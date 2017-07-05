Убедите меня, что это правильно. Сервисдеск не убедил. - страница 2

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Renat Akhtyamov:

Олег! Многие конечно не верят в то что баланс может быть отрицательным. Если эквити больше баланса, каким бы баланс не был (+/-/0), то всё норм. Я даже все деньги с баланса снимал и споскойненько торговал себе без баланса.

Однако, в Вашем случае всё поправимо. Вам нужно цикл закрытия по общему профиту (судя по балансу, Вы закрываетесь именно так) поделить на две части. Сначала закрывать сделки с положительным профитом, а заетм с отрицательным. То есть Вы получите два цикла, а не один, а вместо впадин в линии баланса получите всплески.

Удачи!

есть еще вариант, когда нет особых всплесков и падений, закрывать по очереди самый прибыльный потом самый убыточный ордера до тех пор пока вы не закроете все нужные вам ордера, тогда просадка в отчете будет значительно меньше.

с уважением.
 

Там все отрицательное, и Эквити тоже.

 
Rashid Umarov:

Там все отрицательное, и Эквити тоже.


А где видно что эквити в минусе ? На графике все нормально.

 
Rashid Umarov:

Там все отрицательное, и Эквити тоже.


ну как же!!! Посмотрите еще раз!!!

и каким бы я образом вышел в плюс на конец месяца, из каких средств, если кругом ноль?

 
Oleg Tsarkov:

ну как же!!! Посмотрите еще раз!!!

и каким бы я образом вышел в плюс на конец месяца, из каких средств, если кругом ноль?


У вас же средства ниже +1500 не были, а баланс не ниже -1000. Все нормально, что вы хотите не понимаю.

 
Petros Shatakhtsyan:

У вас же средства ниже +1500 не были. Все нормально, что вы хотите не понимаю.


Сигнал отправили в морг, он уже навсегда перестал быть публичным. Я хочу достучаться до представителей метаквотов и убедить их, что методы расчета характеристик сигналов при отрицательном балансе и положительных средствах неверны.

Если на конец месяца сигнал в прибыли при отсутствии пополнений, то он должен быть в прибыли, и средства являются показателем качества сигнала, а не баланс.

Пока не получается.

Естественно теперь я учту этот момент и буду закрывать и снова открывать положительные сделки, чтобы синтетически удерживать баланс в плюсе))

 
Dmitry Fedoseev:

Представьте другую ситуацию - смотришь сигнал, а у него баланс ниже нуля.

Ну не дико ли?

Вот и все.

и что тут такого?
обычная ситуация.
 
Rashid Umarov:

Там все отрицательное, и Эквити тоже.

эквити там 4500. и ниже чем 1500 не опускалось.
 
Oleg Tsarkov:

ну как же!!! Посмотрите еще раз!!!

и каким бы я образом вышел в плюс на конец месяца, из каких средств, если кругом ноль?

Согласен. Средства ниже нуля не опускались. Недоработочка в сигналах...

Похоже что анализируется баланс, а не средства на предмет ливантоса

 
Oleg Tsarkov:

Сигнал отправили в морг, он уже навсегда перестал быть публичным. 


А что значит, что сигнал отправили в морг ? Я подумал, что это шутка.

Но с другой стороны, кто будет подписаться на такой сигнал, где баланс был в минусе ?

Вы же не будете доверять тем, кто лечился в психиатрическом больнице :)

Это о сигнале говорю.

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