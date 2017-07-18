МТ5 1627 - падает с индюком MyFXbook EA ver 1.6 - страница 3

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Renat Fatkhullin:

Повторю совет авторам этой программы:

  1. Использование дотнета в Метатрейдере - это самоубийство. Засунуть большую виртуальную машину дотнета(а это именно так) с перехватом кучи всех методов в режиме "я главнее мастер-программы", а потом надеяться, что все будет нормально  - это реальный бред
  2. Все можно сделать нативно с WebRequest.

Мы защищаем свои программы. Поэтому любые другие программы, желающие работать внутри Метатрейдера, обязаны вести себя прилично и чисто. Дотнет считает себя единственным главным, что и приводит к проблемам.


Переправил им Ваш совет.

 
Yury Golyakov:

Сегодня накатились обновления (от Робофорекс и Альпари) предположительно версия 1627 (сохранился файл C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\LiveUpdate\MT5CLWTST64.1627).

Пришлось оперативно делать даунгрейд на 1596, т.к. при запуске терминала едва успевал прорисовывать окошко и сразу закрывался.

Перезагрузка ПК ничего не дала. Несколько попыток запуска были безуспешными.

В логах после апдейта ничего нет, до тех пор пока не запустил предыдущую версию.

Не используйте советник. Есть же способ через номер счета и инвест пароль подключиться. 
 
Ramiz Mavludov:
Не используйте советник. Есть же способ через номер счета и инвест пароль подключиться. 

Используйте штатные сигналы  и мониторинг в нашем сервисе.

Там вообще никаких проблем ни со скоростью обновлений, ни с коннектами.

 
Renat Fatkhullin:

Используйте штатные сигналы  и мониторинг в нашем сервисе.

Там вообще никаких проблем ни со скоростью обновлений, ни с коннектами.

Ренат, раз уж пошёл разговор о сервисе, тогда пожалуйста прокомментируйте ситуацию, которая складывается:

Есть советник, советник мультивалютник и работает на 20 парах одновременно, по паре может быть открыто до 15 позиций, в общей сложности иногда открыто до 100 позиций.

Советник устанавливал в апрельском конкурсе, поторговал он пару дней, и потом отключили мониторинг, мол большая нагрузка на сервис, Вы должны помнить эту ситуацию.

Собственно в чём вопрос: Каким образом можно использовать сервис сигналов данной торговой системой, ведь не все торгуют одни раз в день, и в рынке держат не более пары позиций, есть советники, которые торгуют сетками, и при том на нескольких парах.

Спасибо!

 

Я не в курсе этого вопроса.

Скорее всего вы не договариваете, что там десятки/сотни тысяч операций, сводя к "до 100 позиций всего". Если это так, то все верно - спам недопустим(а таких случаев много видели) и не может быть обоснован никакими "торговыми системами".

 
Renat Fatkhullin:

Я не в курсе этого вопроса.

Скорее всего вы не договариваете, что там десятки тысяч операций, сводя к "до 100 позиций всего".

Имел ввиду, до 100 позиций в рынке одновременно по разным парам. Вот примерно так, но это по одной паре:


 
Vitaly Muzichenko:

Имел ввиду, до 100 позиций в рынке одновременно по разным парам. Вот примерно так, но это по одной паре:

Вопрос бы поставлен четко - спамили сотнями тысяч сделок или нет?

Скорее всего, да. За такое блокируют везде.

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Ramiz Mavludov:
Не используйте советник. Есть же способ через номер счета и инвест пароль подключиться. 

Для МТ5 у них этот способ не работал.

 
Renat Fatkhullin:

Вопрос бы поставлен четко - спамили сотнями тысяч сделок или нет?

Скорее всего, да. За такое блокируют везде.

до 300 закрытых сделок в неделю, и не пипсовка, обычный пирамидинг/усреднитель. Сейчас в рынке осталось 48 позиций по 8 парам.

Хорошо, попробую снова подключить советник к сервису, и посмотреть результат. Этот советник уже отключали ранее, посмотрим как изменилась ситуация на "сейчас".

Спасибо!

 
Vitaly Muzichenko:

до 300 закрытых сделок в неделю, и не пипсовка, обычный пирамидинг/усреднитель. Сейчас в рынке осталось 48 позиций по 8 парам.

Хорошо, попробую снова подключить советник к сервису, и посмотреть результат. Этот советник уже отключали ранее, посмотрим как изменилась ситуация на "сейчас".

Спасибо!

Сообщите как подключите, пожалуйста.

Посмотрим.

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