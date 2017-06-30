Векторный метод анализа и прогнозирования локальных точек разворота цены - страница 2
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Трендовые линии по пяти периодному фракталу. Красным обозначил ложные пробои, фиолетовым хорошие пробои. Красных будет большинство.
Но, даже если наоборот отбойно работать, то это тоже не даст какого-то положительного результата в будущем.
Трендовые линии по пяти периодному фракталу. Красным обозначил ложные пробои, фиолетовым хорошие пробои. Красных будет большинство.
Про фракталы ничего сказать не могу - Зиг-заг для вышеобозначенных целей шумит меньше - в настройках ставлю 48 .
Работает у меня советник по уровням поддержка/сопротивление, так вот кто смотрит входы по истории и не знает алгоритма работы, почему-то всегда говорит что он работает на трендовых линиях, хотя это в корне не верно, потому что в коде даже нет намёка на трендовые.
Я это к тому, что можно вполне успешно работать по горизонтальным уровням, и не парить яшу.
Работает у меня советник по уровням поддержка/сопротивление, так вот кто смотрит входы по истории и не знает алгоритма работы, почему-то всегда говорит что он работает на трендовых линиях, хотя это в корне не верно, потому что в коде даже нет намёка на трендовые.
Я это к тому, что можно вполне успешно работать по горизонтальным уровням, и не парить яшу.
Можно работать по-разному, но я ищу новые возможности интерпретации поведения рынка с целью получения преимущества. На первом скрине видно, что метод может легко предсказывать уровни, что очень интересно, как с точки зрения открытия позиции, так и особенно с точки зрения закрытия позиции. Другое дело, что нет автоматизации и статистики таких явлений, или Вы считаете, что это всё случайность?
Геометры не дремлят
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
RTS-6.17, M1, 2017.06.02
АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
Геометры_02
Работа Геометров по крупному.