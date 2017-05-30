Свечной индикатор тренда - посоветуйте как быть? - страница 2
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Ну вроде работает - правда я на рабочих настройках проверил и на режиме торговли на волатильности.
нет коррекции тест№1
с коррекцией тест№1
нет коррекции тест№2
с коррекцией тест№2
Два теста на EURUSD с 19.01.2017 по 21.05.2017 на режиме торговли по волатильности (PriceLowMA_Buy=true;)
Здесь видно что за счёт осторожности (ожидания советником "корректного" входа) совершено меньше сделок. Ну естественно, время то не ждёт! Думаю коррекция более убедительна при режиме PriceLowMA_Buy=false; а также при одно-ордерной торговле. Здесь при таком изначально выгодном режиме торговли по волатильности коррекция наоборот уменьшила прибыль. Ну хоть слива нет, спасибо и на том))) А одно-ордерная система торговли тоже есть в советнике. Тестируйте, пишите если что. Спасибо за помощь. Советник обновлён.
Вот такой блок теперь входа в торговлю. Кстати я ошибки здесь исправил, а где то дополнил немного (см. жёлтый цвет). Кто загружал советника - перезагрузите через 10 минут после времени выхода комментария. Ещё раз спасибо, нашли сразу две ошибки!!! Есть программист который помогает оптимизировать код, но я ещё не успел получить комментарии просто от него.
А почему вы используете функцию iClose(Symbol(),0,5)? Разве в вашей ситуации не проще использовать Close[5]? Вы же читаете текущую пару а не какую-нибудь связанную...
Приветствую, объясните пожалуйста что за массив? Как он работает? Может поэтому я это не применял - по незнанию просто. Там видите я вчера ошибки исправил - пришлось условие выставлять по поводу MaPeriod - когда мапериод = 2 то некорректно работал советник, точнее советник не работал))). Сегодня устранял недочёт.
Если у вас с учётом новой информации идея по поводу массива в силе - сделайте пожалуйста на досуге и прикрепите сюда вашу версию решения коррекции входа с Moving Average. Посмотрим, потестим и пойдёт в советник. Вы можете загрузить всё по ссылке - там инструкция и настройки по тестам - не факт что у вас заработают так как при смене периодов котировок советник по старым настройкам спотыкаться начинает. В июне меня не будет, но как-только так сразу загляну. Успехов,
https://yadi.sk/d/MyYzRSja3JQVWK