Склейки фьючерсов - поиск швов - страница 3
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1-2. Это понятно, но один день особо не решает - зато использование склейки дает возможность поиска решения на длительном периоде.
3. Хм... у вас Открытие? У меня не ищется такой инструмент.
Наберите Si-3.13, Si-6.13 и т.д
Добавлено
У меня не стояла галка "Показывать истекшие контракты". В любом случае, склейка кажется интересней...
Когда кажется, то, обычно, крестятся :)....
Вольному - воля!
Добавлено
Судя по Вашим постам, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, Вам ещё рано торговать,
примите хороший совет - подучите матчасть по фьючерсам...
Когда кажется, то, обычно, крестятся :)....
Вольному - воля!
Добавлено
Судя по Вашим постам, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, Вам ещё рано торговать,
примите хороший совет - подучите матчасть по фьючерсам...
Понятно.. В путь, аргументов НЕ БУДЕТ!
Понятно.. В путь, аргументов НЕ БУДЕТ!
Печально.
Я не боюсь ошибаться - осилит путь идущий.
Наберите Si-3.13, Si-6.13 и т.д
Добавлено
А что у вас за брокер такой ? Есть ли способ сделать реальный счет у него, без внесения денег и похода в офис ? У меня историю начинается только с 15 года..
В "Открытие" есть https://open-broker.ru/ru/open-account/
В принципе, можно, конечно, программно переключать фьючерс торговли, путем замены символа в советнике - но без явных аргументов в пользу этого метода, это кажется не продуктивно.
На склейки нельзя торговать :)