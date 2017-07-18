МТ5 1627 - падает с индюком MyFXbook EA ver 1.6 - страница 3
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Повторю совет авторам этой программы:
Мы защищаем свои программы. Поэтому любые другие программы, желающие работать внутри Метатрейдера, обязаны вести себя прилично и чисто. Дотнет считает себя единственным главным, что и приводит к проблемам.
Переправил им Ваш совет.
Сегодня накатились обновления (от Робофорекс и Альпари) предположительно версия 1627 (сохранился файл C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\LiveUpdate\MT5CLWTST64.1627).
Пришлось оперативно делать даунгрейд на 1596, т.к. при запуске терминала едва успевал прорисовывать окошко и сразу закрывался.
Перезагрузка ПК ничего не дала. Несколько попыток запуска были безуспешными.
В логах после апдейта ничего нет, до тех пор пока не запустил предыдущую версию.
Не используйте советник. Есть же способ через номер счета и инвест пароль подключиться.
Используйте штатные сигналы и мониторинг в нашем сервисе.
Там вообще никаких проблем ни со скоростью обновлений, ни с коннектами.
Используйте штатные сигналы и мониторинг в нашем сервисе.
Там вообще никаких проблем ни со скоростью обновлений, ни с коннектами.
Ренат, раз уж пошёл разговор о сервисе, тогда пожалуйста прокомментируйте ситуацию, которая складывается:
Есть советник, советник мультивалютник и работает на 20 парах одновременно, по паре может быть открыто до 15 позиций, в общей сложности иногда открыто до 100 позиций.
Советник устанавливал в апрельском конкурсе, поторговал он пару дней, и потом отключили мониторинг, мол большая нагрузка на сервис, Вы должны помнить эту ситуацию.
Собственно в чём вопрос: Каким образом можно использовать сервис сигналов данной торговой системой, ведь не все торгуют одни раз в день, и в рынке держат не более пары позиций, есть советники, которые торгуют сетками, и при том на нескольких парах.
Спасибо!
Я не в курсе этого вопроса.
Скорее всего вы не договариваете, что там десятки/сотни тысяч операций, сводя к "до 100 позиций всего". Если это так, то все верно - спам недопустим(а таких случаев много видели) и не может быть обоснован никакими "торговыми системами".
Я не в курсе этого вопроса.
Скорее всего вы не договариваете, что там десятки тысяч операций, сводя к "до 100 позиций всего".
Имел ввиду, до 100 позиций в рынке одновременно по разным парам. Вот примерно так, но это по одной паре:
Имел ввиду, до 100 позиций в рынке одновременно по разным парам. Вот примерно так, но это по одной паре:
Вопрос бы поставлен четко - спамили сотнями тысяч сделок или нет?
Скорее всего, да. За такое блокируют везде.
Не используйте советник. Есть же способ через номер счета и инвест пароль подключиться.
Для МТ5 у них этот способ не работал.
Вопрос бы поставлен четко - спамили сотнями тысяч сделок или нет?
Скорее всего, да. За такое блокируют везде.
до 300 закрытых сделок в неделю, и не пипсовка, обычный пирамидинг/усреднитель. Сейчас в рынке осталось 48 позиций по 8 парам.
Хорошо, попробую снова подключить советник к сервису, и посмотреть результат. Этот советник уже отключали ранее, посмотрим как изменилась ситуация на "сейчас".
Спасибо!
до 300 закрытых сделок в неделю, и не пипсовка, обычный пирамидинг/усреднитель. Сейчас в рынке осталось 48 позиций по 8 парам.
Хорошо, попробую снова подключить советник к сервису, и посмотреть результат. Этот советник уже отключали ранее, посмотрим как изменилась ситуация на "сейчас".
Спасибо!
Сообщите как подключите, пожалуйста.
Посмотрим.