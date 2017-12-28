Добавить возможность продажи продуктов в маркете в рассрочку с оплатой частями ежемесячно - страница 2
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В зависимости от срока изменяется общая сумма и ежемесячные платежи.
Например:
зы
Величина наценки выбрана только для примера. Может устанавливаться индивидуально в разумных пределах.
Например:
В зависимости от срока изменяется общая сумма и ежемесячные платежи.
Например:
Олег, это твоё предложение по расчёту суммы рассрочки и платежей?
Полезно, но пока сообщество против такой удобной на мой взгляд возможности.
Олег, это твоё предложение по расчёту суммы рассрочки и платежей?
Полезно, но пока сообщество против такой удобной на мой взгляд возможности.
По такой схеме рассрочка всегда работала.
Помню ещё с 70-х годов, мне тогда лет 15 было, магнитофон в рассрочку брали ;)
Ну..., насколько он реальный для тебя - не знаю, но девчонки мои часто покупают в рассрочку в магазинах моего города, либо Красноярска. Причём рассрочка реально от магазина, а не через банки с их процентами.
У нас в городе есть магазины женских товаров, где реально дают рассрочку платежей - платья дорогие там брали, костюм дорогой там брали, ещё что-то брали. Рассчитываемся частями за три-четыре месяца. Обычно больше вносим, чем нужно ежемесячно. Карточки клиента есть. В другом магазине шубу так брали жене.
В Красноярске девчонки мои постоянно берут в рассрочку тряпьё своё в каком-то женском бутике в ТРЦ "Планета" - там даже можно рассчитываться через интернет банковской карточкой, что я и делаю - удобно, в рассрочку, и без процентов. Названия сейчас не вспомню - мне держать в памяти все женские бутики как-то не с руки - своих думок у дурака хватает :)))
Все, понял )) Да, для бутиков это выгодно. Правда неясно, что они делают в случае невозврата...но к нашей теме отношения не имеет.
По такой схеме рассрочка всегда работала.
Помню ещё с 70-х годов, мне тогда лет 15 было, магнитофон в рассрочку брали ;)
Да, мне тоже, и телек цветной. Но тогда фактически не было бытового банковского кредитования. Причем, как помню, платежи у мамы вычитали сразу с зарплаты, не надо было бегать в магазин с налом.
Да, мне тоже, и телек цветной. Но тогда фактически не было бытового банковского кредитования. Причем, как помню, платежи у мамы вычитали сразу с зарплаты, не надо было бегать в магазин с налом.
Да. Тогда так было. Для того, чтобы оформить рассрочку, надо было взять справку с места работы, с учётом зарплаты рассчитывался срок рассрочки, составлялся договор рассрочки, и уже через бухгалтерию ежемесячно шла оплата.
Если будет такая рассрочка, то кто станет брать в аренду? Взял рассрочку и через месяц отменил её - вот считай и арендовал на месяц, но при этом заплатишь меньше стоимости аренды. На кой это продавцам то? Тут обычно месячная аренда составляет более 10% от стоимости продукта.
И вообще, пора снять розовые очки и не быть столь наивным. Бесплатного ничего нет. Если тебе дают рассрочку под процент ниже банковского (и уж тем более бесплатно), то значит, что либо эти проценты уже заложены в цене продукта, либо это некая промо-акция, чтобы подстегнуть покупателей, но тогда проще было снизить цену.
Если будет такая рассрочка, то кто станет брать в аренду? Взял рассрочку и через месяц отменил её - вот считай и арендовал на месяц, но при этом заплатишь меньше стоимости аренды. На кой это продавцам то? Тут обычно месячная аренда составляет более 10% от стоимости продукта.
И вообще, пора снять розовые очки и не быть столь наивным. Бесплатного ничего нет. Если тебе дают рассрочку под процент ниже банковского (и уж тем более бесплатно), то это значит, что либо эти проценты уже заложены в цене продукта, либо это некая промо-акция, чтобы подстегнуть покупателей, но тогда проще было снизить цену.
Я привёл лишь схему расчёта. А уж какие конкретные числа ($ и %) будут фигурировать -- это заботы продавцов.
Бред какой-то. Если будет такая рассрочка, то кто станет брать в аренду? Взял рассрочку и через месяц отменил её - вот считай и арендовал на месяц, но при этом заплатишь меньше стоимости аренды. На кой это продавцам то? Тут обычно месячная аренда составляет более 10% от стоимости продукта.
И вообще, пора снять розовые очки и не быть столь наивным. Бесплатного ничего нет. Если тебе дают рассрочку под процент ниже банковского (и уж тем более бесплатно), то это значит, что либо эти проценты уже заложены в цене продукта, либо это некая промо-акция, чтобы подстегнуть покупателей, но тогда проще было снизить цену.
Бред?
Ну, кроме того, что жуткий, ушлый, страшный и хитрый бармалей-продавец хочет обмануть покупателя вам в голову ничего не пришло? Вот это бред, согласен.
Аренда:
Рассрочка:
И вообще, пора снять розовые очки и не быть столь наивным. Бесплатного ничего нет. Если тебе дают рассрочку под процент ниже банковского (и уж тем более бесплатно), то это значит, что либо эти проценты уже заложены в цене продукта, либо это некая промо-акция, чтобы подстегнуть покупателей, но тогда проще было снизить цену.
Где "розовые очки"? Человек пришёл купить/арендовать продукт в маркете. Все цены у него перед глазами. Хочет купить сразу - покупает за полную стоимость в 1000 долларов, хочет арендовать - оплачивает срок аренды и пробует программу на реальном счёте, хочет купить в рассрочку - видит размер ежемесячного платежа, видит окончательную цену, которая может быть выше цены за единовременную покупку, например 1050 долларов, но зато ежемесячный платёж у него перед глазами, и он видит, что легко рассчитается не напрягая семейный бюджет.
Где вы тут увидели обман покупателя? Или у вас настолько тёмные очки на глазах, что можете лишь подозревать продавца в его нечистоплотности?
Насчёт промо-акций: чтобы потенциальный покупатель увидел, что продавец проводит промо-акцию, этот самый продавец должен заспамить ленты своих друзей - больше он ни каким образом честно не прогонит свою рекламу на ресурсе. Либо он должен спамить своей рекламой везде пока не будет забанен пожизненно.
А вот если у него будет возможность предоставлять рассрочку, то покупатель, который и так хочет приобрести, будет видеть всё у себя перед глазами - все возможности и все цены за каждую из возможностей.
Взял рассрочку и через месяц отменил её - вот считай и арендовал на месяц, но при этом заплатишь меньше стоимости аренды. На кой это продавцам то?
Если вы не в состоянии рассчитать стоимость аренды за месяц так, чтобы она равнялась стоимости ежемесячного платежа рассрочки, то это лишь ваша беда, но никак не других продавцов, которые не считают это бредом ;)
Я привёл лишь схему расчёта. А уж какие конкретные числа ($ и %) будут фигурировать -- это заботы продавцов.
Да мой пост был топикстартеру адресован. Сама эта идея бредовая изначально. Мы что, квартиру покупаем? Если для человека 500 баксов такая неподъёмная сумма, то на кой вообще лезть на финансовые рынки?
Вообще, имхо, если дело касается софта, то самый правильный способ - это аренда, а не продажа. Так у продавца сохраняется постоянный интерес к клиентам, учёт их мнений и пожеланий. Так что лучше бы вообще убрать возможность продажи )