Установка экспертов и индикаторов в MetaTrader 5 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Редактор подписывается на MQ5 расширение. Вы точно запускали редактор на компьютере? терминал с редактором не на переносной флешке?
При клике на MQ5 файле он открывается в редакторе. Причем, если MQ5 файл лежит в TEMP каталогах (обычно при скачивании с интернета), то он автоматически копируется в каталог /MQL5. Это позволяет в большинстве случаев сразу же работать со скачанными файлами.
Терминал подписывается на EX5 расширение. При клике на EX5 файле он открывается в терминале и терминал автоматически копирует EX5 файл в нужную папку, используя информацию из заголовка файла.
Вот что пишет терминал в логах при клике на EX5 файл:
Редактор и терминал запускал, терминал установлен на жестком диске(на диске д, не в системном каталоге, система установлена на диск с). Терминал запускаю командой start terminal /portable, тк пользуюсь виндовс 7 и несмотря на то, что каталог с терминалом на не системном диске, доступен для записи - терминал все равно пытается хранить профиль, историю на системном диске в каталоге пользователя, меня это не устраивает. Терминал в режиме portable не регистрирует расширения в реестре.
Как временное решение - запустите терминал и редактор один раз без портабл, чтобы они смогли зарегистрировать на себя расширения.
Потом можете дальше использовать в портабл режиме.
Как временное решение - запустите терминал и редактор один раз без портабл, чтобы они смогли зарегистрировать на себя расширения.
Потом можете дальше использовать в портабл режиме.
Как временное решение - запустите терминал и редактор один раз без портабл, чтобы они смогли зарегистрировать на себя расширения.
Потом можете дальше использовать в портабл режиме.
ничего не изменилось, пробовал с перезагрузкой.
Просто даблкликните на mq5 или ex5 файле и посмотрите что произойдет. Терминал автоматически подхватит файл и поместит в нужное место.
Апплодисменты!!! Честное слово! :-)
У меня стоит МТ5 от производителя.
У соседа стоит МТ5 от брокера(Не в стандартной папке формируемой производителем и на диске D ) - Фокус не получается. Что делать?
ЗЫ у меня стоит два терминала МТ5 на компе оба на С, индикатор прописался только в МТ от производителя, предполагаю, что проблема именно в адресе размещения файла, можно наверное запрос перед установкой делать "В какой из имеющихся терминалов на компе установить индюк или советник" - только чтоб варианты запроса именно по терминалам были, а не адрес конечной папки указывать, там автомат уж пускай сам устанавливает куда надо, иначе все плюсы такой установки обнулятся.
ЗЫЗЫ
attention attention attention
Маркет под угрозой
Как люди будут устанавливать покупаемые продукты в брокерские терминалы?
Я с проблемой множественности терминалов столкнулся с полгода назад, хотел прикрепить всех брокеров к одному терминалу, ан нет не получилось, некоторые брокеры держат в секрете адреса своих серверов, более того к их терминалу нельзя подключить сервера других брокеров.
Я давно уже плюнул ломать голову - нафига они это делают, сейчас меня волнует, смогут ли люди купившие что-то в маркете, установить продукты в терминал брокера при теперешней ситуации?
Апплодисменты!!! Честное слово! :-)
У меня стоит МТ5 от производителя.
У соседа стоит МТ5 от брокера(Не в стандартной папке формируемой производителем и на диске D ) - Фокус не получается. Что делать?
ЗЫ у меня стоит два терминала МТ5 на компе оба на С, индикатор прописался только в МТ от производителя, предполагаю, что проблема именно в адресе размещения файла, можно наверное запрос перед установкой делать "В какой из имеющихся терминалов на компе установить индюк или советник" - только чтоб варианты запроса именно по терминалам были, а не адрес конечной папки указывать, там автомат уж пускай сам устанавливает куда надо, иначе все плюсы такой установки обнулятся.
Тут ничего удивительного - перехват MQ5 файлов идет только к одному из терминалов (кто был первее установлен). Даблик на внешнем файле или автоматическое перемещение файла, только что скачанного с броузера в нужный каталог терминала сильно облегчает жизнь обычным пользователям.
Скачивание программ из CodeBase работает автоматически - файлы кладутся в нужные каталоги. Все сделано для обычных пользователей.
Если же трейдер чуть-чуть продвинут, то он всегда может скопировать файлы в каталог /MQL5 нужного терминала.
Все давно продумано - один клик и программа автоматически кладется из магазина в нужный каталог в уже скомпилированном и защищенным под железо пользователя виде.
Я с проблемой множественности терминалов столкнулся с полгода назад, хотел прикрепить всех брокеров к одному терминалу, ан нет не получилось, некоторые брокеры держат в секрете адреса своих серверов, более того к их терминалу нельзя подключить сервера других брокеров.
Я давно уже плюнул ломать голову - нафига они это делают, сейчас меня волнует, смогут ли люди купившие что-то в маркете, установить продукты в терминал брокера при теперешней ситуации?
Все гораздо проще - напишите часть имени брокера вот сюда, нажмите Enter и увидите сюрприз:
Тут ничего удивительного - перехват MQ5 файлов идет только к одному из терминалов (кто был первее установлен). Даблик на внешнем файле или автоматическое перемещение файла, только что скачанного с броузера в нужный каталог терминала сильно облегчает жизнь обычным пользователям.
Скачивание программ из CodeBase работает автоматически - файлы кладутся в нужные каталоги. Все сделано для обычных пользователей.
Если же трейдер чуть-чуть продвинут, то он всегда может скопировать файлы в каталог /MQL5 нужного терминала.
Все давно продумано - один клик и программа автоматически кладется из магазина в нужный каталог в уже скомпилированном и защищенным под железо пользователя виде.
Все гораздо проще - напишите часть имени брокера вот сюда, нажмите Enter и увидите сюрприз:
И это печально - у них история апрелем обрывается этого года
А у вас есть список брокеров готовых предоставлять свои сервера для работы из терминала от производителя, я знаю ВТБ сейчас запускают МТ5 на демо, они открыто заявляют, что на их сервера можно настраиваться из МТ от производителя
Поставьте последний билд - возможность ввода сервера по части имени появилась не так давно.
У меня версия 5 билд 496
К стати а как можно принудительно обновить МТ5 я так и не нашел, сам он у меня обновляется
С этим брокером работаю с июня, точнее сейчас не могу сказать
Это введена не часть имени, это имя сервера полностью в МТ5 от них он так и обозначен и в кабинете клиента так прописан
Ответ на вопрос по установке экспертов и индикаторов в МТ5
В отличии от МТ4 - в МТ5 индикаторы и советники нужно устанавливать через кнопочку Файл-->>Открыть каталог данных-->>MQL5 и далее либо в индикаторы либо в эксперты
В этом случае соблюдаются, насколько я понимаю, права доступа программы к новым файлам
Если ложить в нужный каталог через проводник, как можно было в МТ4, то там чего то нарушается...