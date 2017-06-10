Возникает ошибка в тестере, no prices for symbol - страница 2
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кхм, а почему СЛ больше цены открытия для селл?
Ошибка не ордера, как получаете массивы МА?
А где Вы увидели, что СЛ больше цены открытия, для селл?
А где Вы увидели, что СЛ больше цены открытия, для селл?
В ошибке написано, там где где инвалидные стопы
тогда что разбираем? вы же уже все для себя решили
Сейчас на своих ДЦ попробую...
В ошибке написано, там где где инвалидные стопы
Ну это бывает, иногда))
Вот пример с открывшейся сделкой. График жесть какую то показывает
По сути все стопы уже пробиты, но сделки не закрываются)
и все та же ошибка:
no prices for symbol USDRUR_i
Сейчас на своих ДЦ попробую...
На сервере MetaQuotes-Demo тест стандартного Moving Average не проходит, на м15 качество моделирования 41%
На RoboForex-MetaTrader 5 проходит нормально, качество n/a
Значит, зависит от ДЦИ там и там пара USDRUR
На сервере MetaQuotes-Demo тест стандартного Moving Average не проходит, на м15 качество моделирования 41%
На RoboForex-MetaTrader 5 проходит нормально, качество n/a
Значит, зависит от ДЦИ там и там пара USDRUR
В предыдущем посте скрин, где я вообще тестирую CHFJPY. С загрузкой данных по этой валютной паре проблем нету.
Но терминал выдает все ту же ошибку no prices for symbol USDRUR_i
Никто не знает как это решить?
Вы конечно можете дальше пинать на брокера, но только что прошла за декабрь 2014 в альпари - ни одной ошибки.
Могу повторить то что и ранее писала - это ошибка не выставления ордера, закосячили в получении данных. Скорей всего в получении мувингов (кода так и не предоставили). Даже если что-то не так с историей, то он не будет её просить за 70-й год.
Вы конечно можете дальше пинать на брокера, но только что прошла за декабрь 2014 в альпари - ни одной ошибки.
Могу повторить то что и ранее писала - это ошибка не выставления ордера, закосячили в получении данных. Скорей всего в получении мувингов (кода так и не предоставили). Даже если что-то не так с историей, то он не будет её просить за 70-й год.
Вот код:
Такая же ошибка выходит и у советников, где MA вообще не используется.
Буду очень рад, если ошибка все таки в скриптах..
Вот код:
Такая же ошибка выходит и у советников, где MA вообще не используется.
Буду очень рад, если ошибка все таки в скриптах..
Так вы просмотрели какая функция вызывает ошибку? Самый простой способ - комментировать код пока ошибка не пропадет.
На первый взгляд норм тут.
Так вы просмотрели какая функция вызывает ошибку? Самый простой способ - комментировать код пока ошибка не пропадет.
На первый взгляд норм тут.
Так, а в коде больше ничего и нету..
есть еще условие, для открытия сделки и все.