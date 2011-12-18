Установка экспертов и индикаторов в MetaTrader 5

В какую папку их не клади, метатрейдер их не видит.

Реквестирую способ установки пользовательских индикаторов

Metatrader\MQL5\Indicators 

Metatrader\MQL5\Experts

Разве не так? 

Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
  • 2009.11.23
  • Андрей
  • www.mql5.com
Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4.
[Удален]  
у меня была такая же проблема.. нажми в Метатрейдере "Файл"-"Открыть каталог данных". Там поймешь..
 
тоже иногда случаеться такое.. метатрейдер тупит .. приходиться танци з бубнами
 
Что бы МТ увидел файлы их надо скомпилировать. В МТ5 нет автоматической компиляции файлов. И как написали выше что бы положить в нужный каталог файл необходимо проделать следующее


 
вроде уже есть. заметил перекомпилировались новые закачанные файлы при перезапуске терминала.
 

Не получается Компилировать индикатор alpari_session под MT5, в чем может быть дело?


 
дело вероятно в индикаторе.
 
Разработчики! Добавьте нормальный и простой механизм установки индикаторов,советников,скриптов: пользователь перетаскивает mq5 или ex5 на окно терминала, а терминал копирует его в нужную папку и компилирует при необходимости.
 
Просто даблкликните на mq5 или ex5 файле и посмотрите что произойдет. Терминал автоматически подхватит файл и поместит в нужное место.
 
даблкликнул

 

терминал работает в портабл режиме 

 
Редактор подписывается на MQ5 расширение. Вы точно запускали редактор на компьютере? терминал с редактором не на переносной флешке?

При клике на MQ5 файле он открывается в редакторе. Причем, если MQ5 файл лежит в TEMP каталогах (обычно при скачивании с интернета), то он автоматически копируется в каталог /MQL5. Это позволяет в большинстве случаев сразу же работать со скачанными файлами.


Терминал подписывается на EX5 расширение. При клике на EX5 файле он открывается в терминале и терминал автоматически копирует EX5 файл в нужную папку, используя информацию из заголовка файла.

Вот что пишет терминал в логах при клике на EX5 файл:



