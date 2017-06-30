Векторный метод анализа и прогнозирования локальных точек разворота цены - страница 2

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-Aleks-:

 

По "Моему" это как - ретроспективно? Если да, то в чем будет сложность? На первом этапе именно возможность предсказывания надо проверить, а потом уже думать об алгоритме предсказания...


Трендовые линии по пяти периодному фракталу. Красным обозначил ложные пробои, фиолетовым хорошие пробои. Красных будет большинство.

Но, даже если наоборот отбойно работать, то это тоже не даст какого-то положительного результата в будущем. 

 
forexman77:

Трендовые линии по пяти периодному фракталу. Красным обозначил ложные пробои, фиолетовым хорошие пробои. Красных будет большинство.

 

Про фракталы ничего сказать не могу - Зиг-заг для вышеобозначенных целей шумит меньше - в настройках ставлю 48 .

 

Работает у меня советник по уровням поддержка/сопротивление, так вот кто смотрит входы по истории и не знает алгоритма работы, почему-то всегда говорит что он работает на трендовых линиях, хотя это в корне не верно, потому что в коде даже нет намёка на трендовые.

Я это к тому, что можно вполне успешно работать по горизонтальным уровням, и не парить яшу.

 
Vitaly Muzichenko:

Работает у меня советник по уровням поддержка/сопротивление, так вот кто смотрит входы по истории и не знает алгоритма работы, почему-то всегда говорит что он работает на трендовых линиях, хотя это в корне не верно, потому что в коде даже нет намёка на трендовые.

Я это к тому, что можно вполне успешно работать по горизонтальным уровням, и не парить яшу.

 

Можно работать по-разному, но я ищу новые возможности интерпретации поведения рынка с целью получения преимущества. На первом скрине видно, что метод может легко предсказывать уровни, что очень интересно, как с точки зрения открытия позиции, так и особенно с точки зрения закрытия позиции. Другое дело, что нет автоматизации и статистики таких явлений, или Вы считаете, что это всё случайность?

 

Геометры не дремлят


 

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

RTS-6.17, M1, 2017.06.02

АО &#39;&#39;Открытие Брокер&#39;&#39;, MetaTrader 5, Real

Геометры_02

RTS-6.17, M1, 2017.06.02, АО &#39;&#39;Открытие Брокер&#39;&#39;, MetaTrader 5, Real


 

Работа Геометров по крупному.


 


 

График MIX-9.17, M15, 2017.06.30 10:16 UTC, АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
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