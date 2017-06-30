Векторный метод анализа и прогнозирования локальных точек разворота цены
Предлагаю обсудить такой метод анализа и прогнозирование точек разворота цены, как векторное проецирование (научное название мне не ведомо). Все знают про фигуры технического анализа, но вот про построение таких линий как на рисунке ниже информации не много.
Хотелось бы услышать мнение о целесообразности применения такого метода - может это просто случайность? И, идеи для автоматизации процесса построения линий - возможно целесообразно искать паттерны с применением НС?
Особо удивляет, что эти линии построены на ТФ М1 - может пара спуститься с небес, в смысле с верхних ТФ?
А в чём суть палочного метода, не могли бы поподробней. Пока вижу паутину трендовых линий построенных по экстремумам зигзага. А что дальше?
Входим на 3-ем отскоке от линии что-ли? Или...? Хотите показать, что так хорошо видно , где волна, а где коррекция? Так на М1 известно, что волновая структура нагляднее.
А в чём суть палочного метода, не могли бы поподробней. Пока вижу паутину трендовых линий построенных по экстремумам зигзага. А что дальше?
Входим на 3-ем отскоке от линии что-ли? Или...? Хотите показать, что так хорошо видно , где волна, а где коррекция? Так на М1 известно, что волновая структура нагляднее.
На рисунке построения по 2 точкам (смотреть лучше полный размер рисунка), которые неплохо прогнозируют локальные точки разворота. Если знать, как их точно строить - найти алгоритм, то можно хорошо собирать прибыль с малым риском.
Цифрами на рисунке обозначены значимые спрогнозированные точки - точка 6 - закрытие дня.
На рисунке построения по 2 точкам (смотреть лучше полный размер рисунка), которые неплохо прогнозируют локальные точки разворота. Если знать, как их точно строить - найти алгоритм, то можно хорошо собирать прибыль с малым риском.
Цифрами на рисунке обозначены значимые спрогнозированные точки - точка 6 - закрытие дня.
ИМХО лучше всё-таки искать точки входа при пробое и отскоке от горизонтальных уровней поддержки и сопротивления.
ИМХО лучше всё-таки искать точки входа при пробое и отскоке от горизонтальных уровней поддержки и сопротивления.
Сейчас вопрос не в сравнении методов, к тому же - метод работы с уровнями не обладает прогнозируемой силой, а выше представленный метод способен прогнозировать, судя по скрину, потенциальные локальные точки разворота цены - что само по себе интересно.
А узнать статистику вероятности прогнозирования, думаю, надо при помощи ретроспективного анализа, т.е. берем пик ЗигЗага и на глубине X пиков ищем две точки, через которые можно было бы провести линию (вектор) так, что б она пересекала наш пик. Тогда можно будет оценить, сколько пиков (точек разворота) поддается прогнозированию и какая погрешность.
Сейчас вопрос не в сравнении методов, к тому же - метод работы с уровнями не обладает прогнозируемой силой, а выше представленный метод способен прогнозировать, судя по скрину, потенциальные локальные точки разворота цены - что само по себе интересно.
А узнать статистику вероятности прогнозирования, думаю, надо при помощи ретроспективного анализа, т.е. берем пик ЗигЗага и на глубине X пиков ищем две точки, через которые можно было бы провести линию (вектор) так, что б она пересекала наш пик. Тогда можно будет оценить, сколько пиков (точек разворота) поддается прогнозированию и какая погрешность.
точность прогнозирования будет 120%..иногда даже 155..
точность прогнозирования будет 120%..иногда даже 155..
Думаю, с таким калькулированием, не стоит браться за дело... подумайте о том, что написали.
В этой ветке предлагается к рассмотрению нечто похожее.
Согласен, тема похожая была создана, автор даже предлагает некий алгоритм:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Gorillych, 2017.05.18 12:47
Правила разметки волн с целью прогнозирования будущих точек бифуркации системы на основе известных:
1. Провести трендовую НОЛЬ-ДВА (красная).
2. Пробой трендовой НОЛЬ-ДВА позволит построить трендовую ДВА-ЧЕТЫРЕ (синяя).
3. Проекция трендовой ДВА-ЧЕТЫРЕ через вершину ПЕРВОЙ позволит найти уровень ПЯТОЙ (зеленая).
4. Проекция трендовой ДВА-ЧЕТЫРЕ через НОЛЬ позволит найти уровень ВТОРОЙ следующего уровня (черная).
В обсуждении не участвую.
Пробовал пересечение трендовых линий снизу вверх, сверху вниз, угол наклона, машки прикручивал и т.д. Фигня полная.
Если по Вашему сделать с множеством линий, то программно это сложно сделать и некорректно будут находится экстремумы по которым строятся линии.
Пробовал пересечение трендовых линий снизу вверх, сверху вниз, угол наклона, машки прикручивал и т.д. Фигня полная.
Если по Вашему сделать с множеством линий, то программно это сложно сделать и некорректно будут находится экстремумы по которым строятся линии.
По "Моему" это как - ретроспективно? Если да, то в чем будет сложность? На первом этапе именно возможность предсказывания надо проверить, а потом уже думать об алгоритме предсказания...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предлагаю обсудить такой метод анализа и прогнозирование точек разворота цены, как векторное проецирование (научное название мне не ведомо). Все знают про фигуры технического анализа, но вот про построение таких линий как на рисунке ниже информации не много.
Хотелось бы услышать мнение о целесообразности применения такого метода - может это просто случайность? И, идеи для автоматизации процесса построения линий - возможно целесообразно искать паттерны с применением НС?
Особо удивляет, что эти линии построены на ТФ М1 - может пара спуститься с небес, в смысле с верхних ТФ?
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
RTS-6.17, M1, 2017.05.17
АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
Палочный метод