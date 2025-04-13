Индикаторы: BarsStreet

Новый комментарий
 

BarsStreet:

Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 4 до 12 баров.

BarsStreet

Автор: Maksim Neimerik

 
Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии! Может какие пожелания или претензии у кого есть - пишите, буду дорабатывать...
 
Спасибо за индикатор,хотелось бы еще увидеть  что-бы показывала и третью свечу, заранее благодарю.
 
Dima_777:
Спасибо за индикатор,хотелось бы еще увидеть  что-бы показывала и третью свечу, заранее благодарю.
В версии 1.05 данное пожелание учтено...
 
Добрый день! Хорошо было бы, чтобы пин-бар (цена открытия = цене закрытия) тоже учитывался при подсчете количества.
 

И еще... Нашел в интернете, что Ваш бесплатный индикатор продают... http://indicator.invest--pro.ru/

 

Ещё и малограмотный)

Напишем сразу, что сайт: http://indicator.invest--pro.ru продаёт бесплатный индикатор за 190$, который можно бесплатно скачать здесь

 
Vitaly Muzichenko:

Ещё и малограмотный)

Напишем сразу, что сайт: http://indicator.invest--pro.ru продаёт бесплатный индикатор за 190$, который можно бесплатно скачать здесь

Вот же жесть)) 190 баксов)) И, бл*дь, покупают же))))

 
А можно как-то сделать, если индикатор подключен к нескольким парам, алерт с выдачей информации, например:

EUR/USD - 12 свечей

GBP/USD - 10

USD/CAD - 7

и т.д.?

Спасибо

 
Vitaly Muzichenko:

Ещё и малограмотный)

Напишем сразу, что сайт: http://indicator.invest--pro.ru продаёт бесплатный индикатор за 190$, который можно бесплатно скачать здесь

Я нашел это же по 24$. А картинко с индюка грааль, сигнал надо сдвигать вперед на два бара, т.к. для того чтобы определить что было всего три свечи необходимо чтобы 4-я закрылась против направления серии и уже только на следующей свече мы сможем сказать что да, было три свечи подряд.

 
metafredd:
А можно как-то сделать, если индикатор подключен к нескольким парам, алерт с выдачей информации, например:

EUR/USD - 12 свечей

GBP/USD - 10

USD/CAD - 7

и т.д.?

Спасибо

Тупанул, не посмотрел сначала индюк.


У меня вопрос - можно как-то сделать, чтоби алерт писал тайм-фрейм, например сигнал поступил на М15; так и пишет M15 Aud/Usd?

Спасибо, очень хороший индикатор

12
Новый комментарий