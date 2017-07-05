Убедите меня, что это правильно. Сервисдеск не убедил. - страница 4

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Oleg Tsarkov:

Но позиция сервисдеска как в анекдоте: "Врач сказал - в морг, значит в морг"

Ну придется вам это учитывать, в другом сигнале, про этот можно забыть.

А на буке со статистикой все хорошо? вы пробовали?

 
Комбинатор:

Ну придется вам это учитывать, в другом сигнале, про этот можно забыть.

А на буке со статистикой все хорошо? вы пробовали?


на буке не пробовал, интересно как там отработает, только получится ли повторить?

 
Oleg Tsarkov:

на буке не пробовал, интересно как там отработает, только получится ли повторить?

присоединить через автоапдейт, он всю историю схавает и даст картинку, если там та же проблема, она будет видна, я так думаю.
 
Комбинатор:

Ну придется вам это учитывать, в другом сигнале, про этот можно забыть.

А на буке со статистикой все хорошо? вы пробовали?

бук не убирает никакие сигналы в морг
 
Petros Shatakhtsyan:

А где видно что эквити в минусе ? На графике все нормально.

Да, я перепутал линии эквити и баланса.

 

Есть подозрение, что при расчете коэффициента копирования используется именно баланс, а не эквити.

Поэтому такой — вполне нормальный — сигнал убирают, а многочисленных пересиживателей, закрывающих мизерные прибыли, оставляют в топе.

Непорядок.

 
Andrey Khatimlianskii:

Поэтому такой — вполне нормальный — сигнал убирают, а многочисленных пересиживателей, закрывающих мизерные прибыли, оставляют в топе.

Непорядок.


Согласен. Пора там им подкорректировать свои алгоритмы и методы подсчета характеристик сигнала.
Тоже не понятно, почему аннулируют высокую прибыль, даже если эквити все время находится выше баланса. Когда убирают аномально высокую прибыль при публикации сигнала - здесь я согласен, не видно реальных просадок и народ не надо вводить в заблуждение,  и что в сигналах с высокими показателями прироста ведется крайне агрессивная торговля, которая приводит очень часто к разорению. Но зачем через неделю после опубликования сигнала снова обнулили всю прибыль, когда даже по эквити была максимальная просадка 5%, а по балансу даже не было, а прибыль с момента опубликования составила всего около 100% :

 

Есть надежда))

Support Team 2017.07.03 09:02
Статус: Закрыта  Открыта
Мы рассмотрим данную ситуацию чуть попозже. Расчеты прироста ведутся по значениям баланса, у вас редкий случай
 
Oleg Tsarkov:

Есть надежда))

Support Team 2017.07.03 09:02
Статус: Закрыта  Открыта
Мы рассмотрим данную ситуацию чуть попозже. Расчеты прироста ведутся по значениям баланса, у вас редкий случай

Отлично!

Хоть здесь убедили. Скоро почти только по одному приросту можно будет судить о качестве сигнала.

 
Renat Akhtyamov:

Отлично!

Хоть здесь убедили. Скоро почти только по одному приросту можно будет судить о качестве сигнала.


Зарегил на бук, прямая нулевого баланса после ухода в минус та же, что и здесь, но прибыль за июнь здесь -100, а там +9%, т.е. все реально))

Почему отрицательный баланс это нонсенс, не могу понять, у самого такое уже бывало несколько раз.

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