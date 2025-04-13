Индикаторы: BarsStreet
Спасибо за индикатор,хотелось бы еще увидеть что-бы показывала и третью свечу, заранее благодарю.
И еще... Нашел в интернете, что Ваш бесплатный индикатор продают... http://indicator.invest--pro.ru/
EUR/USD - 12 свечей
GBP/USD - 10
USD/CAD - 7
и т.д.?
Спасибо
Ещё и малограмотный)
Напишем сразу, что сайт: http://indicator.invest--pro.ru продаёт бесплатный индикатор за 190$, который можно бесплатно скачать здесь
Я нашел это же по 24$. А картинко с индюка грааль, сигнал надо сдвигать вперед на два бара, т.к. для того чтобы определить что было всего три свечи необходимо чтобы 4-я закрылась против направления серии и уже только на следующей свече мы сможем сказать что да, было три свечи подряд.
А можно как-то сделать, если индикатор подключен к нескольким парам, алерт с выдачей информации, например:
EUR/USD - 12 свечей
GBP/USD - 10
USD/CAD - 7
и т.д.?
Спасибо
Тупанул, не посмотрел сначала индюк.
У меня вопрос - можно как-то сделать, чтоби алерт писал тайм-фрейм, например сигнал поступил на М15; так и пишет M15 Aud/Usd?
Спасибо, очень хороший индикатор
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
BarsStreet:
Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 4 до 12 баров.
Автор: Maksim Neimerik