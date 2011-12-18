Установка экспертов и индикаторов в MetaTrader 5 - страница 3
И компиляция не помогает.
В какую папку не клади, метатрейдер не видит експерта или советника или индикатор .
Который хочется додать в метатрейдер
Проблему решаю так ( проверено неоднократно).
1.Открываю в Meta Editor нужный мне для компиляции в прогу советник или експерт или индикатор.
2.Открываю уже компилированный из проги индикатор или советник или експерт,
сохраняю его под именем того файла который мне нужно скомпилировать .
(открыл советник и сохранил с именем советника для компиляции,
открыл индикатор и сохранил с именем индикатора для компиляции,
открыл експерт и сохранил с именем експерта для компиляции )
Сохраняю туда от куда я брал компилированный из проги индикатор или советник или експерт,
Потом копирую в Meta Editor -е содержание файла который мне нужен для компиляции в программу и вставляю в только что переименованный файл и компилирую.
2а.Или создаю автоматически в Meta Editor -е с нужным мне именнем файл (експерт или советник или )
Потом открываю нужный мне для компиляции експерт или советник или
Копирую CTRl_A и CTRl_C и вставляю CTRl_A и CTRl_V в созданный автоматически в Meta Editor советник или експерт и компилирую.
3.И всё, он додан в программу.Почему так работает что нужно создавать свой в Meta Editor -е файл , не понимаю.
Было и такое что тестил созданный мною експерт, а он никак не хотел теститься (не работал)
Я открыл, новый, установленный метатрейдер MT5 скомпилировал туда свой експерт и он там работал.А от в поюзаному не хотел работать.
Да! смотрите где лежит експерт , советник, индикатор.
Тобто С:/Documents and Settings/ ... ... ...
или С:/Program Files/ ... ... ...
Где бы не стояла программа всё равно работает с каталогом на С:/Documents and Settings/ ... ... ...
взято из инета:
Возникает много вопросов, типа "как установить советник в MetaTrader 5" или "как добавить индикатор в MetaTrader 5". Xoчу немного прояснить эту тему, поскольку установка пользовательских программ в MetaTrader 5 имеет свои особенности.
Структура папок для установки программ в MetaTrader 5 имеет гибкую архитектуру, что гораздо удобнее по сравнению с 4-кой. В дериктории терминала есть папка /MQL5, которая имеет ряд подпапок, в частности /MQL5/Experts, /MQL5/Indicatorsи /MQL5/Scripts. Эти папки имеют еще несколько вложеных папок и их можно создать столько, сколько необходимо. Это и есть основное нововведение. То есть вы можете добавить, например, папку /MQL5/Experts/MyProject_1, в которую помещать промежуточные версии в процессе разработки своего советника.
Но терминал MetaTrader 5 не будет показывать в навигаторе созданную вами папку, пока в ней не будет хотя бы одного скомпилированного кода советника, индикатора или скрипта, то есть файла с расширением .ex5. Для того, чтобы выполнить компиляцию, необходимо установить советник, индикатор или скрипт в нужную папку MetaTrader 5, открыть установленную программу приложением Meta Editor и нажать кнопку "Компилировать". Если компиляция пройдет без ошибок, в папке терминала MetaTrader 5, куда был установлен исходный код программы, создастся её скомпилированный одноименный файл с расширением .ex5. После этого советник, индикатор или скрипт станет виден в дереве папок терминала MetaTrader 5 и его станет возможно установить на график.
в моем случае не получалось пока не сделал следующее - вот индикатор из 3-х файлов в CODE BASE
открываю в Programm Files папку с прогой и ищу папку MQL5 - а потом раскидал эти файлы соответственно - там как раз путь указан куда что ложить
После этого двойным кликом щелкаю по обоим файлам с расширением .mq5 - при открывается редактор терминальный и в нем жму компилировать.
Два файла прокомпилировал и увидел что в папке с индюками появились 2 файла скомпилированных с расширением .ex5 - (закрыл\открыл(перезагрузка) терминал и теперь мой индикатор отображается в списке и запустился