Склейки фьючерсов - поиск швов - страница 2

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vito333:

полагаю, можно просто исключать с 14-го по 17-е числа 3-го, 6-го, 9-го и 12-го месяцев

Вы же сами пишите:

 
Aleksey Vyazmikin:

Вы же сами пишите:



именно - завершение обращения 21-го, но реально все склейки и переход массово на новые контракты происходит 14-15 числа

 
vito333:

именно - завершение обращения 21-го, но реально все склейки и переход массово на новые контракты происходит 14-15 числа

 

Мда, извращением попахивает у них...

Я так понимаю, что если 15 приходится на выходной, то склейка идет следующим рабочим днем - к примеру 16.03.2015г.

 

По графику получились такие дни склейки

15.03.2013
17.06.2013
16.09.2013
16.12.2013
17.03.2014
16.06.2014
15.09.2014
15.12.2014
16.03.2015
15.06.2015
15.09.2015
15.12.2015
15.03.2016
15.06.2016
15.09.2016
15.12.2016
16.03.2017
15.06.2017
 
Aleksey Vyazmikin:

 

Как найти старые фьючерсы - в инструментах их нет.
Правая кнопка в обзоре рынка. Символы-Moex-Forts-Expired это у БКС
 
pivomoe:
Правая кнопка в обзоре рынка. Символы-Moex-Forts-Expired это у БКС

 

И за какой период там символы? У меня только текущий период.
 
Aleksey Vyazmikin:

Для тестирования советника требуется избавиться от швов на склейках фьючерсов, в частности по Si.

Как узнать даты склеек, что б их исключить?

По идеи это день экспирации - но где есть список всех дней экспирации? Может можно это как то программно нащупать, что б руками не собирать информацию?



Изначально Вы не правильно подходите к тестированию советника.

В реале нет нескончаемого фьючерса, поэтому тестируте по конкретным фьючерсам (история)

с дня АКТИВНОСТИ (19-05 день экспирации предыдущего фьючерса), до 18-44 дня экспирации текущего фьючерса.

 
prostotrader:

Изначально Вы не правильно подходите к тестированию советника.

В реале нет нескончаемого фьючерса, поэтому тестируте по конкретным фьючерсам (история)

с дня АКТИВНОСТИ (19-05 день экспирации предыдущего фьючерса), до 18-44 дня экспирации текущего фьючерса.

 

Что-то я Вас не пойму - прошу по доходчивей объяснить.

Уточню свою позицию:

1. Активно фьючерс торгуется с момента экспирации предыдущего фьючерса до экспирации следующего.

2. Позиции в день экспирации не открываются, те, что были открыты - закрываются - таким образом, в склейке нет переноса позиции на другой фьючерс.

3. У меня нет старых фьючерсов - где Вы их предлагаете брать?

 
Aleksey Vyazmikin:

 

Что-то я Вас не пойму - прошу по доходчивей объяснить.

Уточню свою позицию:

1. Активно фьючерс торгуется с момента экспирации предыдущего фьючерса до экспирации следующего.

2. Позиции в день экспирации не открываются, те, что были открыты - закрываются - таким образом, в склейке нет переноса позиции на другой фьючерс.

3. У меня нет старых фьючерсов - где Вы их предлагаете брать?

1. Текущий фьючерс торгуется (активно) с 19-05 в день экспирации предыдущего фьючерса и до 18-45 дня своей экспирации

2. Позицию можно открыыть до 18-45 и в день экспирации

3. Старые фьючерсы с 2013 г. есть в терминале

добавлено


 
prostotrader:

1. Текущий фьючерс торгуется (активно) с 19-05 в день экспирации предыдущего фьючерса и до 18-45 дня своей экспирации

2. Позицию можно открыыть до 18-45 и в день экспирации

3. Старые фьючерсы с 2013 г. есть в терминале (папка Expiried)

 

1-2. Это понятно, но один день особо не решает - зато использование склейки дает возможность поиска решения на длительном периоде.

3. Хм... у вас Открытие? У меня не ищется такой инструмент.


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