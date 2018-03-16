Обсуждение статьи "Углы в трейдинге и необходимость их изучения" - страница 2

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This does not correct his calculation and his angles in the pictures refer to horizontal lines.

Это не исправляет его вычисление, и его углы на картинах относятся к горизонтальным линиям.

 
Carl Schreiber:

В диаграмме, если вы рисуете линию от одной цены до следующей цены, все (!!) возможные ангелы должны быть меньше + 90 ° (рост цен) и больше -90 ° (падающие цены). 90 ° - это так называемый прямой угол, а тангенсы становятся поз. Или нег. бесконечность.

Поэтому углы изображений с 90 °, 104 °, 112 °, ... должны быть ошибочными!

As i understand, in this indicator (Angles_3_points-1.mq4) angle has 3 points (3 fractals), so there used not single line between 2 points but two lines. The angle between 2 lines in our case can be in range 0..180°. But calculation algorithm uses sum of 2 right angled triangles, so maybe you're right about brackets

Не проверяя это подробно, я думаю, проблема кроется в этой формуле:

      Double _grades = (MathArctan (отношение) * 180.0) / PI;

Я использую:

      WinkelGrad (double m) {return (atan (m) * 180.0 / M_PI); }

Вам просто нужно дважды удалить внешние скобки в файле Angles_3_points-1.mq4 в строках 416 и 423:

      Double _grades = MathArctan (отношение) * 180.0 / PI;

We can check:

Alert(
  NormalizeDouble((atan(60) * 180.0) / 3.1415926535897, 2)
  ==
  NormalizeDouble(atan(60) * 180.0 / 3.1415926535897, 2)
);

Is this what you mean? I got

2017.06.16 13:36:24.864 Test (EURUSD,M1)        Alert: true
 

Жаль я должен исправить меня! Формула

(MathArctan(ratio)*180.0)/PI;

конечно, то же самое как

(MathArctan(ratio)*180.0)/PI;

Поскольку я предполагаю, что его ценности для ангелов удвоены, я сначала посмотрел на atan.

Таким образом, проблема должна быть где-то в другом месте.

 
Alexander Puzanov:

As i understand, in this indicator (Angles_3_points-1.mq4) angle has 3 points (3 fractals), so there used not single line between 2 points but two lines. The angle between 2 lines in our case can be in range 0..180°. But calculation algorithm uses sum of 2 right angled triangles, so maybe you're right about brackets

We can check:

Is this what you mean? I got

Well on a chart from left to right an angle cannot become greater than 90°! One of his pictures shows 174°. That would mean that line would head backward into the past!

A 90°angle on a horizontal would be 'run' vertically to the top.


Хорошо на диаграмме слева направо угол не может стать больше, чем 90°! Одна из его картин показывает 174°. Это означало бы, что линия направится назад в прошлое!

90°angle на горизонтальном 'управлялся' бы вертикально к вершине.

 

There 2 angle types mentioned, this one can be greater than 90°

.

 

I refer to these images:
Я обращаюсь к этим изображениям:




They all refer to the horizontal. (Они все обращаются к горизонтальному.)

And at least in the English article in the last picture it was written 90 degrees - which would be definitely wrong - but the English translation is actually not available.

И по крайней мере в английской статье на последней картине это было написано 90 градусов - который будет определенно неправильным - но английский перевод на самом деле не доступен.

 

Yes, probably it would be better to see the English translation - it will be clearer which indicator for which angle type dedicated

 

Here is the image from the German translation:

Вот изображение из немецкого перевода: (https://www.mql5.com/de/articles/3237)


Die Winkel im Traiding und die Notwendigkeit ihrer Forschung
Die Winkel im Traiding und die Notwendigkeit ihrer Forschung
  • 2017.06.16
  • 12m
  • www.mql5.com
Der Artikel widmet sich der Analyse des Traidings mit Hilfe der Winkelmessung im Terminal MetaTrader 4. Es geht da sowie um den allgemeinen Plan der Winkelanwendung für die Analyse der Trendsbewegung, als auch um das nicht standardmäßige Herangehen an die praktische Anwendung der Analyse der Winkel im Traiding. Es wurden die gezogenen Schlussfolgerungen beschrieben, die für den Handel nützlich sind.
 

"...В трейдинге понятие угла немного видоизменено. Здесь это отношение числа баров к числу пунктов. Под барами при этом понимается время, предлагаемое стандартными (М1, М5 и др.) и нестандартными таймфреймами; пункты — единица измерения цены с точностью до 4 или 5 знаков после запятой..."

Не очень понятно.

В расчете применяются величины разных размерностей и соразмерность значений вызывает сомнения.

В связи с этим вопрос - А не пробовали использовать Ваши "наработки" на равновысоких барах?

Если бар равновысокий решается сразу - величины (по оси Х и У) в одной размерности и понятна их соразмерность.

 

А для чего огород городить, если всё уже давно закодено коробкой Ганна?

угол раз

И та же сетка вверх.

угол два

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