Обсуждение статьи "Углы в трейдинге и необходимость их изучения" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
This does not correct his calculation and his angles in the pictures refer to horizontal lines.
Это не исправляет его вычисление, и его углы на картинах относятся к горизонтальным линиям.
В диаграмме, если вы рисуете линию от одной цены до следующей цены, все (!!) возможные ангелы должны быть меньше + 90 ° (рост цен) и больше -90 ° (падающие цены). 90 ° - это так называемый прямой угол, а тангенсы становятся поз. Или нег. бесконечность.
Поэтому углы изображений с 90 °, 104 °, 112 °, ... должны быть ошибочными!
As i understand, in this indicator (Angles_3_points-1.mq4) angle has 3 points (3 fractals), so there used not single line between 2 points but two lines. The angle between 2 lines in our case can be in range 0..180°. But calculation algorithm uses sum of 2 right angled triangles, so maybe you're right about brackets
Не проверяя это подробно, я думаю, проблема кроется в этой формуле:
Double _grades = (MathArctan (отношение) * 180.0) / PI;
Я использую:
WinkelGrad (double m) {return (atan (m) * 180.0 / M_PI); }
Вам просто нужно дважды удалить внешние скобки в файле Angles_3_points-1.mq4 в строках 416 и 423:
Double _grades = MathArctan (отношение) * 180.0 / PI;
We can check:
Is this what you mean? I got
Жаль я должен исправить меня! Формула
конечно, то же самое как
Поскольку я предполагаю, что его ценности для ангелов удвоены, я сначала посмотрел на atan.
Таким образом, проблема должна быть где-то в другом месте.
As i understand, in this indicator (Angles_3_points-1.mq4) angle has 3 points (3 fractals), so there used not single line between 2 points but two lines. The angle between 2 lines in our case can be in range 0..180°. But calculation algorithm uses sum of 2 right angled triangles, so maybe you're right about brackets
We can check:
Is this what you mean? I got
Well on a chart from left to right an angle cannot become greater than 90°! One of his pictures shows 174°. That would mean that line would head backward into the past!
A 90°angle on a horizontal would be 'run' vertically to the top.
Хорошо на диаграмме слева направо угол не может стать больше, чем 90°! Одна из его картин показывает 174°. Это означало бы, что линия направится назад в прошлое!
90°angle на горизонтальном 'управлялся' бы вертикально к вершине.
There 2 angle types mentioned, this one can be greater than 90°
.
I refer to these images:
Я обращаюсь к этим изображениям:
They all refer to the horizontal. (Они все обращаются к горизонтальному.)
And at least in the English article in the last picture it was written 90 degrees - which would be definitely wrong - but the English translation is actually not available.
И по крайней мере в английской статье на последней картине это было написано 90 градусов - который будет определенно неправильным - но английский перевод на самом деле не доступен.
Yes, probably it would be better to see the English translation - it will be clearer which indicator for which angle type dedicated
Here is the image from the German translation:
Вот изображение из немецкого перевода: (https://www.mql5.com/de/articles/3237)
"...В трейдинге понятие угла немного видоизменено. Здесь это отношение числа баров к числу пунктов. Под барами при этом понимается время, предлагаемое стандартными (М1, М5 и др.) и нестандартными таймфреймами; пункты — единица измерения цены с точностью до 4 или 5 знаков после запятой..."
Не очень понятно.
В расчете применяются величины разных размерностей и соразмерность значений вызывает сомнения.
В связи с этим вопрос - А не пробовали использовать Ваши "наработки" на равновысоких барах?
Если бар равновысокий решается сразу - величины (по оси Х и У) в одной размерности и понятна их соразмерность.
А для чего огород городить, если всё уже давно закодено коробкой Ганна?
И та же сетка вверх.