Обсуждение статьи "Углы в трейдинге и необходимость их изучения"
Интересная тема.
Пару замечаний вот каких. С точки зрения иллюстраций и формул. Крайне неудобно понимать откуда что берётся, особенно для тех, кто с углами мало знаком.
К примеру:
1) Простой угол (трендовая линия по углу).
Как получился угол в 24 градуса, самому не посчитать, исходные данные спрятаны, видим только схему.
Правда, автор предлагает поискать что-то в коде. Как говорится, и на этом спасибо. Будем искать.
Опубликована статья Углы в трейдинге и необходимость их изучения:
Автор: 12m
Благодарю, что нашли возможность затронуть статью об использовании углов.
1. Об измерении угла в Метатрейдере с помощью трендовой линии по углу.
В самом Метатрейдере встроена эта самая "трендовая линия по углу" рис. 1. Вставка/Линия/Трендовая линия по углу.
2. Как получился угол в 24 градуса?
После установки на график "трендовой линии по углу", при наведении курсора на эту линию появится надпись с указанием угла, образованного линией и осью ОХ.
Пример такой надписи (прежний конкретный рисунок в 24 градуса, где была именно такая надпись не прошел проверку на требования к статье):
Как Вы можете видеть, что ничего мерить не нужно, т.к. все терминал уже измерил и подписал. В примере статьи, там также было написано 24 градуса.
Трудности могут быть с трендовой линией, если не часто ей пользоваться. Это поправимо. Но нужно попробовать ее найти и она сама напишет размер горизонтального угла.
3. Об остальных "откуда и что берется" иллюстрациях и формулах. Все просто взято из формул геометрии: если цена - противоположный к углу катет, а время - прилежащий к углу катет, то отношение цены (в пунктах) ко времени (в минутах) дает некоторое значение тангенса угла, которое по таблице Брадиса соответствует конкретному углу. Именно это значение угла и написано на графике.
У меня не было задачи описывать устройство индикаторов углов (они только инструмент), поэтому их алгоритму работы не уделено внимания. Иначе статья бы относилась не к теме углов.
Об углах написано только-только немножко, чтобы просто ввести в курс дела, что есть два направления:
1) среднеарифметический горизонтальный угол (индикатор Синфрактал А. Праслова на этом сайте).
2) пересечение двух углов горизонтального и вертикального, образованных биссектрисой срединной линии Эндрюса.
Не затронуты объемы экспериментов с другими углами, не приводились списки других индикаторов, которых было более 20 шт., опущены подробности сложных поисков в разных направлениях по использованию углов, ни слова о тупиковых ветках поисков в никуда.
Были на блюдечке предоставлены только положительные конечные итоги найденных сигналов (пересечение горизонтальных и вертикальных линий), которые могут быть практически полезны в торговле.
Индикаторы, которые Вам предоставлены - это опытный образец, который сырой. Мне казалось, что желающий ознакомиться с подробностями или спросит или еще лучше сам найдет, что и как, поэтому весь акцент ставился только на привлечение внимания к этой теме об углах.
Мой интерес написания этой статьи в том, чтобы найти хоть одну родственную душу в углах, с кем можно было бы ими заниматься дальше изучением углов.
Очень тормозит, что не умею программировать и подрядчики временами могут помочь своей работой. А где-то нет, по разным причинам. Начинал раз 10 изучать язык программирования, но повседневная загрузка снова приводит к заказу индикаторов у тех, кто лучше понимает в кодировании.
Буду рад объяснить и показать все, что есть у меня по углам. Однако, и Вам нужно приготовится к тому, что нужно немного поучиться тому, что новое. Важно начать, а понимание придет по мере знакомства - не знаешь, значит не ценишь.
Благодарен за замечания, что надо яснее излагать свои мысли, а то были мысли подробнее написать новую статью об углах, развивая эту тему для изучения и применения...
2. Как получился угол в 24 градуса?
После установки на график "трендовой линии по углу", при наведении курсора на эту линию появится надпись с указанием угла, образованного линией и осью ОХ.
Пример такой надписи (прежний конкретный рисунок в 24 градуса, где была именно такая надпись не прошел проверку на требования к статье):
Как Вы можете видеть, что ничего мерить не нужно, т.к. все терминал уже измерил и подписал. В примере статьи, там также было написано 24 градуса.
Трудности могут быть с трендовой линией, если не часто ей пользоваться. Это поправимо. Но нужно попробовать ее найти и она сама напишет размер горизонтального угла.
Прекрасно! Т.е. Вы полагаете, что программист должен верить самому терминалу, и не волноваться о том, как рассчитывается угол? - Как Вы заметили, ему это не нужно.
Тогда у меня такое впечатление, что автор пишет эту статью для себя.Имхо, лучше написать о чём-то подробно, чем жевать винегрет, после которого на выходе пшик.
Да, Вы правы, когда писал эту статью, то у меня сложилось впечатление, что те, кто ее проверяет больше обращают внимание не на главное, не на углы и их использование, но это их работа. По возможности старался не для них писать статью, а для тех кому это будет полезно.
Вы правы, еще раз об измерении терминалом расчетных углов, но это деликатная тема... И Вы на днях слышали, что россиянина, проживающего в Мексике и насмехавшегося над мексиканцами они проводили в больницу. Зачем ругать терминал, который выполняет свои задачи? Ничего, что есть проблемы с существующим способом измерения углов терминале.
Это отдельная тема и Вам улучшение терминала лучше обсудить с техподдержкой.
Для восполнения недостатков терминала и предложены авторские индикаторы углов.
При написании статьи, даже, если я написал ее для себя, нужно выбрать тему:
Моя тема: статистика и анализ. В этой теме выбрана подтема об углах.
Вы не обратили внимания, что в статье сначала приводились примеры существующих готовых решений по углам, которые уже есть в терминале. Трендовая линия по углу - это одно из таких готовых решений.
Вопрос доверия или не доверие тому насколько трендовой линии должно/можно верить - это вопрос не темы моей статьи. Зачем мне описывать чьи-то недостатки, чтобы показать свою значимость.
Мне пришлось перед цензорами и теми, кто будет читать статью оправдываться, что истинный расчетный угол не всегда совпадает с визуальным представлением в терминале.
Положительным считаю, что несмотря на чьи-то внешние недостатки или новую непривычную точку зрения на углы мне удалось найти ключ в виде предоставленных в статье индикаторов углов.
Вы уклоняетесь от сути статьи об углах. Если Вы умеете программировать и возьметесь, то позвольте Вам заказать новый индикатор углов. Мне придется Вам в индивидуальном порядке изложить все тонкости и непонятности не указанные в статье.
Если у Вас есть конструктивные замечания по статье или способу ее изложения - Ваше мнение будет драгоценно для меня. Пока не совсем понимаю смысл Ваших замечаний.
Извините, я не могу читать / писать по-русски - поэтому я не знаю, говорил ли кто-нибудь об этом!
Ваш расчет ангела неверен!
В диаграмме, если вы рисуете линию от одной цены до следующей цены, все (!!) возможные ангелы должны быть меньше + 90 ° (рост цен) и больше -90 ° (падающие цены). 90 ° - это так называемый прямой угол, а тангенсы становятся поз. Или нег. бесконечность.
Поэтому углы изображений с 90 °, 104 °, 112 °, ... должны быть ошибочными!
Не проверяя это подробно, я думаю, проблема кроется в этой формуле:
Double _grades = (MathArctan (отношение) * 180.0) / PI;
Я использую:
WinkelGrad (double m) {return (atan (m) * 180.0 / M_PI); }
Вам просто нужно дважды удалить внешние скобки в файле Angles_3_points-1.mq4 в строках 416 и 423:
Double _grades = MathArctan (отношение) * 180.0 / PI;
Я не проверял другие ошибки, но я думаю, что нет.
Извините, я не могу читать / писать по-русски - поэтому я не знаю, говорил ли кто-нибудь об этом!
Ваш расчет ангела неверен!
В диаграмме, если вы рисуете линию от одной цены до следующей цены, все (!!) возможные ангелы должны быть меньше + 90 ° (рост цен) и больше -90 ° (падающие цены). 90 ° - это так называемый прямой угол, а тангенсы становятся поз. Или нег. бесконечность.
Поэтому углы изображений с 90 °, 104 °, 112 °, ... должны быть ошибочными!
Не проверяя это подробно, я думаю, проблема кроется в этой формуле:
Double _grades = (MathArctan (отношение) * 180.0) / PI;
Я использую:
WinkelGrad (double m) {return (atan (m) * 180.0 / M_PI); }
Вам просто нужно дважды удалить внешние скобки в файле Angles_3_points-1.mq4 в строках 416 и 423:
Double _grades = MathArctan (отношение) * 180.0 / PI;
Я не проверял другие ошибки, но я думаю, что нет.
Для получения угла нужно две линии. В качестве второй лини не всегда используется горизонт.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Углы в трейдинге и необходимость их изучения:
Статья посвящена анализу трейдинга с помощью измерения углов в терминале MetaTrader 4. В ней изложен как общий план использования углов для анализа движения тренда, так и нестандартные подходы к практическому применению анализа углов в трейдинге. Описаны сделанные выводы, полезные для торговли.
Таймфрейм М1 представляет очень подробную картину рынка, в которой неизбежно огромное количество сильного ценового шума. Отфильтровать весь этот шум на М1 — задача нетривиальная, но нам этого сейчас и не нужно. Достаточно запомнить значение нижних углов разворота на этом таймфрейме: 48 градусов.
Увеличим таймфрейм. На М5 угол разворота изменился, составил 104 градуса и выглядит уже вот так:
Автор: 12m