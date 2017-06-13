Инверсия торгвых приказов ведет к Граалю? - страница 4
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дело в том, что инверсия делается не корректно, в этом вся беда )
для корректной инверсии нужно несколько счетов и желательно один онлайн обменник )
могу проконсультировать, как правильно сделать инверсию, но нужны средства не менее $10000 и столько же на другом(это минимум что бы понять что стратегия работает).
получится тупо арбитраж межбиржевой, на примете есть площадки
Это тяжело ) Есть варианты проще
Не надо советников, сделайте лучше чтобы с moex отмечался в mt большой объем(например >1000) и его диапазон.
Может этот сгодится https://www.mql5.com/ru/forum/96537/2852515#comment_2852515
Может я не понял мысль, но функцию закрытия я не менял. Только переворот открытия. Так все верно?
Как-же не менял? Вот ещё раз цитирую твой пост о закрытии ордеров
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Инверсия торгвых приказов ведет к Граалю?
Alexey Volchanskiy, 2017.06.11 01:13
Забыл про закрытие ордеров написать, пусть будет отдельно, так понятнее
В оригинале имеем такой код, кстати, в тестах я его не менял, можно попробовать и тут сделать реверс
Для реверса делаем взаимозамену POSITION_TYPE_BUY и POSITION_TYPE_SELL
ВНИМАНИЕ: Все изменения делайте на копии исходного файла, а не на оригинале!
вот результат с начала 2016 года. Сверху оригинал, снизу реверсивное открытие. Условие закрытия не менял.
Вот код.
выделены изменения и дополнения. И magick вынес в input переменные.
Вот код.
выделены изменения и дополнения. И magick вынес в input переменные.
У меня осталась не проверенной пионерская идея.
Вот изменения в стандартном индикаторе МА
Вот так выглядят изменения на графике при одном периоде (зеленая стандартный МА ):
ShiftSMA = +7 красная линия самая близкая к стандартной. ShiftSMA = -5 самая амплитудная красная линия. При больших минусовых значениях попадает в резонанс и летает от плюс бесконечности до минус ...
Проявляется некая инерция, любопытно как скажется на результатах оптимизации.
1. Идея торговать вдругую сторону не нова. появилась, еще как только появились первые сливаторы. Когдя я написал своего 5 -го сливатора, то подумал про переворот и на радостях даже не стал его тестить в тестере. Но почему такой робот тоже активно все сливал.
2. Тут многие не верят тестеру, особенно в Мт4. А зря ! Прсто не умеете им пользоваться ! Ввиду алгоритма формирования свечи тестер просто не любит некоторых приемов торговли. Близкие стопы, тралы, подтягивания ордеров под цену. торговлю на новостях и в роловер. В остальном это мега инструмент для тестирования. В МТ5 на реальных тиках потестировал немного, но найти брокера с вменяемым спредом не получилось.
3. Тут кто-то нелестно отозвался о штатном советнике на MA, а зря. На МТ4 в двух совтениках показан подход к написанию советников и различные приемы реализации идеи. Я как раз учился по этим примерам.
У меня есть доольно близкая вещь https://www.mql5.com/ru/code/17206
Напишите более подробно, как все должно выглядеть, я сделаю версию для объемов и в кодобазу выложу
Alexey Volchanskiy|Rafael Sahibgareevкак это видится:
0. Руками прошлись по вебграфику moex и вертикальными линиями отметили в терминале по времени баров - примитивно и не спортивно.
1. В реальном времени отразить определенный объем бара(1/10минут) с биржи moex в любом другом терминале mt. Объем(ы) терминала текущего брокера не интересны и живут своей жизнью.
2.1. Вроде возможно получение котировок с задержкой 15минут при подключение через mt. https://www.mql5.com/ru/forum/98459/page1
2.2. Вроде moex транслирует на свою вебстраницу котировки символа (запаздывает или нет хз не разбирался).
3.1. Индикатор одного терминала пишет в файл запаздывающие на 15минут данные, а другой индикатор другого терминала читает файл и рисует на графике например прямоугольник на следующем баре за 1/10 минутами
3.2. Что-то парсит веб страницу moex и пишет в файл, а другой индикатор терминала читает этот файл и рисует на графике например прямоугольник на следующем баре за 1/10 минутами.
3.3. Другой вариант
Т.е. именно moex и бар с определенным объемом определенного символа. Ни кластердельта ни тики текущего брокера.
Alexey Volchanskiy|Rafael Sahibgareevкак это видится:
0. Руками прошлись по вебграфику moex и вертикальными линиями отметили в терминале по времени баров - примитивно и не спортивно.
1. В реальном времени отразить определенный объем бара(1/10минут) с биржи moex в любом другом терминале mt. Объем(ы) терминала текущего брокера не интересны и живут своей жизнью.
2.1. Вроде возможно получение котировок с задержкой 15минут при подключение через mt. https://www.mql5.com/ru/forum/98459/page1
2.2. Вроде moex транслирует на свою вебстраницу котировки символа (запаздывает или нет хз не разбирался).
3.1. Индикатор одного терминала пишет в файл запаздывающие на 15минут данные, а другой индикатор другого терминала читает файл и рисует на графике например прямоугольник на следующем баре за 1/10 минутами
3.2. Что-то парсит веб страницу moex и пишет в файл, а другой индикатор терминала читает этот файл и рисует на графике например прямоугольник на следующем баре за 1/10 минутами.
3.3. Другой вариант
Т.е. именно moex и бар с определенным объемом определенного символа. Ни кластердельта ни тики текущего брокера.
Для начала - мне этот moex не нужен, я торгую на форе, если буду делать, чисто из интереса и в свободное время. Сейчас немного есть.
2.2 Это делать не буду.
3.1 А зачем нужно это разделение?
Для начала - мне этот moex не нужен, я торгую на форе, если буду делать, чисто из интереса и в свободное время. Сейчас немного есть.
2.2 Это делать не буду.
3.1 А зачем нужно это разделение?
Ну я так и понял, что появилось свободное время )))
Например на форе зафиксировать открытую позицию. Сам moex со всем что там есть не нужен.
Основано на предположении, что объемы(gbpu) за 1000 на бирже не с дурной головы запускают.
Объем инструмента на Moex, как индикатор - небольшой объем торговли(в конкретном случае gbpu) к движению или по другому - на moex проторговался существенный объем инструмента(небольшая группа лиц участников этой биржи приняла какие-то решения и решила войти/выйти), а мы посмотрели что из этого выходит/вышло(жираф большой, ему видней). Это как девушку первой в лифт пропустить - посмотрели (не)провалилась или этажем выше она опять этот номер повторяет, ну а мы если что следом(вход/выход).
Ну я так и понял, что появилось свободное время )))
Например на форе зафиксировать открытую позицию. Сам moex со всем что там есть не нужен.
Основано на предположении, что объемы(gbpu) за 1000 на бирже не с дурной головы запускают.
Объем инструмента на Moex, как индикатор - небольшой объем торговли(в конкретном случае gbpu) к движению или по другому - на moex проторговался существенный объем инструмента(небольшая группа лиц участников этой биржи приняла какие-то решения и решила войти/выйти), а мы посмотрели что из этого выходит/вышло(жираф большой, ему видней). Это как девушку первой в лифт пропустить - посмотрели (не)провалилась или этажем выше она опять этот номер повторяет, ну а мы если что следом(вход/выход).
То есть торговать будете на форе, а Моех используем, как индикатор объемов? Тогда все проще. С Моех с демо-счета (если это работает, проверю) берем объемы, они с задеркой. Я тоже слышал про 15 минут, это легко проверить. И накладываем их со смещением по времени на котировки форекс. И смотрим, есть ли взаимосвязь и что тут можно выжать. Вот тут хоть какой-то интерес.
Такой вариант пойдет?