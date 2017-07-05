Убедите меня, что это правильно. Сервисдеск не убедил. - страница 2
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Олег! Многие конечно не верят в то что баланс может быть отрицательным. Если эквити больше баланса, каким бы баланс не был (+/-/0), то всё норм. Я даже все деньги с баланса снимал и споскойненько торговал себе без баланса.
Однако, в Вашем случае всё поправимо. Вам нужно цикл закрытия по общему профиту (судя по балансу, Вы закрываетесь именно так) поделить на две части. Сначала закрывать сделки с положительным профитом, а заетм с отрицательным. То есть Вы получите два цикла, а не один, а вместо впадин в линии баланса получите всплески.
Удачи!
с уважением.
Там все отрицательное, и Эквити тоже.
Там все отрицательное, и Эквити тоже.
А где видно что эквити в минусе ? На графике все нормально.
Там все отрицательное, и Эквити тоже.
ну как же!!! Посмотрите еще раз!!!
и каким бы я образом вышел в плюс на конец месяца, из каких средств, если кругом ноль?
ну как же!!! Посмотрите еще раз!!!
и каким бы я образом вышел в плюс на конец месяца, из каких средств, если кругом ноль?
У вас же средства ниже +1500 не были, а баланс не ниже -1000. Все нормально, что вы хотите не понимаю.
У вас же средства ниже +1500 не были. Все нормально, что вы хотите не понимаю.
Сигнал отправили в морг, он уже навсегда перестал быть публичным. Я хочу достучаться до представителей метаквотов и убедить их, что методы расчета характеристик сигналов при отрицательном балансе и положительных средствах неверны.
Если на конец месяца сигнал в прибыли при отсутствии пополнений, то он должен быть в прибыли, и средства являются показателем качества сигнала, а не баланс.
Пока не получается.
Естественно теперь я учту этот момент и буду закрывать и снова открывать положительные сделки, чтобы синтетически удерживать баланс в плюсе))
Представьте другую ситуацию - смотришь сигнал, а у него баланс ниже нуля.
Ну не дико ли?
Вот и все.
обычная ситуация.
Там все отрицательное, и Эквити тоже.
ну как же!!! Посмотрите еще раз!!!
и каким бы я образом вышел в плюс на конец месяца, из каких средств, если кругом ноль?
Согласен. Средства ниже нуля не опускались. Недоработочка в сигналах...
Похоже что анализируется баланс, а не средства на предмет ливантоса
Сигнал отправили в морг, он уже навсегда перестал быть публичным.
А что значит, что сигнал отправили в морг ? Я подумал, что это шутка.
Но с другой стороны, кто будет подписаться на такой сигнал, где баланс был в минусе ?
Вы же не будете доверять тем, кто лечился в психиатрическом больнице :)
Это о сигнале говорю.