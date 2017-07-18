МТ5 1627 - падает с индюком MyFXbook EA ver 1.6
Сегодня накатились обновления (от Робофорекс и Альпари) предположительно версия 1627 (сохранился файл C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\LiveUpdate\MT5CLWTST64.1627).
Пришлось оперативно делать даунгрейд на 1596, т.к. при запуске терминала едва успевал прорисовывать окошко и сразу закрывался.
Перезагрузка ПК ничего не дала. Несколько попыток запуска были безуспешными.
В логах после апдейта ничего нет, до тех пор пока не запустил предыдущую версию.
добрый день.
обновил работает.
я для себя давно вывел одно правило, грузить и устанавливать только терминалы с этого сайта. терминалы у дц обычно глючат.
с уважением.
В логах после апдейта ничего нет, до тех пор пока не запустил предыдущую версию.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
A100, 2017.07.07 12:06Было 5-10 секунд (может в отдельных случаях и больше), а теперь без меню Просмотр - логи ВООБЩЕ (!) не обновляются (с начала суток прошло уже несколько часов, а файл - нулевой, при том что во вкладке Эксперты есть новые строки за сутки). Нарушено нормальное логирование ради мифического ускорения работы терминала на "пару наносекунд"
Выяснил, что терминал 1627 резко падает при добавления индюка Myfxbook EA ver 1.6. Даже при отключенной Авто-торговле.
добрый день.
...
я для себя давно вывел одно правило, грузить и устанавливать только терминалы с этого сайта. терминалы у дц обычно глючат.
с уважением.
Ну это достаточно странное утверждение. Никакие ДЦ не имеют права вносить в код приложения никаких изменений. Персонализируют своим логотипом и адресами серваков.
Ну это достаточно странное утверждение. Никакие ДЦ не имеют права вносить в код приложения никаких изменений. Персонализируют своим логотипом и адресами серваков.
с уважением.
тем не менее это так, возможно сейчас что то и изменилось, но тогда (6 лет назад) было именно так.
Нет.
Выяснил, что терминал 1627 резко падает при добавления индюка Myfxbook EA ver 1.6. Даже при отключенной Авто-торговле.
https://www.mql5.com/ru/forum/171848
тоже WebRequest небось юзается?
- 2017.03.06
- www.mql5.com
Выяснил, что терминал 1627 резко падает при добавления индюка Myfxbook EA ver 1.6. Даже при отключенной Авто-торговле.
https://www.mql5.com/ru/forum/171848
тоже WebRequest небось юзается?
Не знаю. Это индикатор для закачки истории торговли на известный одноименный сервис мониторинга и сигналов.
Используются dll:
а крешлог можно увидеть?
Может вызов DLL не при чем?
Ну явно этой инфо не хватает...)
а крешлог можно увидеть?
Может вызов DLL не при чем?
Ну явно этой инфо не хватает...)
А где я его возьму? В журналах винды Приложение ничего нет. В логах МТ тоже ничего. Никакого окошка с инфой про сбой не выдается, терминал просто закрывается и все.
Если индюка не было, то при добавлении, как только вбиваю в параметры свой логин и пароль на майфхбук и нажимаю ок термнал закрывается. При следующем запуске индюк на графике отсутствует (в win10 остается, но с незаполненными логином/паролем). Если индюк стоял на графике до обновления, терминал закрывается и нет возможности ничего увидеть, настроить, поменять.
Если логин/пароль в индюк не вбиты, то терминал не падает.
Винда:
Windows Web Server 2008 R2 SP1.
Wondows 10 Pro.
Мне кажется в данном случае - когда терминал не выдает никакой информации о сбое - в проблеме должны разобраться разработчики. Индикатор скачивается на сайте Майфхбук. На том ресурсе я сообщил в саппорт о данной проблеме.
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Сегодня накатились обновления (от Робофорекс и Альпари) предположительно версия 1627 (сохранился файл C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\LiveUpdate\MT5CLWTST64.1627).
Пришлось оперативно делать даунгрейд на 1596, т.к. при запуске терминала едва успевал прорисовывать окошко и сразу закрывался.
Перезагрузка ПК ничего не дала. Несколько попыток запуска были безуспешными.
В логах после апдейта ничего нет, до тех пор пока не запустил предыдущую версию.