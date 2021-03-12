Какой по вашему главный секрет торговли на форекс? - страница 14

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Главный секрет, а точнее, никакого секрета тут нет  - давать прибыли расти, а убытки резать.
 
webgopnik:
Главный секрет, а точнее, никакого секрета тут нет  - давать прибыли расти, а убытки резать.

Почаще режьте убытки, пока они не переросли в прибыль.

Вопрос очень спорный и золотая середина так размазана, что определить её не представляется возможным.

 
vladavd:
Ага, берешь такой и просто без задней мысли переходишь к автоматической торговле. А то, что в ее основе должен лежать какой-то осмысленный и прибыльный алгоритм, без которого никуда и автоматизировать попросту нечего, это конечно пустяк. 

Алгоритм можно придумать) А лучше просто купить! Сейчас можно купить советника на любой вкус!

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Wizard2018:

 .

Причитал секунд за 10. И это что-то означает?

 
Sergey Lazarenko:

Герчик посчитал, 1 из 20, то есть 0,5%, он курсы ведет, и считает, не просирают деньги один из двадцати

Нашёл на кого ссылаться. Он даже арифметику не знает.  1 из 20 это 5 из 100, а следовательно 5%, а не 0.5%)

 
а как опросы создавать?
 
webgopnik:
а как опросы создавать?
Как создать опрос или тему на форуме
Ответы новичкам в картинках
Ответы новичкам в картинках
  • 2014.05.10
  • www.mql5.com
В этой теме будут ответы в картинках. Размер рисунка 640*480...
 
webgopnik:
а как опросы создавать?

пожалуйста, не надо, здесь хватает опросов от господина Никитина.

 

Открыть вам главный секрет Форекса? )

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Marat Zeidaliyev:

Открыть вам главный секрет Форекса? )

Да)

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