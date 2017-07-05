Убедите меня, что это правильно. Сервисдеск не убедил. - страница 3

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Petros Shatakhtsyan:

А что значит, что сигнал отправили в морг ? Я подумал, что это шутка.

Но с другой стороны, кто будет подписаться на такой сигнал, где баланс был в минусе ?

Вы же не будете доверять тем, кто лечился в психиатрическом больнице :)

Это о сигнале говорю.

Рациональное зерно и в Ваших словах также есть. Ибо не каждый подписан на сигнал с момента его публикации.

При этом копировщик уйдет знакомиться с Коляном, это 100%, даже если провайдер останется в плюсе.

Однако морга такой сигнал всё равно не достоин, т.к. копировщик любого сигнала самостоятельно взвешивает риски без помощи посторонних.

Если счет жив, то по логике должен быть жив и сигнал.
 
Petros Shatakhtsyan:

А что значит, что сигнал отправили в морг ? Я подумал, что это шутка.

Но с другой стороны, кто будет подписаться на такой сигнал, где баланс был в минусе ?

Вы же не будете доверять тем, кто лечился в психиатрическом больнице :)

Это о сигнале говорю.


Еще как буду, если эквити в порядке. Баланс меня не волнует. Или вы полагаете, что вот это надежный сигнал?

Да, там все месяцы в прибыли, заглядение))


 
Oleg Tsarkov:

Еще как буду, если эквити в порядке. Баланс меня не волнует. Или вы полагаете, что вот это надежный сигнал?

Да, там все месяцы в прибыли, заглядение))


Я бы советовал копировать как раз такого рода сигналы, но не от начала до конца, а периодами.

Невооруженным глазом видно - пора!

Сейчас провайдер начнет вытягивать средства в плюс.

Хуже когда уменьшение средств только начинается. Придется пройти весь этот путь - от плюса к минусу, а потом наоборот. Лучше копировать последнее.

 
Renat Akhtyamov:

Рациональное зерно и в Ваших словах также есть. Ибо не каждый подписан на сигнал с момента его публикации.

При этом копировщик уйдет знакомиться с Коляном, это 100%, даже если провайдер останется в плюсе.

Однако морга такой сигнал всё равно не достоин, т.к. копировщик любого сигнала самостоятельно взвешивает риски без помощи посторонних.

Если счет жив, то по логике должен быть жив и сигнал.

Речь не об этом. Хотя и тут можно поспорить, в момент подключения к сигналу откроются сделки как в плюс, так и в минус, в итоге на копировщике будет другая картинка, и не факт, что баланс уйдет в минус.

Просто если я периодически буду закрывать и снова открывать положительные сделки, суть вещей не изменится, кроме потери по спреду, а сигнал будет жив. То есть разницы нет, а результат уже другой.

 
Renat Akhtyamov:

Я бы советовал копировать как раз такого рода сигналы, но не от начала до конца, а периодами.

Невооруженным глазом видно - пора!

Сейчас провайдер начнет вытягивать средства в плюс.

Хуже когда уменьшение средств только начинается. Придется пройти весь этот путь - от плюса к минусу, а потом наоборот. Лучше копировать последнее.

не согласен. поставщик сейчас в этой точке.
 
igrok333:
не согласен. поставщик сейчас в этой точке.
в этой точке риск копировщика меньше, чем у провайдера. Но ливантос тоже нельзя исключать.
 

Надо еще учитывать что если текущая просадка выше 30%, то сигнал автоматически скрывается, чтобы не подписались и при снижении просадки, возвращается.

 
Renat Akhtyamov:
в этой точке риск копировщика меньше, чем у провайдера. Но ливантос тоже нельзя исключать.
это сеточники так идут на слив, как в картинке из  этого сообщения

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Убедите меня, что это правильно. Сервисдеск не убедил.

Oleg Tsarkov, 2017.07.02 10:46


Еще как буду, если эквити в порядке. Баланс меня не волнует. Или вы полагаете, что вот это надежный сигнал?

Да, там все месяцы в прибыли, заглядение))



 
Renat Akhtyamov:
в этой точке риск копировщика меньше, чем у провайдера.

нас не интересует что было до той точки. нас интересует только что после нее произойдет. если после нее провайдер сольет 5 000 денег, то и копировщик сольет 5 000 денег ( при условии одинаковости депозитов) . риски одинаковы.

вы разбалованы вот такими вот графиками прибыльности

мозг интуитивно думает, что если оно опустилось, значит оно потом пойдет вверх.

но оно же может и вот так вот пойти.


 
igrok333:

нас не интересует что было до той точки. нас интересует только что после нее произойдет. если после нее провайдер сольет 5 000 денег, то и копировщик сольет 5 000 денег ( при условии одинаковости депозитов) . риски одинаковы.

вы разбалованы вот такими вот графиками прибыльности

мозг интуитивно думает, что если оно опустилось, значит оно потом пойдет вверх.

но оно же может и вот так вот пойти.

Да это просто трейдун работает, а не трейдер.

Трейдер не сольет, никогда.

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