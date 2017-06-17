К вопросу о вере в пятницу вечером ))
Вспомнился мне сегодня Учитель по рукопахе, лаосский партизан и по вере буддист. Как-то его спрашиваю, а как совмещается то, что ты мочил амеров пачками (для молодежи, Америка пыталась задавить не только Корею и Вьетнам, Лаос тоже, там и наши негласно воевали). Так вот, я спросил, - как это согласуется с принципами буддизма? Там ведь нельзя убивать живые существа.
Он ответил, - когда твою деревню сожгут напалмом вместе с семьей, твоя религия становится гибкой.
-------------
Это все кадрам с ПГМ на заметку.
аЛЕКСЕЙ!!!! Хай!
Тут курилка карается баней.... :-)
Давно не был... с зимы... в баню хочу в реале...
Вспомнился мне сегодня Учитель по рукопахе, лаосский партизан и по вере буддист. Как-то его спрашиваю, а как совмещается то, что ты мочил амеров пачками (для молодежи, Америка пыталась задавить не только Корею и Вьетнам, Лаос тоже, там и наши негласно воевали). Так вот, я спросил, - как это согласуется с принципами буддизма? Там ведь нельзя убивать живые существа.
Он ответил, - когда твою деревню сожгут напалмом вместе с семьей, твоя религия становится гибкой.
-------------
Это все кадрам с ПГМ на заметку.
причем веники заряжены с зимы у меня в квартире - корефаны были в бане. Я - не смог... был занят... :-)
Надо сходить... да некогда все... без шуток.
Помню как далеко зашла тема про пасху и сколько разногласий было....
Молча буду наблюдать за темой)
Вспомнился мне сегодня Учитель по рукопахе, лаосский партизан и по вере буддист. Как-то его спрашиваю, а как совмещается то, что ты мочил амеров пачками (для молодежи, Америка пыталась задавить не только Корею и Вьетнам, Лаос тоже, там и наши негласно воевали). Так вот, я спросил, - как это согласуется с принципами буддизма? Там ведь нельзя убивать живые существа.
Он ответил, - когда твою деревню сожгут напалмом вместе с семьей, твоя религия становится гибкой.
-------------
Это все кадрам с ПГМ на заметку.
Тут всё просто...
Согласно инфы от всех пророков, жизнь - ВЕЧНАЯ.
Разрушению поддаётся лишь тело (такой себе "инструмент", "машина", данная на время в управление личности)
А выбить из рук злодея "инструмент", с помощью которого тот стремится творить зло - не наказуемо . Главное, делать это не в гневе, а с жалостью к больному душой человеку, лишённому возможности жить счастливой жизнью творца доброты
Тут всё просто...
Согласно инфы от всех пророков, жизнь - ВЕЧНАЯ.
Разрушению поддаётся лишь тело (такой себе "инструмент", "машина", данная на время в управление личности)
А выбить из рук злодея "инструмент", с помощью которого тот стремится творить зло - не наказуемо . Главное, делать это не в гневе, а с жалостью к больному душой человеку, лишённому возможности жить счастливой жизнью творца доброты
Что-то мне дураку не понятно. Можно подробнее... "разжевать"...
Что-то мне дураку не понятно. Можно подробнее... "разжевать"...
Роман, давайте сразу без "дураков"...
Вы можете уточнить, что конкретно Вы хотели бы "услышать" подробнее?..
Роман, давайте сразу без "дураков"...
Вы можете уточнить, что конкретно Вы хотели бы "услышать" подробнее?..
Да я просто вообще ничего не понял... Бред какой-то. без дураков.
Просто попросил подробнее разжевать и все...
ПЫ Жующие смайлики - не приветствуются... :-) (типа разжевал)
причем веники заряжены с зимы у меня в квартире - корефаны были в бане. Я - не смог... был занят... :-)
Надо сходить... да некогда все... без шуток.
Тут всё просто...
Согласно инфы от всех пророков, жизнь - ВЕЧНАЯ.
Разрушению поддаётся лишь тело (такой себе "инструмент", "машина", данная на время в управление личности)
А выбить из рук злодея "инструмент", с помощью которого тот стремится творить зло - не наказуемо . Главное, делать это не в гневе, а с жалостью к больному душой человеку, лишённому возможности жить счастливой жизнью творца доброты
Я согласен, это близко к моим принципам )) Года 3 тому назад в НГ праздники послали меня в ночные ларьки за водярой. Взял с собой подругу прогуляться, пошли. А водку продавать ночью запрещено, но у меня знакомые девчонки-продавщицы. Взял, выхожу, а темно, народу ноль, троица отделилась от местной бани и наезд на меня. Я девочку толкаю, - беги за те дома, пакет с водкой убрал в сугроб, говорю, - ребят, да я типа пьяный в хлам, а что ты нож достал, я щас все отдам, вот деньги. Изобразил в дупель пьяного, шатаюсь, еле достал бумажник, а у меня там в потайном отделении зашит свинец. Как иопнул придурку с ножом по глазам бумажником, он сразу в осадок, двое других тут же убежали. Я тогда вызвал метнуру местную. Нафик мне в моем районе ходячие придурки.
Я согласен, это близко к моим принципам )) Года 3 тому назад в НГ праздники послали меня в ночные ларьки за водярой. Взял с собой подругу прогуляться, пошли. А водку продавать ночью запрещено, но у меня знакомые девчонки-продавщицы. Взял, выхожу, а темно, народу ноль, троица отделилась от местной бани и наезд на меня. Я девочку толкаю, - беги за те дома, пакет с водкой убрал в сугроб, говорю, - ребят, да я типа пьяный в хлам, а что ты нож достал, я щас все отдам, вот деньги. Изобразил в дупель пьяного, шатаюсь, еле достал бумажник, а у меня там в потайном отделении зашит свинец. Как иопнул придурку с ножом по глазам бумажником, он сразу в осадок, двое других тут же убежали. Я тогда вызвал метнуру местную. Нафик мне в моем районе ходячие придурки.
ПОНЯТНО, Алексей.
Это Новосибирск или Санк-Петербург?
Ну и прикол про молодость, которую не вернешь )) Учитель был с огромным чувством юмора, говорит, - ты не устал от спаррингов с коммерсантами? А он тогда зарабатывал на том, что вел секцию рукопахи, а я, как более-менее пригодный ученик, с ними занимался, вел где-то 10 коммерсов.
Говорю, да поднадоело конечно. Он, - ты говорил, у тебя есть знакомые в боксе, сходи в зал на Академке, посмотри, что и как? Типа, у меня морда лаосская, тебе больше будут доверять со славянской внешностью.
Нашел знакомых, представили меня, как новичка. Вот валял дурака, как только мог. Но, наверное, моторику нельзя загасить. Подошел тренер, долго смотрел, потом меня отозвал в сторону. Говорит, у нас через 2 дня серьезные соревнования, я ребят готовлю. Ты не мог бы сейчас уйти, чтобы не было моральных ударов? Я, - да, конечно, вы извините, я рукопахой тренировался, но хотелось бы освоить технику бокса.
- Да, заходи, но после соревнований.
- Ок, я ушел
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Вспомнился мне сегодня Учитель по рукопахе, лаосский партизан и по вере буддист. Как-то его спрашиваю, а как совмещается то, что ты мочил амеров пачками (для молодежи, Америка пыталась задавить не только Корею и Вьетнам, Лаос тоже, там и наши негласно воевали). Так вот, я спросил, - как это согласуется с принципами буддизма? Там ведь нельзя убивать живые существа.
Он ответил, - когда твою деревню сожгут напалмом вместе с семьей, твоя религия становится гибкой.
-------------
Это все кадрам с ПГМ на заметку.