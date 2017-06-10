Возникает ошибка в тестере, no prices for symbol - страница 2

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Galina Bobro:

кхм, а почему СЛ больше цены открытия для селл?

Ошибка не ордера, как получаете массивы МА?


А где Вы увидели, что СЛ больше цены открытия, для селл?
 
virgillio:

А где Вы увидели, что СЛ больше цены открытия, для селл?

В ошибке написано, там где где инвалидные стопы
 
Galina Bobro:

тогда что разбираем? вы же уже все для себя решили

Сейчас на своих ДЦ попробую...
 
Galina Bobro:

В ошибке написано, там где где инвалидные стопы


Ну это бывает, иногда)) 
Вот пример с открывшейся сделкой. График жесть какую то показывает


По сути все стопы уже пробиты, но сделки не закрываются)

и все та же ошибка:
no prices for symbol USDRUR_i

 
Alexey Volchanskiy:

Сейчас на своих ДЦ попробую...


На сервере MetaQuotes-Demo тест стандартного Moving Average не проходит, на м15 качество моделирования 41%

На RoboForex-MetaTrader 5 проходит нормально, качество n/a

Значит, зависит от ДЦ

И там и там пара USDRUR
 
Alexey Volchanskiy:


На сервере MetaQuotes-Demo тест стандартного Moving Average не проходит, на м15 качество моделирования 41%

На RoboForex-MetaTrader 5 проходит нормально, качество n/a

Значит, зависит от ДЦ

И там и там пара USDRUR

В предыдущем посте скрин, где я вообще тестирую CHFJPY. С загрузкой данных по этой валютной паре проблем нету.
Но терминал выдает все ту же ошибку no prices for symbol USDRUR_i

Никто не знает как это решить?
 

Вы конечно можете дальше пинать на брокера, но только что прошла за декабрь 2014 в альпари - ни одной ошибки. 

Могу повторить то что и ранее писала - это ошибка не выставления ордера, закосячили в получении данных. Скорей всего в получении мувингов (кода так и не предоставили). Даже если что-то не так с историей, то он не будет её просить за 70-й год. 

 
Galina Bobro:

Вы конечно можете дальше пинать на брокера, но только что прошла за декабрь 2014 в альпари - ни одной ошибки. 

Могу повторить то что и ранее писала - это ошибка не выставления ордера, закосячили в получении данных. Скорей всего в получении мувингов (кода так и не предоставили). Даже если что-то не так с историей, то он не будет её просить за 70-й год. 


Вот код: 
        MA400_handle=iMA(NULL,0,400,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
        CopyBuffer(MA400_handle,0,0,5,MA400);  
      
        MA65_handle=iMA(NULL,0,50,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
        CopyBuffer(MA65_handle,0,0,5,MA65);  
      
        MA10_handle=iMA(NULL,0,10,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
        CopyBuffer(MA10_handle,0,0,5,MA10);

Такая же ошибка выходит и у советников, где MA вообще не используется.
Буду очень рад, если ошибка все таки в скриптах..

 
virgillio:

Вот код: 

Такая же ошибка выходит и у советников, где MA вообще не используется.
Буду очень рад, если ошибка все таки в скриптах..


Так вы просмотрели какая функция вызывает ошибку? Самый простой способ - комментировать код пока ошибка не пропадет. 

На первый взгляд норм тут. 

 
Galina Bobro:


Так вы просмотрели какая функция вызывает ошибку? Самый простой способ - комментировать код пока ошибка не пропадет. 

На первый взгляд норм тут. 


Так, а в коде больше ничего и нету..
есть еще условие, для открытия сделки и все.
 if (MA65[4]>MA400[4] && MA65[3]<MA400[3] && MA65[4]<MA10[4])
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