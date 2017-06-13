Инверсия торгвых приказов ведет к Граалю? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Соль в этом, все же, есть. И дело вовсе не в объемах, а в том, что своим намерением мы всегда влияем на события. Чтобы понять, о чем речь идет, вспомните про корпускулярно-волновой дуализм электронов (хорошо показан в мультипликационной вставке фильма "Вниз по кроличьей норе"). То есть если бы была возможность вернуться в то время, которое мы тестируем, и совершить действие на основании знания о последующем движении цены, то это действие вызвало бы другую реакцию рынка. Возможно не полностью противоположное, но конфигурация цены немного изменилась бы.
Ну а по теме - в любом случае интересно. Ведь даже в тестере получить идеальную кривую баланса - это достижение.
Всё правильно.
Даже если получится идеальная кривая баланса в тестере, то печалька на реале настанет на пересечении 2-х линий, одна из которых - цена, вторая - линия индикатора. Совсем не важно при этом - какой индикатор использовать.
Небольшая задержка, сорри.
Итак, тестировал на небольшом периоде 2017.05.01-2017.06.03, достаточно, чтобы понять, что мы имеем - слив или профит. Пара EURUSD, M1, Каждый тик на основе реальных тиков. Все параметры по умолчанию, в т.ч. и для оптимизации
Обычный "\MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5" прибыль=-6616
Реверсный "c:\Forex\School\MT5-Hedge\MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average Reverse.mq5" прибыль=-7492
Файлы отчетов
Что и как меняем в исходниках для реверса
В оригинале имеем следующие строки в функции проверки на открытие ордера, строки 107-113 в редакторе
Все, что нужно, это заменить ORDER_TYPE_BUY на ORDER_TYPE_SELL и наоборот
Прилагаю файлы
Забыл про закрытие ордеров написать, пусть будет отдельно, так понятнее
В оригинале имеем такой код, кстати, в тестах я его не менял, можно попробовать и тут сделать реверс
Для реверса делаем взаимозамену POSITION_TYPE_BUY и POSITION_TYPE_SELL
ВНИМАНИЕ: Все изменения делайте на копии исходного файла, а не на оригинале!
А замена в ордере SL на TP?
Они в этом эксперте по нулям, он сам закрывает ордера. См. два нуля в самом конце параметров функции - это ТП и СЛ