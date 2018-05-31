Почему каждую ночь в 00:00 брокеры расширяют спреды? - страница 2
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Ролловер это. Перенос позиций на следующий день. А пунктирные линии - разграничители недели.
да , ролловер.
но там в комментарии пишется, что это не перенос позиций трейдеров на следующий день, а перенос позиций самих поставщиков ликвидности.
только не понятно зачем им это делать . )
Господа модераторы, почему потерли мое сообщение, оно третье сверху. Какая-то ерунда осталась, пустой месседж. Сообщение было абсолютно корректное, я написал, что пунктирные линии скорее всего разграничивают торговые недели. А сейчас смотрю - пусто.
Как это понимать? Такое не первый раз.
Есть ощущение, что среди адекватных людей с правом модерирования завелся неадекват. Или это движок форума глючит? Сделал скриншот, пока не потерли совсем.
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посмотрел сейчас тикмилл по евро. спред 5 пунктов.
а днем 0,5 пункта.
и это уже 00:50. думаю в 00:00 он был еще больше!
думал выбрал себе брокера с наименьшим спредом.) но вижу что есть брокеры ,у которых ночью спреды намного меньше!
посмотрел сейчас тикмилл по евро. спред 5 пунктов.
а днем 0,5 пункта.
к двум часам ночи мск обычно уже успокаивается. На exness вообще 69 5-значных
Ролловер это. Перенос позиций на следующий день. А пунктирные линии - разграничители недели.
Долговато тянется роловер. По ссылке из первого сообщения для GBPUSD
почти два часа.
"Mihail Marchukajtes 2017.06.15 23:19 2017.06.15 22:19:15 #6 EN
Вы внимательно почитайте предыдущий пост. В первый час каждого дня фьючерсы не котируются, а весь спот только на них и ориентируется, так что..."
Ваше объяснение тоже может оказаться правдой. Зарегистрировался у Дмитрия Раннева, спрошу у него.
Долговато тянется роловер. По ссылке из первого сообщения для GBPUSD
почти два часа.
"Mihail Marchukajtes 2017.06.15 23:19 2017.06.15 22:19:15 #6 EN
Вы внимательно почитайте предыдущий пост. В первый час каждого дня фьючерсы не котируются, а весь спот только на них и ориентируется, так что..."
Ваше объяснение тоже может оказаться правдой. Зарегистрировался у Дмитрия Раннева, спрошу у него.
Ваше объяснение тоже может оказаться правдой. Зарегистрировался у Дмитрия Раннева, спрошу у него.
а есть же такая категория, "ночные скальперы".
как они там скальпируют с спредами по 5 пунктов ))
а есть же такая категория, "ночные скальперы".
как они там скальпируют с спредами по 5 пунктов ))
Расширения только с 00-00 до 01-00 по Москве, потом всё в норме.
Господа модераторы, почему потерли мое сообщение, оно третье сверху. Какая-то ерунда осталась, пустой месседж. Сообщение было абсолютно корректное, я написал, что пунктирные линии скорее всего разграничивают торговые недели. А сейчас смотрю - пусто.
Как это понимать? Такое не первый раз.
Есть ощущение, что среди адекватных людей с правом модерирования завелся неадекват. Или это движок форума глючит? Сделал скриншот, пока не потерли совсем.
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Я надеюсь, это баг форума, у меня также потёрлись некоторые сообщения, на всякий случай в сервисдеск написал.