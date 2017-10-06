Склейки фьючерсов - поиск швов - страница 3

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Aleksey Vyazmikin:

 

1-2. Это понятно, но один день особо не решает - зато использование склейки дает возможность поиска решения на длительном периоде.

3. Хм... у вас Открытие? У меня не ищется такой инструмент.



Наберите Si-3.13, Si-6.13 и т.д

Добавлено


 
У меня не стояла галка "Показывать истекшие контракты". В любом случае, склейка кажется интересней...
 
Aleksey Vyazmikin:
У меня не стояла галка "Показывать истекшие контракты". В любом случае, склейка кажется интересней...

Когда кажется, то, обычно, крестятся :)....

Вольному - воля!

Добавлено

Судя по Вашим постам, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, Вам ещё рано торговать,

примите хороший совет - подучите матчасть по фьючерсам...

 
prostotrader:

Когда кажется, то, обычно, крестятся :)....

Вольному - воля!

Добавлено

Судя по Вашим постам, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, Вам ещё рано торговать,

примите хороший совет - подучите матчасть по фьючерсам...

 

Давайте не умничать, а приводить аргументы - чем же склейка хуже реальных контрактов?
 
Aleksey Vyazmikin:

 

Давайте не умничать, а приводить аргументы - чем же склейка хуже реальных контрактов?

Понятно.. В путь, аргументов НЕ БУДЕТ!

 
prostotrader:

Понятно.. В путь, аргументов НЕ БУДЕТ!

 

Печально.

Я не боюсь ошибаться - осилит путь идущий.

 
В принципе, можно, конечно, программно переключать фьючерс торговли, путем замены символа в советнике - но без явных аргументов в пользу этого метода, это кажется не продуктивно.
 
prostotrader:

Наберите Si-3.13, Si-6.13 и т.д

Добавлено


А что у вас за брокер такой ? Есть ли способ сделать реальный счет у него, без внесения денег и похода в офис ? У меня историю начинается только с 15 года..
 
pivomoe:
А что у вас за брокер такой ? Есть ли способ сделать реальный счет у него, без внесения денег и похода в офис ? У меня историю начинается только с 15 года..

В "Открытие" есть https://open-broker.ru/ru/open-account/

 
Aleksey Vyazmikin:
В принципе, можно, конечно, программно переключать фьючерс торговли, путем замены символа в советнике - но без явных аргументов в пользу этого метода, это кажется не продуктивно.


На склейки нельзя торговать :)

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