Сделка "свободного плавания".
Вы можете открывать, когда хотите, закрывать, когда хотите - всё равно у Вас статистика исходов будет 50 на 50
Лучше сразу займитесь "теорией", как делать деньги из этих "50 на 50"... Больше пользы получите...
Существует ли какая-то теория с прикладным знанием на тему "открыл сделку и не трожь, вдруг именно она принесёт сотни пунктов".
Хочется узнать, как оптимально определять возможную границу для "плавания", опираясь на статистику и волатильность инструмента.
Это вопрос к теме диверсификации сделок путём их разбиения по разным правилам закрытия; одни например закрываются при обратном сигнале, другие при неопределённости/форс-мажоре рынка (лучше закрою - от греха по-дальше), третьи при достижении ТП, а четвёртые - это свободно-плавающие сделки, большая часть из которых конечно закрывается в б/у.
Или всё таки индивидуально для каждой ТС требуется своё индуктивное обобщение сигналов и выявление перспектив каждой сделки (на истории)?
Александр, я считаю, Вам следует искать ответы на все вопросы опытным путём. То есть открыть демо-счёт, сосредоточиться на одном вопросе (задаче) и найти для себя чёткий ответ. Можно эти эксперименты делать в тесторе, используя т.н. Панели (их можно найти в пункте меню Маркет в разделе Утилиты). Но не стоит хвататься за всё одновременно: это порождает хаос в голове и нулевой результат.
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Существует ли какая-то теория с прикладным знанием на тему "открыл сделку и не трожь, вдруг именно она принесёт сотни пунктов".
Хочется узнать, как оптимально определять возможную границу для "плавания", опираясь на статистику и волатильность инструмента.
Это вопрос к теме диверсификации сделок путём их разбиения по разным правилам закрытия; одни например закрываются при обратном сигнале, другие при неопределённости/форс-мажоре рынка (лучше закрою - от греха по-дальше), третьи при достижении ТП, а четвёртые - это свободно-плавающие сделки, большая часть из которых конечно закрывается в б/у.
Или всё таки индивидуально для каждой ТС требуется своё индуктивное обобщение сигналов и выявление перспектив каждой сделки (на истории)?