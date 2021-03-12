Какой по вашему главный секрет торговли на форекс? - страница 10
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Олександр, а как Вы торгуете? Если командой то это как? Голосованием? Как Вы уходите от прямой торговли руками, если автоматическая торговля Вам тоже не нравиться?
Голосованием нельзя, так можно торговлю в балаган превратить) Торговать должен один человек, он проверяет соблюдены ли все условия системы, выбирает лот, делает сделку и несет всю ответственность за нее! Но человек имеет право на ошибку, на эмоции, на жадность, на увлеченность. И тут можно рассчитывать на помощь друга, который все проверит второй раз и если увидит в сделке отклонение от правил системы выключит ее.
Голосованием нельзя, так можно торговлю в балаган превратить) Торговать должен один человек, он проверяет соблюдены ли все условия системы, выбирает лот, делает сделку и несет всю ответственность за нее! Но человек имеет право на ошибку, на эмоции, на жадность, на увлеченность. И тут можно рассчитывать на помощь друга, который все проверит второй раз и если увидит в сделке отклонение от правил системы выключит ее.
)))
Голосованием нельзя, так можно торговлю в балаган превратить) Торговать должен один человек, он проверяет соблюдены ли все условия системы, выбирает лот, делает сделку и несет всю ответственность за нее! Но человек имеет право на ошибку, на эмоции, на жадность, на увлеченность. И тут можно рассчитывать на помощь друга, который все проверит второй раз и если увидит в сделке отклонение от правил системы выключит ее.
Всё работает по такому принципу?
Голосованием нельзя, так можно торговлю в балаган превратить)
Спасибо, логично. И тот человек, который несёт ответственность, и торгует руками, так же принимает и стресс на себя. Вы говорили, как то уходите от этого?
Интересно, как долго такая конструкция сможет просуществовать, когда человек поймет, что у него получается работать в плюс по системе, и теперь работодатель ему не нужен?
Ну это эквивалентно как, если бы продавец, научившись торговать, решил, а не организовать ли мне свой магазин. Кто-то да, откроет свой бизнес. Но свой бизнес - это риски, это нервы, а порой головная боль и потеря сна. Так что каждый решает, что ему больше по душе: стабильная зарплата и спокойная жизнь или хлопотный бизнес, где придётся тратить массу нервной энергии.
Ну это эквивалентно как, если бы продавец, научившись торговать, решил, а не организовать ли мне свой магазин. Кто-то да, откроет свой бизнес. Но свой бизнес - это риски, это нервы, а порой головная боль и потеря сна. Так что каждый решает, что ему больше по душе: стабильная зарплата и спокойная жизнь или хлопотный бизнес, где придётся тратить массу нервной энергии.
Да логично, далекооо не все люди предприниматели. Но тут деньги прямо в очень густой концентрации. Устоять практически не возможно.
Густая концентрация предполагает большие вложения и торговля крупным лотом. А это всегда риск, а значит затраты нервной энергии. Не всем это по душе. Каждый сделает свой выбор.