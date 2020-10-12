Как передать структуру из одного объекта в другой - страница 3
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Коллеги помогите чайнику.
Есть функция в которую нужно передавать одну из 10 структур в зависимости от условия, где в процессе работы будет происходить её заполнение данными. Описание структур выглядет так
Скажите они описаны правильно?
А вот так вызываю функцию где в переменную DataStruc и должна передаватся выбранная струкутра, однако компилятор выдаёт ошибку, не могу понять как это сделать???
Структура это тип.
Вы описали структуру и назвали её Acum.
Acum теперь переменная типа структура.
Объявляя параметр функции, нужно использовать этот тип, а не struct.
Структура это тип.
Вы описали структуру и назвали её Acum.
Acum теперь переменная типа структура.
Объявляя параметр функции, нужно использовать этот тип, а не struct.
Рома, тогда вот тебе ещё вопрос на вскидку. Чтоб не расслаблялся. Шучу :-)
Пишущий советник открывает файл для записи раз в минуту. Скажи существует ли флаг для файла что он уже открыт в данный момент другим советником??? Второй советник читает данные из файла и при инициализации нужно убедится не происходит ли запись файла в данный момент... Спасибо!!!!
Рома, тогда вот тебе ещё вопрос на вскидку. Чтоб не расслаблялся. Шучу :-)
Пишущий советник открывает файл для записи раз в минуту.
Скажи существует ли флаг для файла что он уже открыт в данный момент другим советником???
Второй советник читает данные из файла и при инициализации нужно убедится не происходит ли запись файла в данный момент... Спасибо!!!!
Из документации к FileOpen
Возвращаемое значение
В случае успешного открытия функция возвращает хэндл файла, который затем используется для доступа к данным файла. В случае неудачи возвращает INVALID_HANDLE.
Выведи хэндл, в глобальную переменную терминала, и проверяй её, есть хэндл или нет.
И всегда после обращения к файлу, закрывай его.
Структура это тип.
Вы описали структуру и назвали её Acum.
Acum теперь переменная типа структура.
Объявляя параметр функции, нужно использовать этот тип, а не struct.
Из документации к FileOpen
Возвращаемое значение
В случае успешного открытия функция возвращает хэндл файла, который затем используется для доступа к данным файла. В случае неудачи возвращает INVALID_HANDLE.
Выведи хэндл, в глобальную переменную терминала, и проверяй её, есть хэндл или нет.
И всегда после обращения к файлу, закрывай его.
Рома. ну то есть нужно сделать так? Поправь если ошибаюсь.
При открытии файла переменная отвечающия за хендел становится труе и прежде чем считать файл нужно дождаться значение переменной на фальше которое установится при закрытии файла пишущим советником. так это или я не догоняю?
Рома. ну то есть нужно сделать так? Поправь если ошибаюсь.
При открытии файла переменная отвечающия за хендел становится труе и прежде чем считать файл нужно дождаться значение переменной на фальше которое установится при закрытии файла пишущим советником. так это или я не догоняю?
В другой программе при чтении/записи, проверяешь значение этой глобальной переменной
Когда файл открыт/закрыт из второй программы, так же делаешь по аналогии, записав значение в GV переменную.
И в первой программе проверяешь эту переменную.
То есть обе программы, должны всегда проверять на возможность доступа к файлу.
В данном примере, первая программа, не проверяет файл на доступ.
Надеюсь смысл понял, допилишь.
В другой программе при чтении/записи, проверяешь значение этой глобальной переменной
Когда файл открыт/закрыт из второй программы, так же делаешь по аналогии, записав значение в GV переменную.
И в первой программе проверяешь эту переменную.
То есть обе программы, должны всегда проверять на возможность доступа к файлу.
В данном примере, первая программа, не проверяет файл на доступ.
Надеюсь смысл понял, допилишь.
Да спасибо большое буду разбиратся.