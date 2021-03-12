Какой по вашему главный секрет торговли на форекс? - страница 10

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko:

Олександр, а как Вы торгуете? Если командой то это как? Голосованием? Как Вы уходите от прямой торговли руками, если автоматическая торговля Вам тоже не нравиться?

Голосованием нельзя, так можно торговлю в балаган превратить) Торговать должен один человек, он проверяет соблюдены ли все условия системы, выбирает лот, делает сделку и несет всю ответственность за нее! Но человек имеет право на ошибку, на эмоции, на жадность, на увлеченность. И тут можно рассчитывать на помощь друга, который все проверит второй раз и если увидит в сделке отклонение от правил системы выключит ее. 

 
OLEKSANDR ZAKHARCHUK:

Голосованием нельзя, так можно торговлю в балаган превратить) Торговать должен один человек, он проверяет соблюдены ли все условия системы, выбирает лот, делает сделку и несет всю ответственность за нее! Но человек имеет право на ошибку, на эмоции, на жадность, на увлеченность. И тут можно рассчитывать на помощь друга, который все проверит второй раз и если увидит в сделке отклонение от правил системы выключит ее. 

)))

 
OLEKSANDR ZAKHARCHUK:

Голосованием нельзя, так можно торговлю в балаган превратить) Торговать должен один человек, он проверяет соблюдены ли все условия системы, выбирает лот, делает сделку и несет всю ответственность за нее! Но человек имеет право на ошибку, на эмоции, на жадность, на увлеченность. И тут можно рассчитывать на помощь друга, который все проверит второй раз и если увидит в сделке отклонение от правил системы выключит ее. 

Всё работает по такому принципу?


[Удален]  
OLEKSANDR ZAKHARCHUK:

Голосованием нельзя, так можно торговлю в балаган превратить)

Спасибо, логично. И тот человек, который несёт ответственность, и торгует руками, так же принимает и стресс на себя. Вы говорили, как то уходите от этого?

 
У него нет стресса! Он получит зарплату даже если все проиграет, но при этом не нарушив правила системы) Ему безразлично получить профит или стоп!
[Удален]  
Интересно, как долго такая конструкция сможет просуществовать, когда человек поймет, что у него получается работать в плюс по системе, и теперь работодатель ему не нужен?
 
Aleksei Stepanenko:
Интересно, как долго такая конструкция сможет просуществовать, когда человек поймет, что у него получается работать в плюс по системе, и теперь работодатель ему не нужен?

Ну это эквивалентно как, если бы продавец, научившись торговать, решил, а не организовать ли мне свой магазин. Кто-то да, откроет свой бизнес. Но свой бизнес - это риски, это нервы, а порой головная боль и потеря сна. Так что каждый решает, что ему больше по душе: стабильная зарплата и спокойная жизнь или хлопотный бизнес, где придётся тратить массу нервной энергии.

[Удален]  
Да логично, далекооо не все люди предприниматели. Но тут деньги прямо в очень густой концентрации.   Устоять практически не возможно.
 
khorosh:

Ну это эквивалентно как, если бы продавец, научившись торговать, решил, а не организовать ли мне свой магазин. Кто-то да, откроет свой бизнес. Но свой бизнес - это риски, это нервы, а порой головная боль и потеря сна. Так что каждый решает, что ему больше по душе: стабильная зарплата и спокойная жизнь или хлопотный бизнес, где придётся тратить массу нервной энергии.

Да это сплошь и рядом, когда наемный работник наблатыкался и свалил в свободное плавание, прихватив с собой клиентскую базу или там чертежи или кусок кода. Или не в свободное, а к конкурентам. Конечно это не про рядового продавца у прилавка, ну так он никакими ценными знаниями и не владеет. 
 
Aleksei Stepanenko:
Да логично, далекооо не все люди предприниматели. Но тут деньги прямо в очень густой концентрации.   Устоять практически не возможно.

Густая концентрация предполагает большие вложения и торговля крупным лотом. А это всегда риск, а значит затраты нервной энергии. Не всем это по душе. Каждый сделает свой выбор. 

1...3456789101112131415
Новый комментарий