Убедите меня, что это правильно. Сервисдеск не убедил. - страница 3
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А что значит, что сигнал отправили в морг ? Я подумал, что это шутка.
Но с другой стороны, кто будет подписаться на такой сигнал, где баланс был в минусе ?
Вы же не будете доверять тем, кто лечился в психиатрическом больнице :)
Это о сигнале говорю.
Рациональное зерно и в Ваших словах также есть. Ибо не каждый подписан на сигнал с момента его публикации.
При этом копировщик уйдет знакомиться с Коляном, это 100%, даже если провайдер останется в плюсе.
Однако морга такой сигнал всё равно не достоин, т.к. копировщик любого сигнала самостоятельно взвешивает риски без помощи посторонних.Если счет жив, то по логике должен быть жив и сигнал.
А что значит, что сигнал отправили в морг ? Я подумал, что это шутка.
Но с другой стороны, кто будет подписаться на такой сигнал, где баланс был в минусе ?
Вы же не будете доверять тем, кто лечился в психиатрическом больнице :)
Это о сигнале говорю.
Еще как буду, если эквити в порядке. Баланс меня не волнует. Или вы полагаете, что вот это надежный сигнал?
Да, там все месяцы в прибыли, заглядение))
Еще как буду, если эквити в порядке. Баланс меня не волнует. Или вы полагаете, что вот это надежный сигнал?
Да, там все месяцы в прибыли, заглядение))
Я бы советовал копировать как раз такого рода сигналы, но не от начала до конца, а периодами.
Невооруженным глазом видно - пора!
Сейчас провайдер начнет вытягивать средства в плюс.
Хуже когда уменьшение средств только начинается. Придется пройти весь этот путь - от плюса к минусу, а потом наоборот. Лучше копировать последнее.
Рациональное зерно и в Ваших словах также есть. Ибо не каждый подписан на сигнал с момента его публикации.
При этом копировщик уйдет знакомиться с Коляном, это 100%, даже если провайдер останется в плюсе.
Однако морга такой сигнал всё равно не достоин, т.к. копировщик любого сигнала самостоятельно взвешивает риски без помощи посторонних.Если счет жив, то по логике должен быть жив и сигнал.
Речь не об этом. Хотя и тут можно поспорить, в момент подключения к сигналу откроются сделки как в плюс, так и в минус, в итоге на копировщике будет другая картинка, и не факт, что баланс уйдет в минус.
Просто если я периодически буду закрывать и снова открывать положительные сделки, суть вещей не изменится, кроме потери по спреду, а сигнал будет жив. То есть разницы нет, а результат уже другой.
Я бы советовал копировать как раз такого рода сигналы, но не от начала до конца, а периодами.
Невооруженным глазом видно - пора!
Сейчас провайдер начнет вытягивать средства в плюс.
Хуже когда уменьшение средств только начинается. Придется пройти весь этот путь - от плюса к минусу, а потом наоборот. Лучше копировать последнее.
не согласен. поставщик сейчас в этой точке.
Надо еще учитывать что если текущая просадка выше 30%, то сигнал автоматически скрывается, чтобы не подписались и при снижении просадки, возвращается.
в этой точке риск копировщика меньше, чем у провайдера. Но ливантос тоже нельзя исключать.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Убедите меня, что это правильно. Сервисдеск не убедил.
Oleg Tsarkov, 2017.07.02 10:46
Еще как буду, если эквити в порядке. Баланс меня не волнует. Или вы полагаете, что вот это надежный сигнал?
Да, там все месяцы в прибыли, заглядение))
в этой точке риск копировщика меньше, чем у провайдера.
нас не интересует что было до той точки. нас интересует только что после нее произойдет. если после нее провайдер сольет 5 000 денег, то и копировщик сольет 5 000 денег ( при условии одинаковости депозитов) . риски одинаковы.
вы разбалованы вот такими вот графиками прибыльности
мозг интуитивно думает, что если оно опустилось, значит оно потом пойдет вверх.
но оно же может и вот так вот пойти.
нас не интересует что было до той точки. нас интересует только что после нее произойдет. если после нее провайдер сольет 5 000 денег, то и копировщик сольет 5 000 денег ( при условии одинаковости депозитов) . риски одинаковы.
вы разбалованы вот такими вот графиками прибыльности
мозг интуитивно думает, что если оно опустилось, значит оно потом пойдет вверх.
но оно же может и вот так вот пойти.
Да это просто трейдун работает, а не трейдер.
Трейдер не сольет, никогда.