании ваших ответов я могу написать рассказ, его можно будет использовать в рекламе
Леха, ты вообще когда-нибудь работаешь?
Леха, ты вообще когда-нибудь работаешь?
Я же дома вджобываю, сил гораздо меньше уходит.
Я же дома вджобываю, сил гораздо меньше уходит.
Чуть подправил твой пост для вызова в ветку. А то долго ждать ответа будешь...
Не знаю правда - при правке сработает пуш, иль нет уже...
Спасибо, но рано.
Скоро на Марсе уже будете - рано )) Но все равно спасибо, девочка прилично программирует
Чуть подправил твой пост для вызова в ветку. А то долго ждать ответа будешь...
Не знаю правда - при правке сработает пуш, иль нет уже...
Артем, я не понял, вроде все по старому
Все, вьехал, сенкс
Артем, я не понял, вроде все по старому
Все, вьехал, сенкс
Я уже как-то тему поднимал. Пару лет назад довелось оказаться в обычной школе, компьютерный класс. Класс, сетка, все ок, но у учеников на лице скука. Примерно как у меня на высшей математике, когда лектор бубнил о преобразовании фурье без привязки к реалу.
Я тогда еще ветку делал, ко мне приезжал институтский друг, четверо детей, живет в Финке, всех обучают в школе трейдингу.
Думаю, если бы был игровой интерес, у нас в России и не только процент толковых программистов вырос бы на порядки
Спасибо, но рано.
Меня давно интересует одно: С чего взято имя компании "MetaQuotes", и что оно обозначает?
Ведь с ниоткуда ничего не берётся, и в никуда не исчезает.
Спасибо за ответ!
Меня давно интересует одно: С чего взято имя компании "MetaQuotes", и что оно обозначает?
Ведь с ниоткуда ничего не берётся, и в никуда не исчезает.
Спасибо за ответ!
меня же интересует самое главное:
как удалось выжить ? вот эта вот борьба не на жизнь - а на смерть ...вспомните какие были времена, они и сейчас не простые...
думаю многие подступались прибрать все к рукам, но MetaQuotes победил...
да, вот еще, тут упоминали отцов-основателей, я вспомнил сразу Роша, куда-то он пропал...
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