Установка экспертов и индикаторов в MetaTrader 5
В какую папку их не клади, метатрейдер их не видит.
Реквестирую способ установки пользовательских индикаторов.
Metatrader\MQL5\Indicators
Metatrader\MQL5\Experts
Разве не так?
Что бы МТ увидел файлы их надо скомпилировать. В МТ5 нет автоматической компиляции файлов. И как написали выше что бы положить в нужный каталог файл необходимо проделать следующее
Не получается Компилировать индикатор alpari_session под MT5, в чем может быть дело?
Просто даблкликните на mq5 или ex5 файле и посмотрите что произойдет. Терминал автоматически подхватит файл и поместит в нужное место.
даблкликнул
терминал работает в портабл режиме
Редактор подписывается на MQ5 расширение. Вы точно запускали редактор на компьютере? терминал с редактором не на переносной флешке?
При клике на MQ5 файле он открывается в редакторе. Причем, если MQ5 файл лежит в TEMP каталогах (обычно при скачивании с интернета), то он автоматически копируется в каталог /MQL5. Это позволяет в большинстве случаев сразу же работать со скачанными файлами.
Терминал подписывается на EX5 расширение. При клике на EX5 файле он открывается в терминале и терминал автоматически копирует EX5 файл в нужную папку, используя информацию из заголовка файла.
Вот что пишет терминал в логах при клике на EX5 файл:
