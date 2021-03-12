Какой по вашему главный секрет торговли на форекс? - страница 5

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Wizard2018:
Пробуйте.
Демагогия от тебя только
 
Wizard2018:

Попробуйте нарисовать на графике всего одну линию и поторговать по ней.   От руки, почему нет.    

Какую линию, по каким принципам? А торговать по ней как? Ничего не ясно.
 
Да вы просто нарисуйте хоть как нибудь  и торгуйте, будет что то не получаться, "кривовато",  будете подстраиваться, изменять, адаптироваться, по ходу дела.   Тут главное тренировка, мозг мощнейшая нейросеть,  чем меньше изначальных "принципов" и предположений как нужно эту линию собственно рисовать "правильно", тем легче будет.      Уже писал и еще раз напишу, потому что если это и не Истина, то где то близко  к ней. Успех в трейдинге, это не изучение и понимание чего то нового, а в большей степени  избавление от старого 'багажа', каких то "представлений" и т. д.  Мешающих увидеть все как оно есть на самом деле.
 
Wizard2018:
Да вы просто нарисуйте хоть как нибудь  и торгуйте, будет что то не получаться, будете подстраиваться, изменят, адаптироваться,   Тут главное тренировка, мозг мощнейшая нейросеть,  чем меньше изначальных "принципов" и предположений как нужно эту линию собственно рисовать "правильно", тем легче будет.      

"Мордочку" опубликовал бы... 

[Удален]  
Wizard2018:
Да вы просто нарисуйте хоть как нибудь  и торгуйте, будет что то не получаться, "кривовато",  будете подстраиваться, изменять, адаптироваться, по ходу дела.   Тут главное тренировка, мозг мощнейшая нейросеть,  чем меньше изначальных "принципов" и предположений как нужно эту линию собственно рисовать "правильно", тем легче будет.      Уже писал и еще раз напишу, потому что если это и не Истина, то где то близко  к ней. Успех в трейдинге, это не изучение и понимание чего то нового, а в большей степени  избавление от старого 'багажа', каких то "представлений" и т. д.  Мешающих увидеть все как оно есть на самом деле.
Алексей, это все несерьёзно ,без подтверждения
 
Wizard2018:
Да вы просто нарисуйте хоть как нибудь  и торгуйте, будет что то не получаться, "кривовато",  будете подстраиваться, изменять, адаптироваться, по ходу дела.   Тут главное тренировка, мозг мощнейшая нейросеть,  чем меньше изначальных "принципов" и предположений как нужно эту линию собственно рисовать "правильно", тем легче будет.      Уже писал и еще раз напишу, потому что если это и не Истина, то где то близко  к ней. Успех в трейдинге, это не изучение и понимание чего то нового, а в большей степени  избавление от старого 'багажа', каких то "представлений" и т. д.  Мешающих увидеть все как оно есть на самом деле.

С моей колокольни ваше предложение звучит странно, если не сказать глумно. Не представляю, как можно торговать по наитию. Для невооруженного глаза рынок это хаос, что там можно увидеть, если этот хаос не обрабатывать (на глаз это делать ненадежно и затруднительно, а местами и вовсе невозможно) и не выделять в нем что-то осмысленное, оформленное и конкретное? 

 
абсолютная относительность параметров расчета.
 
vladavd:

С моей колокольни ваше предложение звучит странно, если не сказать глумно. Не представляю, как можно торговать по наитию. Для невооруженного глаза рынок это хаос, что там можно увидеть, если этот хаос не обрабатывать (на глаз это делать ненадежно и затруднительно, а местами и вовсе невозможно) и не выделять в нем что-то осмысленное, оформленное и конкретное? 

 .

 
Попробуйте построить нейросеть, что бы перевела это  на русский - русскими бУковами  :)))   Можно обучить ее на всех возможных яхыках мира, любым алфавитам, но если не обучать на таком она не в жисть не "догадается".  Я же знаю только два языка и то плохо :)))   Но прочитал.    Когда я это увидел на Пауке, сначала мозг впал в ступор на 10-20  секунд, я же технарь, начал вспоминать известные шифры и прикидывать как к этому  "тексту"  технически подойти :)))  Загорелся расшифровать и уже прикидывал программмку на VB для этой цели :))))   Шифры и коды были одним  хобби в детстве же  :)))  Потом что то  щелкнуло и я просто прочитал это, уже не раскладывая на отдельные, кажущиеxя  сложным  шифром символы  "Не задумываясь"  по какими принципам заменены символы в сообщении или по каким принципам "строить линию" на графике.  Начните строить и торговать, мозг сам все сделает, не мешайте просто ему дурными мыслями, о том как это надо делать правильно :))))     С рыночным графиком дело обстоит точно так же как "с этим сообщением", показывающим, какие удивительные вещи может делать наш разум.    У ребенков с практическим чистым мозгом, не отягощенным лишними знаниями, чтобы прочитать рыночный график, так же как этот текст - уходит примерно полчаса.    У взрослых, если хватит упорства изучить  и проверить кучу всяческой хрени,  а потом решительности, чтобы отказаться от всего изученного и "просто прочитать'   - примерно лет 10. 
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Рынок - новости, аналитика, прогнозы по рынкам - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
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Рынок — это место, где обычно происходит обмен товара на деньги или товара на товар. Если доступ на рынок свободный, то производители и потребители проводят обмен в условиях конкуренции. Существует
 
Wizard2018:
Да вы просто нарисуйте хоть как нибудь  и торгуйте, будет что то не получаться, "кривовато",  будете подстраиваться, изменять, адаптироваться, по ходу дела.   Тут главное тренировка, мозг мощнейшая нейросеть,  чем меньше изначальных "принципов" и предположений как нужно эту линию собственно рисовать "правильно", тем легче будет.      Уже писал и еще раз напишу, потому что если это и не Истина, то где то близко  к ней. Успех в трейдинге, это не изучение и понимание чего то нового, а в большей степени  избавление от старого 'багажа', каких то "представлений" и т. д.  Мешающих увидеть все как оно есть на самом деле.

Мне понравилась твоя мысль. Что то в этом есть.

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