МТ5 + опционы - страница 2

Новый комментарий
[Удален]  
prostotrader:


Стакан есть, просто не каждый ДЦ заморачивается...

Так в чём же "ценность" ФОРЕКС?


то что там суют под видом стакана - туфта внутриДЦ-шная

ничего не рекламирую. нравится биржа - флаг в руки. лично для себя ничего стоящего там не нашел!!! Всё что нужно есть на форе. Поменять валюту без плеча могу и в банке. Причем выйдет даже дешевле 
 
mmmoguschiy-new:


ничего не рекламирую. нравится биржа - флаг в руки. лично для себя ничего стоящего там не нашел!!! Всё что нужно есть на форе. Поменять валюту без плеча могу и в банке. Причем выйдет даже дешевле 


Тогда, не понятны Ваши посты и смайлики...

[Удален]  
prostotrader:


Тогда, не понятны Ваши посты и смайлики...


Проблемы усвоения - эт не ко мне
 
mmmoguschiy-new:

то что там суют под видом стакана - туфта внутриДЦ-шная

ничего не рекламирую. нравится биржа - флаг в руки. лично для себя ничего стоящего там не нашел!!! Всё что нужно есть на форе. Поменять валюту без плеча могу и в банке. Причем выйдет даже дешевле 

 

Кто мешает торговать фьючерсы - в них есть плечо.

По опционам есть история с MOEX - в открытом доступе, ну и я себе сохраняю по 10 страйкам - если будет возможность залить свои котировки, то это все вопросы снимет с отсутствием истории у MOEX в открытом доступе.

[Удален]  
-Aleks-:

 

Кто мешает торговать фьючерсы - в них есть плечо.

По опционам есть история с MOEX - в открытом доступе, ну и я себе сохраняю по 10 страйкам - если будет возможность залить свои котировки, то это все вопросы снимет с отсутствием истории у MOEX в открытом доступе.


ссылку можно в личку, где ента история лежит? чисто поржать - я просто не представляю даже в каком виде можно хранить историю по опционам - это далеко не бид, аск и объем с датой и временем!!! Плюс ко всему она в корне отличается от истории к примеру CME

почему мне фьючерсы не впились обсуждать - тема отдельного разговора и оффтоп
 
mmmoguschiy-new:

ссылку можно в личку, где ента история лежит? чисто поржать - я просто не представляю даже в каком виде можно хранить историю по опционам - это далеко не бид, аск и объем с датой и временем!!!

почему мне фьючерсы не впились обсуждать - тема отдельного разговора и оффтоп

 

Это барная история - OHLC, что для опционов не столь критично. А, сбора информации по стакану нет и у MT5 , что более критично - надо делать самому эту опцию.
[Удален]  
-Aleks-:

 

Это барная история - OHLC, что для опционов не столь критично. А, сбора информации по стакану нет и у MT5 , что более критично - надо делать самому эту опцию.


Мляаааа, как усё запущено.... 

Ты вообще опционы когда нить видел? О какой барной истории ты говоришь? 


[Удален]  
-Aleks-:

 

Это барная история - OHLC, что для опционов не столь критично. А, сбора информации по стакану нет и у MT5 , что более критично - надо делать самому эту опцию.

Ты буш смеяться, но я нашел историю опционов. И она естессно не побарная. Она потиковая!!! Плюс лыба волатильности. Я, мля, если честно - сам в шоке, но она есть  Причем с мохнатых годов!!! Побрёл изучать  Спасибо на добром слове!!!

И всё же возвращаясь к вопросу  - я не понимаю, каким х... её можно прикрутить к имеющемуся тестеру!!!? Опционы это совсем не то пальто!!! Далеко не то!!! Тут совсем иной тестер нужен. Опционный
 
mmmoguschiy-new:

Ты буш смеяться, но я нашел историю опционов. И она естессно не побарная. Она потиковая!!! Плюс лыба волатильности. Я, мля, если честно - сам в шоке, но она есть  Причем с мохнатых годов!!! Побрёл изучать  Спасибо на добром слове!!!

И всё же возвращаясь к вопросу  - я не понимаю, каким х... её можно прикрутить к имеющемуся тестеру!!!? Опционы это совсем не то пальто!!! Далеко не то!!! Тут совсем иной тестер нужен. Опционный

 Кто ищет, тот найдет.

Про тестирование - не понимаю, что не может дать MT5? У MT5 мультитестер, этого мне как раз не хватает. Стратегии бывают разные, какие реально работающие - надо исследовать, поэтому и жду возможность  загрузки своей истории в MT5.

[Удален]  
-Aleks-:

 Кто ищет, тот найдет.

Про тестирование - не понимаю, что не может дать MT5? У MT5 мультитестер, этого мне как раз не хватает. Стратегии бывают разные, какие реально работающие - надо исследовать, поэтому и жду возможность  загрузки своей истории в MT5.


не, не те это данные совсем(что нашел) - просто список страйков с дельтами. В общем суть одна - не притулишь ты опционы в имеющийся функционал. Опционы mql нужны как собаке 5 нога
123
Новый комментарий