Обсуждение статьи "Углы в трейдинге и необходимость их изучения" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А для чего огород городить, если всё уже давно закодено коробкой Ганна?
И та же сетка вверх.
Действительно, зачем что-то городить, если всё давно придумано
Углы при анализе, безусловно, важный компонент, так как позволяют оценивать величину скорости процесса.
Однако, в рамках традиционных методов анализа финансовых рынков, включая методику Ганна,
неизбежна ошибка, так как:
точка отсчёта и контрольная точка для измерения величины угла определяются субъективно,
нет однозначности при фиксации этих точек.
Поэтому, в традиционном ТА, величина угла не является корректным параметром.
Мне интересна тема изучения природы тренда, поэтому и озвучил свои мысли и находки.
Вот часть моих выводов, которые выходят за рамки статьи об углах:
Природа тренда в техническом анализе - это понятие сложное и многогранное.
Например, анализ тренда одной пары, используя одинаковый по размеру угол малоэффективен. Причина в явлении: на разных таймфреймах наблюдаются разные углы;
1.1. Явление увеличения величины углов с увеличением размера таймфрейма интересно и практически полезно.
Интересно, что при переходе от младших таймфреймов к старшим, нужно перейти от описания тренда с помощью углов, к описанию тренда с помощью волн.
Именно на старших таймфреймах, за счет увеличения углов, проявила себя волновая природа тренда!
Волны сменяют углы в анализе на старших таймфреймах, и чем больше таймфрейм, тем больше проявляется его волновая природа.
Практически полезно то, что младшие таймфреймы рационально анализировать с помощью углов, углового анализа и угловых индикаторов.
А старшие таймфреймы рационально анализировать с помощью волн, волнового анализа и волновых индикаторов.
1.1.1. Однобоко, ошибочно и предвзято использование в анализе тренда на всех таймфреймах одного отдельного взятого инструмента анализа, например, только углов или только волн. Многогранное явление тренда требует и разносторонних инструментов и методов анализа. Углы и волны - это только некоторые из таких граней...
Проведенное исследование тренда с помощью углов неожиданно для меня вылилось в другую большую тему - тренд на разных таймфреймах. Были планы написать на эту тему статью.
Благодарю собеседников, которые учат своими комментариями о природе ценового движения, инструментах и методах технического анализа...