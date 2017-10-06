Склейки фьючерсов - поиск швов - страница 6
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Движения и нет. Цена определяется не теоретической, а последней сделкой и стаканом опциона. И кто-ж будет опцион торговать на пробое.)
И задержки определяются только сделками и стаканом. Иногда можно оч выгодно купить/продать. С опционами вообще суета не нужна.
В том то и дело - что если их не торгуют при пробое, то появляется ценовой разрыв - который потом сильным движением перекрывается.
Беда опционов в том, что они часто катят безоткатно - волнами - может по ним есть смысл торговать, как по тренду?
В том то и дело - что если их не торгуют при пробое, то появляется ценовой разрыв - который потом сильным движением перекрывается.
Беда опционов в том, что они часто катят безоткатно - волнами - может по ним есть смысл торговать, как по тренду?
По тренду, не знаю. Имхо, имеет смысл только позиционно. Тогда все сбалансировано, и всякие взбрыки по фигу.
У меня есть ещё не проверенная идея - усредняться против тренда, набирая опционы за 2 страйками от цены - плюс в том, что можно ограничить риски, по сравнению с обычным мартином.
У меня есть ещё не проверенная идея - усредняться против тренда, набирая опционы за 2 страйками от цены - плюс в том, что можно ограничить риски, по сравнению с обычным мартином.
Не надо этого делать.( Временной распад сожрет всю прибыль.
Вот это я хочу проверить. Точней, посмотреть динамику распада в зависимости от движения цены - в тренде и во флете, и в зависимости от удаленности страйка. На глаз - это все происходит не равномерно и требуется экспериментальное изучение.
Вот это я хочу проверить. Точней, посмотреть динамику распада в зависимости от движения цены - в тренде и во флете, и в зависимости от удаленности страйка. На глаз - это все происходит не равномерно и требуется экспериментальное изучение.
Есть формула для расчета. Реально работает. Есть бесплатный софт, тоже можно посмотреть процесс. Все считается. Зачем же экспериментально? ))
Пока поверьте на слово. За пару дней сожрет все. Ни тренд, ни флэт не спасут.)
А на практике, все это надо обязательно считать. Постоянно.)
Есть формула для расчета. Реально работает. Есть бесплатный софт, тоже можно посмотреть процесс. Все считается. Зачем же экспериментально? ))
Что б прочувствовать :)
Пока поверьте на слово. За пару дней сожрет все. Ни тренд, ни флэт не спасут.)
А на практике, все это надо обязательно считать.
У меня как раз не однозначная практика сложилась, поэтому и появились идеи...
Я не увидел идеального "книжного" распада.
Интересным кажется наблюдение, не мной сделанное, но я его мониторю, что если опцион по Si просел за 100 рублей, то при экспирации цена не будет на этом страйке.
Что б прочувствовать :)
У меня как раз не однозначная практика сложилась, поэтому и появились идеи...
Я не увидел идеального "книжного" распада.
Интересным кажется наблюдение, не мной сделанное, но я его мониторю, что если опцион по Si просел за 100 рублей, то при экспирации цена не будет на этом страйке.
Опять поверьте на слово, распад действительно идеален и полностью совпадает с формулами. У опционов много всяких зависимостей и распад только одна из переменных. Потому и не видите.
Если хотите книжку подарю по опционам. Если понадобится в личку напишите, где-то через неделю. Меня не будет.
Пошел спать. Спокойной ночи.
Опять поверьте на слово, распад действительно идеален и полностью совпадает с формулами. У опционов много всяких зависимостей и распад только одна из переменных. Потому и не видите.
Если хотите книжку подарю по опционам. Если понадобится в личку напишите, где-то через неделю. Меня не будет.
Пошел спать. Спокойной ночи.
Ну, я люблю проверять всё - возможно из-за этого медленно прогрессирую, но на много...
Спасибо, живую книжку в дар предлагаете? Я вот хотел прочесть Коннолли Кевин — «Покупка и продажа волатильности» - в плане у меня.
Приятных сновидений.
Решил посмотреть склейку на фьючерс евро/рубль - ужас
Как это можно привести в человеческий вид? Я так понимаю, что если поправить руками, то опять все испортится при связи с источником информации...