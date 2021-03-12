Какой по вашему главный секрет торговли на форекс? - страница 5
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Попробуйте нарисовать на графике всего одну линию и поторговать по ней. От руки, почему нет.
Да вы просто нарисуйте хоть как нибудь и торгуйте, будет что то не получаться, будете подстраиваться, изменят, адаптироваться, Тут главное тренировка, мозг мощнейшая нейросеть, чем меньше изначальных "принципов" и предположений как нужно эту линию собственно рисовать "правильно", тем легче будет.
"Мордочку" опубликовал бы...
Да вы просто нарисуйте хоть как нибудь и торгуйте, будет что то не получаться, "кривовато", будете подстраиваться, изменять, адаптироваться, по ходу дела. Тут главное тренировка, мозг мощнейшая нейросеть, чем меньше изначальных "принципов" и предположений как нужно эту линию собственно рисовать "правильно", тем легче будет. Уже писал и еще раз напишу, потому что если это и не Истина, то где то близко к ней. Успех в трейдинге, это не изучение и понимание чего то нового, а в большей степени избавление от старого 'багажа', каких то "представлений" и т. д. Мешающих увидеть все как оно есть на самом деле.
Да вы просто нарисуйте хоть как нибудь и торгуйте, будет что то не получаться, "кривовато", будете подстраиваться, изменять, адаптироваться, по ходу дела. Тут главное тренировка, мозг мощнейшая нейросеть, чем меньше изначальных "принципов" и предположений как нужно эту линию собственно рисовать "правильно", тем легче будет. Уже писал и еще раз напишу, потому что если это и не Истина, то где то близко к ней. Успех в трейдинге, это не изучение и понимание чего то нового, а в большей степени избавление от старого 'багажа', каких то "представлений" и т. д. Мешающих увидеть все как оно есть на самом деле.
С моей колокольни ваше предложение звучит странно, если не сказать глумно. Не представляю, как можно торговать по наитию. Для невооруженного глаза рынок это хаос, что там можно увидеть, если этот хаос не обрабатывать (на глаз это делать ненадежно и затруднительно, а местами и вовсе невозможно) и не выделять в нем что-то осмысленное, оформленное и конкретное?
С моей колокольни ваше предложение звучит странно, если не сказать глумно. Не представляю, как можно торговать по наитию. Для невооруженного глаза рынок это хаос, что там можно увидеть, если этот хаос не обрабатывать (на глаз это делать ненадежно и затруднительно, а местами и вовсе невозможно) и не выделять в нем что-то осмысленное, оформленное и конкретное?
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Да вы просто нарисуйте хоть как нибудь и торгуйте, будет что то не получаться, "кривовато", будете подстраиваться, изменять, адаптироваться, по ходу дела. Тут главное тренировка, мозг мощнейшая нейросеть, чем меньше изначальных "принципов" и предположений как нужно эту линию собственно рисовать "правильно", тем легче будет. Уже писал и еще раз напишу, потому что если это и не Истина, то где то близко к ней. Успех в трейдинге, это не изучение и понимание чего то нового, а в большей степени избавление от старого 'багажа', каких то "представлений" и т. д. Мешающих увидеть все как оно есть на самом деле.
Мне понравилась твоя мысль. Что то в этом есть.