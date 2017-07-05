Убедите меня, что это правильно. Сервисдеск не убедил. - страница 4
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Но позиция сервисдеска как в анекдоте: "Врач сказал - в морг, значит в морг"
Ну придется вам это учитывать, в другом сигнале, про этот можно забыть.
А на буке со статистикой все хорошо? вы пробовали?
Ну придется вам это учитывать, в другом сигнале, про этот можно забыть.
А на буке со статистикой все хорошо? вы пробовали?
на буке не пробовал, интересно как там отработает, только получится ли повторить?
на буке не пробовал, интересно как там отработает, только получится ли повторить?
Ну придется вам это учитывать, в другом сигнале, про этот можно забыть.
А на буке со статистикой все хорошо? вы пробовали?
А где видно что эквити в минусе ? На графике все нормально.
Да, я перепутал линии эквити и баланса.
Есть подозрение, что при расчете коэффициента копирования используется именно баланс, а не эквити.
Поэтому такой — вполне нормальный — сигнал убирают, а многочисленных пересиживателей, закрывающих мизерные прибыли, оставляют в топе.
Непорядок.
Поэтому такой — вполне нормальный — сигнал убирают, а многочисленных пересиживателей, закрывающих мизерные прибыли, оставляют в топе.
Непорядок.
Согласен. Пора там им подкорректировать свои алгоритмы и методы подсчета характеристик сигнала.
Тоже не понятно, почему аннулируют высокую прибыль, даже если эквити все время находится выше баланса. Когда убирают аномально высокую прибыль при публикации сигнала - здесь я согласен, не видно реальных просадок и народ не надо вводить в заблуждение, и что в сигналах с высокими показателями прироста ведется крайне агрессивная торговля, которая приводит очень часто к разорению. Но зачем через неделю после опубликования сигнала снова обнулили всю прибыль, когда даже по эквити была максимальная просадка 5%, а по балансу даже не было, а прибыль с момента опубликования составила всего около 100% :
Есть надежда))
Есть надежда))
Отлично!
Хоть здесь убедили. Скоро почти только по одному приросту можно будет судить о качестве сигнала.
Отлично!
Хоть здесь убедили. Скоро почти только по одному приросту можно будет судить о качестве сигнала.
Зарегил на бук, прямая нулевого баланса после ухода в минус та же, что и здесь, но прибыль за июнь здесь -100, а там +9%, т.е. все реально))
Почему отрицательный баланс это нонсенс, не могу понять, у самого такое уже бывало несколько раз.