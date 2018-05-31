Почему каждую ночь в 00:00 брокеры расширяют спреды? - страница 2

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Vitalie Postolache:
Ролловер это. Перенос позиций на следующий день. А пунктирные линии - разграничители недели.

да , ролловер.
но там в комментарии пишется, что это не перенос позиций трейдеров на следующий день, а перенос позиций самих поставщиков ликвидности.

только не понятно зачем им это делать . )

 
Alexey Volchanskiy:

Господа модераторы, почему потерли мое сообщение, оно третье сверху. Какая-то ерунда осталась, пустой месседж. Сообщение было абсолютно корректное, я написал, что пунктирные линии скорее всего разграничивают торговые недели. А сейчас смотрю - пусто.

Как это понимать? Такое не первый раз.

Есть ощущение, что среди адекватных людей с правом модерирования завелся неадекват. Или это движок форума глючит? Сделал скриншот, пока не потерли совсем.

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посмотрел сейчас тикмилл по евро. спред 5 пунктов.
а днем 0,5 пункта.

и это уже 00:50. думаю в 00:00 он был еще больше!

думал выбрал себе брокера с наименьшим спредом.) но вижу что есть брокеры ,у которых ночью спреды намного меньше! 


 
danminin:

посмотрел сейчас тикмилл по евро. спред 5 пунктов.
а днем 0,5 пункта.



к двум часам ночи мск обычно уже успокаивается. На exness вообще 69 5-значных

 
Vitalie Postolache:
Ролловер это. Перенос позиций на следующий день. А пунктирные линии - разграничители недели.

Долговато тянется роловер. По ссылке из первого сообщения для GBPUSD


почти два часа.


"Mihail Marchukajtes 2017.06.15 23:19 2017.06.15 22:19:15   EN



Вы внимательно почитайте предыдущий пост. В первый час каждого дня фьючерсы не котируются, а весь спот только на них и ориентируется, так что..."

Ваше объяснение тоже может оказаться правдой. Зарегистрировался у Дмитрия Раннева, спрошу у него.

 
Vladimir:

Долговато тянется роловер. По ссылке из первого сообщения для GBPUSD


почти два часа.


"Mihail Marchukajtes 2017.06.15 23:19 2017.06.15 22:19:15   EN


Вы внимательно почитайте предыдущий пост. В первый час каждого дня фьючерсы не котируются, а весь спот только на них и ориентируется, так что..."

Ваше объяснение тоже может оказаться правдой. Зарегистрировался у Дмитрия Раннева, спрошу у него.

Похоже на правду, в первые секунды после 01:00 спред залихорадило, через три минуты он опустился с 69 до 21 5-значных
 

Ваше объяснение тоже может оказаться правдой. Зарегистрировался у Дмитрия Раннева, спрошу у него.

да у него сейчас там всё нормально. 0,7 пункта всего )
 

а есть же такая категория, "ночные скальперы".
как они там скальпируют с спредами по 5 пунктов ))

 
danminin:

а есть же такая категория, "ночные скальперы".
как они там скальпируют с спредами по 5 пунктов ))

Расширения только с 00-00 до 01-00 по Москве, потом всё в норме.

 
Alexey Volchanskiy:

Господа модераторы, почему потерли мое сообщение, оно третье сверху. Какая-то ерунда осталась, пустой месседж. Сообщение было абсолютно корректное, я написал, что пунктирные линии скорее всего разграничивают торговые недели. А сейчас смотрю - пусто.

Как это понимать? Такое не первый раз.

Есть ощущение, что среди адекватных людей с правом модерирования завелся неадекват. Или это движок форума глючит? Сделал скриншот, пока не потерли совсем.

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Я надеюсь, это баг форума, у меня также потёрлись некоторые сообщения, на всякий случай в сервисдеск написал.

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