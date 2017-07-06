Коллеги. Подскажите иностранные ресурсы по Памм-счетам...
- Где и как посмотреть размер фактически используемого плеча
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- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Это вопрос трудный, поскольку здесь нельзя называть имён брокеров.
Ребята забудьте об ПАММ счетах и прочей ерунды. Вы что хотите слить бабки? Я профессиональный трейдер с 2010 года.. Торгую на фондовой бирже Америки (NYSE). Мне приходят тысячи писем о том, как люди слили бабки как сами, так и с помощью "профи" ПАММ трейдеров. Так как не могу я всем отвечать и помогать, то я решил создать некий канал в котором буду расскрывать вопросы, а главное ПРИНЦИПЫ работы рынка. Я торгую опционами на акции ВНИМАНИЕ - НЕ БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ!!!! О них я тоже могу много чего рассказать как люди теряют там бабки. ХВАТИТ, ОСТАНОВИТЕСЬ!!! Если хотите поиграть в рулетку, лучше езжайте в Лас Вегас..там хоть напитки дают бесплтано!
Ребята забудьте об ПАММ счетах и прочей ерунды. Вы что хотите слить бабки? Я профессиональный трейдер с 2010 года.. Торгую на фондовой бирже Америки (NYSE). Мне приходят тысячи писем о том, как люди слили бабки как сами, так и с помощью "профи" ПАММ трейдеров. Так как не могу я всем отвечать и помогать, то я решил создать некий канал в котором буду расскрывать вопросы, а главное ПРИНЦИПЫ работы рынка. Я торгую опционами на акции ВНИМАНИЕ - НЕ БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ!!!! О них я тоже могу много чего рассказать как люди теряют там бабки. ХВАТИТ, ОСТАНОВИТЕСЬ!!! Если хотите поиграть в рулетку, лучше езжайте в Лас Вегас..там хоть напитки дают бесплтано!
У вас профессия - трейдер? В каком институте преподают такие профессии?
И, постарайтесь без рекламы - запрещено здесь.
Ребята забудьте об ПАММ счетах и прочей ерунды. Вы что хотите слить бабки? Я профессиональный трейдер с 2010 года.. Торгую на фондовой бирже Америки (NYSE). Мне приходят тысячи писем о том, как люди слили бабки как сами, так и с помощью "профи" ПАММ трейдеров. Так как не могу я всем отвечать и помогать, то я решил создать некий канал в котором буду расскрывать вопросы, а главное ПРИНЦИПЫ работы рынка. Я торгую опционами на акции ВНИМАНИЕ - НЕ БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ!!!! О них я тоже могу много чего рассказать как люди теряют там бабки. ХВАТИТ, ОСТАНОВИТЕСЬ!!! Если хотите поиграть в рулетку, лучше езжайте в Лас Вегас..там хоть напитки дают бесплтано!
Это не Ваш родственник?
У вас профессия - трейдер? В каком институте преподают такие профессии?
И, постарайтесь без рекламы - запрещено здесь.
Чтобы страть профессиональным трейдером не обязательно ходить в институт...) Там никогда этому не научат! Только практика и еще раз практика. Через слезы, пот и кровь!
Чтобы страть профессиональным трейдером не обязательно ходить в институт...) Там никогда этому не научат! Только практика и еще раз практика. Через слезы, пот и кровь!
"Профессионал" разве не от слова "профессия"?
Или вы так, для важности?
Через слёзы, кровь и пот - слёзокровопотный трейдер
"Профессионал" разве не от слова "профессия"?
Или вы так, для важности?
Через слёзы, кровь и пот - слёзокровопотный трейдер
)))) Вы вот тут прикалываетесь, а по сути люди бабло сливают, увидев в метро объявление "Биржа - это просто!".. и т.д... Я же делаю благое дело. Предостерегюа людей. Или походу вы брокер, которому я на горло случайно наступил??!!..))) Походу так)
)))) Вы вот тут прикалываетесь, а по сути люди бабло сливают, увидев в метро объявление "Биржа - это просто!".. и т.д... Я же делаю благое дело. Предостерегюа людей. Или походу вы брокер, которому я на горло случайно наступил??!!..))) Походу так)
Я вам почти верю, но чтоб убрать слово "почти" - покажите мониторинг счёта за последние 3 месяца минимум!
Я вам почти верю, но чтоб убрать слово "почти" - покажите мониторинг счёта за последние 3 месяца минимум!
Я тут рекламой не занимаюсь и никому ничего доказывать не хочу. Из вашего форму мне писали на почту люди, которые слили деньги, ищут так называемый ГРААЛЬ трейдинга. Но у меня нет возможности всем отвечать. Я проводил не раз мастер классы по торговли в Москве на реальном счете и это был не Форекс и не рассказ про индикаторы или ПАММ инвестирование. Я трейдер живу только с рынка. И обучением не занимаюсь. Да, у меня есть ученики, но я для них наставник. Это люди, которые сами пришли ко мне и в которых я увидел потенциал.
Я тут рекламой не занимаюсь и никому ничего доказывать не хочу. Из вашего форму мне писали на почту люди, которые слили деньги, ищут так называемый ГРААЛЬ трейдинга. Но у меня нет возможности всем отвечать. Я проводил не раз мастер классы по торговли в Москве на реальном счете и это был не Форекс и не рассказ про индикаторы или ПАММ инвестирование. Я трейдер живу только с рынка. И обучением не занимаюсь. Да, у меня есть ученики, но я для них наставник. Это люди, которые сами пришли ко мне и в которых я увидел потенциал.
Всё это пахнет просто рекламой себя хорошего. Такая, знаете-ли, завуалированная реклама в надежде получить ещё немного учеников. За деньги обучаете, наставник?
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