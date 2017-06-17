К вопросу о вере в пятницу вечером )) - страница 2
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Согласно инфы от всех пророков, жизнь - ВЕЧНАЯ.
Разрушению поддаётся лишь тело (такой себе "инструмент", "машина", данная на время в управление личности)
А выбить из рук злодея "инструмент", с помощью которого тот стремится творить зло - не наказуемо . Главное, делать это не в гневе, а с жалостью к больному душой человеку, лишённому возможности жить счастливой жизнью творца доброты
Красиво, но как-то тупо и примитивно. Плоско. Мимо.
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С уважением, Роман
Ну и прикол про молодость, которую не вернешь )) Учитель был с огромным чувством юмора, говорит, - ты не устал от спаррингов с коммерсантами? А он тогда зарабатывал на том, что вел секцию рукопахи, а я, как более-менее пригодный ученик, с ними занимался, вел где-то 10 коммерсов.
Говорю, да поднадоело конечно. Он, - ты говорил, у тебя есть знакомые в боксе, сходи в зал на Академке, посмотри, что и как? Типа, у меня морда лаосская, тебе больше будут доверять со славянской внешностью.
Нашел знакомых, представили меня, как новичка. Вот валял дурака, как только мог. Но, наверное, моторику нельзя загасить. Подошел тренер, долго смотрел, потом меня отозвал в сторону. Говорит, у нас через 2 дня серьезные соревнования, я ребят готовлю. Ты не мог бы сейчас уйти, чтобы не было моральных ударов? Я, - да, конечно, вы извините, я рукопахой тренировался, но хотелось бы освоить технику бокса.
- Да, заходи, но после соревнований.
- Ок, я ушел
:-)
Понял. Новосибирск.
Предлагаю на "ты".
Да я просто вообще ничего не понял... Бред какой-то. без дураков.
Ну, давай тогда по порядку...
Я не спец по буддизму, но, по-моему, и там присутствуют понятия "воплощение в теле" и "реинкарнация". А уж Христос - тот вообще поставил знание о том, что "жизнь - вечная" на самую верхнюю ступень важности. Этим пророки пытались донести до людей приблизительно то, что потом показал в своём фильме "Аватар" Джеймс Кэмерон - независимость разума человека от тела, которым он временно управляет.
Это - первое
(можно задавать вопросы)
Красиво, но как-то тупо и примитивно. Плоско. Мимо.
Ну так я пытался не усложнять... Беседа - развлекательная же
Академка - Академгородок?
...
Ну так я пытался не усложнять... Беседа - развлекательная же
Дааа.... Согласен.
Все гуд!
ПОНЯТНО, Алексей.
Это Новосибирск или Санк-Петербург?
Это у меня в районе было, Питер. В Новосибирске я был только пролетом ))
Не, у меня район сейчас спокойный, я часто гуляю в 2-3-4 часа ночи летом, когда тепло. Менты катаются, иногда тормозят, типа, Алексей, как обстановка? Недавно в центре Питера тормознули меня пьяного около бара, там было какое-то ограбление. Я говорю, - карманы выверну, можете обхлопать, на обыск заготовьте ордер.
Вывернул, мне не жалко, ребята аккуратно похлопали, говорят, - это не он, помчали! И понеслись дальше.
Это у меня в районе было, Питер. В Новосибирске я был только пролетом ))
Не, у меня район сейчас спокойный, я часто гуляю в 2-3-4 часа ночи летом, когда тепло. Менты катаются, иногда тормозят, типа, Алексей, как обстановка? Недавно в центре Питера тормознули меня пьяного около бара, там было какое-то ограбление. Я говорю, - карманы выверну, можете обхлопать, на обыск заготовьте ордер.
Вывернул, мне не жалко, ребята аккуратно похлопали, говорят, - это не он, помчали! И понеслись дальше.
Рад! Поздравляю. Сам щас тут в Парголово на севере живу...
:-)
Понял. Новосибирск.
Питер, метро Академическая, примерно 1984г., я тогда в ВУЗе учился
:-)
Рад! Поздравляю. Сам щас тут в Парголово на севере живу...
Ну как-нибудь пива попьем в центре ))
Это у меня в районе было, Питер. В Новосибирске я был только пролетом ))
Не, у меня район сейчас спокойный, я часто гуляю в 2-3-4 часа ночи летом, когда тепло. Менты катаются, иногда тормозят, типа, Алексей, как обстановка? Недавно в центре Питера тормознули меня пьяного около бара, там было какое-то ограбление. Я говорю, - карманы выверну, можете обхлопать, на обыск заготовьте ордер.
Вывернул, мне не жалко, ребята аккуратно похлопали, говорят, - это не он, помчали! И понеслись дальше.
А что это у тебя менты за обстановку спрашивают?:
"Менты катаются, иногда тормозят, типа, Алексей, как обстановка? "