Какой по вашему главный секрет торговли на форекс? - страница 14
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Почаще режьте убытки, пока они не переросли в прибыль.
Вопрос очень спорный и золотая середина так размазана, что определить её не представляется возможным.
Ага, берешь такой и просто без задней мысли переходишь к автоматической торговле. А то, что в ее основе должен лежать какой-то осмысленный и прибыльный алгоритм, без которого никуда и автоматизировать попросту нечего, это конечно пустяк.
Алгоритм можно придумать) А лучше просто купить! Сейчас можно купить советника на любой вкус!
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Причитал секунд за 10. И это что-то означает?
Герчик посчитал, 1 из 20, то есть 0,5%, он курсы ведет, и считает, не просирают деньги один из двадцати
Нашёл на кого ссылаться. Он даже арифметику не знает. 1 из 20 это 5 из 100, а следовательно 5%, а не 0.5%)
а как опросы создавать?
а как опросы создавать?
пожалуйста, не надо, здесь хватает опросов от господина Никитина.
Открыть вам главный секрет Форекса? )
Открыть вам главный секрет Форекса? )
Да)