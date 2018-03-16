Обсуждение статьи "Углы в трейдинге и необходимость их изучения" - страница 3

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Bogard_11:

А для чего огород городить, если всё уже давно закодено коробкой Ганна?

И та же сетка вверх.

Действительно, зачем что-то городить, если всё давно придумано


 

Углы при анализе, безусловно, важный компонент, так как позволяют оценивать величину скорости процесса.

Однако, в рамках традиционных методов анализа финансовых рынков, включая методику Ганна,

неизбежна ошибка, так как:

точка отсчёта и контрольная точка для измерения величины угла определяются субъективно,

нет однозначности при фиксации этих точек.


Поэтому, в традиционном ТА, величина угла не является корректным параметром.

 

Мне интересна  тема изучения природы тренда, поэтому и озвучил свои мысли и находки. 

Вот часть моих выводов, которые выходят за рамки статьи об углах:

Природа тренда в техническом анализе - это понятие сложное и многогранное.

Например, анализ тренда одной пары,  используя одинаковый по размеру угол малоэффективен. Причина в явлении: на разных таймфреймах наблюдаются разные углы;  

   1.1. Явление увеличения величины углов с увеличением размера таймфрейма интересно и практически полезно.

Интересно, что при переходе от младших таймфреймов к старшим,  нужно перейти от описания тренда с помощью углов, к описанию тренда с помощью волн.
Именно на старших таймфреймах, за счет увеличения углов,  проявила себя волновая природа тренда!
Волны сменяют углы в анализе на старших таймфреймах, и чем больше таймфрейм, тем больше проявляется его волновая природа. 

Практически полезно то, что  младшие таймфреймы рационально анализировать с помощью углов, углового анализа и угловых индикаторов.
А старшие таймфреймы рационально анализировать с помощью волн, волнового анализа и волновых индикаторов.

      1.1.1. Однобоко, ошибочно  и предвзято использование в анализе тренда на всех таймфреймах одного отдельного взятого инструмента анализа, например, только углов или только волн. Многогранное явление тренда требует и разносторонних инструментов и методов анализа. Углы и волны - это только некоторые из таких граней...
      
Проведенное исследование тренда с помощью углов неожиданно для меня вылилось в другую большую тему - тренд на разных таймфреймах. Были планы написать на эту тему статью. 

Благодарю собеседников, которые учат своими комментариями о природе ценового движения, инструментах и методах технического анализа...

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