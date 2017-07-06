Коллеги. Подскажите иностранные ресурсы по Памм-счетам... - страница 2

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heydartrader:

Я тут рекламой не занимаюсь и никому ничего доказывать не хочу. Из вашего форму мне писали на почту люди, которые слили деньги, ищут так называемый ГРААЛЬ трейдинга. Но у меня нет возможности всем отвечать. Я проводил не раз мастер классы по торговли в Москве на реальном счете и это был не Форекс и не рассказ про индикаторы или ПАММ инвестирование. Я трейдер живу только с рынка. И обучением не занимаюсь. Да, у меня есть ученики, но я для них наставник. Это люди, которые сами пришли ко мне и в которых я увидел потенциал. 

У нас хороший форум, можете присоединиться. Вот только флуд и пустословие не приветствуется.

Можете посетить эту ветку, и в ней оставлять прогнозы, сделаете полезное для сообщества

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.06.28
  • www.mql5.com
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Vitaly Muzichenko:

У нас хороший форум, можете присоединиться. Вот только флуд и пустословие не приветствуется.

Можете посетить эту ветку, и в ней оставлять прогнозы, сделаете полезное для сообщества


Прогнозы?))) Никто не знает будущего!!! Даже самый лучший трейдер в мире не знает куда пойдет рынок, но он всегда знает, что будет делать в той или иной ситуации. Вот именно этот принцип и разделяет успешных трейдеров от всех остальных. Мой своет - не смотрите новости, отключите ТВ, смотрите только график, ленту принтов и будет очень хорошо если уж мы говорим о профессиональном трейдинге, то вам нужен будет необходимый софт (который стоит не дешево), где вы будете видеть глубину рынка (айсберг заявки крупных институционалов) и торговать вместе с ними. А еще лучше перейти полностью на опионную торговлю! НЕ БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ!!! Торговля опционами - это торговля временем, а не ценой и не угадайкой куда пойдет рынок! Там секрет весь в волатильности инструмента! И вам уже никакие прогнозы не нужны будут. Что-бы не случилось главное чтобы рынок куда-нибудь пошел, вверх, вниз без разницы!! 

 
heydartrader:

Прогнозы?))) Никто не знает будущего!!! Даже самый лучший трейдер в мире не знает куда пойдет рынок, но он всегда знает, что будет делать в той или иной ситуации. Вот именно этот принцип и разделяет успешных трейдеров от всех остальных. Мой своет - не смотрите новости, отключите ТВ, смотрите только график, ленту принтов и будет очень хорошо если уж мы говорим о профессиональном трейдинге, то вам нужен будет необходимый софт (который стоит не дешево), где вы будете видеть глубину рынка (айсберг заявки крупных институционалов) и торговать вместе с ними. А еще лучше перейти полностью на опионную торговлю! НЕ БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ!!! Торговля опционами - это торговля временем, а не ценой и не угадайкой куда пойдет рынок! Там секрет весь в волатильности инструмента! И вам уже никакие прогнозы не нужны будут. Что-бы не случилось главное чтобы рынок куда-нибудь пошел, вверх, вниз без разницы!! 

Соглашусь только с выделенным.

 
heydartrader:

Чтобы страть профессиональным трейдером не обязательно ходить в институт...) Там никогда этому не научат! Только практика и еще раз практика. Через слезы, пот и кровь! 

Покажите фото ваших сертификатов.
 
 
heydartrader:

Прогнозы?))) Никто не знает будущего!!! Даже самый лучший трейдер в мире не знает куда пойдет рынок, но он всегда знает, что будет делать в той или иной ситуации. Вот именно этот принцип и разделяет успешных трейдеров от всех остальных. Мой своет - не смотрите новости, отключите ТВ, смотрите только график, ленту принтов и будет очень хорошо если уж мы говорим о профессиональном трейдинге, то вам нужен будет необходимый софт (который стоит не дешево), где вы будете видеть глубину рынка (айсберг заявки крупных институционалов) и торговать вместе с ними. А еще лучше перейти полностью на опионную торговлю! НЕ БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ!!! Торговля опционами - это торговля временем, а не ценой и не угадайкой куда пойдет рынок! Там секрет весь в волатильности инструмента! И вам уже никакие прогнозы не нужны будут. Что-бы не случилось главное чтобы рынок куда-нибудь пошел, вверх, вниз без разницы!! 

Точно, а опцион тебе продает наивный ребенок, который не собирается заработать на нем. На опционах же у нас нет прямой конкуренции между продавцом и покупателем....)
Торговля опционами не хуже и не лучше, просто по другому.
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