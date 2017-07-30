Во сколько раз у вас получилось увеличить депозит? - страница 2
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очень успешный трейдер..только почему то сигналы реальных торгов говорят об обратном...вы уж простите ...чисто по факту..
Рынок изменился.
Я знаю еще одного бывшего трейдера - он вобще бросил трейдинг, спустив довольно серьезную часть капитала. Хотя в 2008 году - выводил примерно те же суммы.
Ветка для налоговой службы. Здесь можно будет черпать информацию, чтобы прикинуть во сколько раз можно увеличить налоги на трейдеров.)))
А в налоговую со стейтами ходить будут ?
Если это узаконить, то нужно откинуть все расходы , например покупка средств производства: - компьютеров, маршрутизаторов, в конце концов чеки за оплату интернета.
Расходы на командировки , для поездок на выставки по forex, c остановкой в гостинцах класса "RADDISON"
А иначе как ? там где доход - всегда есть расход.
А при годовом обороте менее 25000$ доходы вообще не взымать. А дальше схема понятная, счета открывать на друга - брата - любовницу - сына - дочь - зятя - тещу - жену.
Или есть желание кормить эту орду ненасытную , которая возит собак на самолетах и скупает виноградники
Рынок изменился.
Я знаю еще одного бывшего трейдера - он вобще бросил трейдинг, спустив довольно серьезную часть капитала. Хотя в 2008 году - выводил примерно те же суммы.
ну может быть и так...
пс: 2008 -кризис.. парадокс, но тем не менее факт...в то время когда инвесторы, бизнесмены, предприятия да вообще все экономические структуры основанные на вложении в ценность теряют огромные суммы денег, благодаря возможности непокрытых продаж(short sell) некоторые люди наоборот сильно богатеют делая деньги воистину просто из воздуха...так как продают того чем не владеют...
так задумаешься над этим, волосы дыбом встают)
ппс: сорос помойму так и разбогател..именно на кризисе..на падении фунта...вшортил его)
ну может быть и так...
пс: 2008 -кризис.. парадокс, но тем не менее факт...в то время когда инвесторы, бизнесмены, предприятия да вообще все экономические структуры основанные на вложении в ценность теряют огромные суммы денег, благодаря возможности непокрытых продаж(short sell) некоторые люди наоборот сильно богатеют делая деньги воистину просто из воздуха...так как продают того чем не владеют...
так задумаешься над этим, волосы дыбом встают)
ппс: сорос помойму так и разбогател..именно на кризисе..на падении фунта...вшортил его)
Кризис - это мечта поэта. Меня бы с моими знаниями и ТС закинуть во времена кризиса....когда тестировал свои ТС на кризисных временах, слеза наворачивалась)
от конторы зависит.
На Nord FX выводил много. к примеру в 2009 ГОДУ - с депозита в 100 долларов вывел 10 000. заработал за 36 часов.
Перед этим с депозита в 60 долларов в сумме вывел тысяч 15.
В 2012 году с депозита 100-200 долларов вывел 18000.
Ну и по мелочи 500-1000 долларов со 100 долларов депозита выводил с десяток раз.
GFX - уже закрытая контора с 200 долларов вывел 60 000.
в 2008 году со 100 долларов с центового счета вывел 2000 долларов. Вывел потому что автодилера на меня натравили жутко.
в 2010 году с RVD суммарный депозит был доларов 500. Вывел больше 3000.
justforex конец 2016 год. Суммарный депозит был около 300 долларов вывел 3000.
Все деньги выводил на webmney/
Лайф Капитал. с 200 долларов выели 3000. 46000 не выплатили и благодаря активной антирекламе на форумах и отзывах через год закрылись нах !
++++
Лихо!
У меня максимум - 22х, остальное меньше.
А зачем его увеличивать? Заработал - снял.
Депо должен быть оптимального для торговли размера. "Лишним" деньгам там делать нечего.
Судя по вашим постам, вы прежде чем куда-то ехать на машине, сначала просчитываете расстояние чтоб узнать сколько будет затрачено бензина. После этого подъезжаете к заправке и говорите: "Мне пожалуйста 2.3 литра 95 бензина". Всё правильно, нечего лишний бензин держать в баке
Если собрались пообедать, то идёте целенаправленно в магазин и покупаете 170 грамм макаронов, 2 сосиски и 35 грамм масла. Всё верно, нечего хранить лишние продукты в холодильнике
Как-то не смешно, но почему-то - смешно.
Судя по вашим постам, вы прежде чем куда-то ехать на машине, сначала просчитываете расстояние чтоб узнать сколько будет затрачено бензина. После этого подъезжаете к заправке и говорите: "Мне пожалуйста 2.3 литра 95 бензина". Всё правильно, нечего лишний бензин держать в баке
Если собрались пообедать, то идёте целенаправленно в магазин и покупаете 170 грамм макаронов, 2 сосиски и 35 грамм масла. Всё верно, нечего хранить лишние продукты в холодильнике
Как-то не смешно, но почему-то - смешно.
))
Судя по вашим постам, вы работаете с 10% депозита, и остальные деньги лежат там мертвым грузом - чтобы было, и потому, что вас так учили. Ваша квартира, дача, гараж забиты под завязку запасами на будущее и всякими уже ненужными вещами, Макарон и всего остального у вас минимум на 5 лет вперед. Можно жить автономно, месяцами, как в подводной лодке. В багажнике вашего автомобиля лежит пара канистр с бензином, которым вы никогда не пользуетесь и уже забыли когда и почему купили.
"Как-то не смешно, но почему-то - смешно."(с)
))
Судя по вашим постам, вы работаете с 10% депозита, и остальные деньги лежат там мертвым грузом - чтобы было, и потому, что вас так учили. Ваша квартира, дача, гараж забиты под завязку запасами на будущее и всякими уже ненужными вещами, Макарон и всего остального у вас минимум на 5 лет вперед. Можно жить автономно, месяцами, как в подводной лодке. В багажнике вашего автомобиля лежит пара канистр с бензином, которым вы никогда не пользуетесь и уже забыли когда и почему купили.
"Как-то не смешно, но почему-то - смешно."(с)
В любом случае, если есть деньги, то они где-то лежат. Если они лежат в портмоне, то шанс их потерять больше, чем они будут лежать на счету, но на счету от них хоть будет толк, как уже писали выше. Если денег нет, тогда остаётся только заводить по возможности по 20-30 долларов.
Если покупать по 100 грамм продуктов, то расходы будут больше, чем купить наперёд 1 кг.
А в налоговую со стейтами ходить будут ?
Если это узаконить, то нужно откинуть все расходы , например покупка средств производства: - компьютеров, маршрутизаторов, в конце концов чеки за оплату интернета.
Расходы на командировки , для поездок на выставки по forex, c остановкой в гостинцах класса "RADDISON"
А иначе как ? там где доход - всегда есть расход.
А при годовом обороте менее 25000$ доходы вообще не взымать. А дальше схема понятная, счета открывать на друга - брата - любовницу - сына - дочь - зятя - тещу - жену.
Или есть желание кормить эту орду ненасытную , которая возит собак на самолетах и скупает виноградники
В любом случае, если есть деньги, то они где-то лежат. Если они лежат в портмоне, то шанс их потерять больше, чем они будут лежать на счету, но на счету от них хоть будет толк, как уже писали выше. Если денег нет, тогда остаётся только заводить по возможности по 20-30 долларов.
Если покупать по 100 грамм продуктов, то расходы будут больше, чем купить наперёд 1 кг.