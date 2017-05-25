МТ5 + опционы - страница 2
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Стакан есть, просто не каждый ДЦ заморачивается...
Так в чём же "ценность" ФОРЕКС?
то что там суют под видом стакана - туфта внутриДЦ-шная
ничего не рекламирую. нравится биржа - флаг в руки. лично для себя ничего стоящего там не нашел!!! Всё что нужно есть на форе. Поменять валюту без плеча могу и в банке. Причем выйдет даже дешевле
ничего не рекламирую. нравится биржа - флаг в руки. лично для себя ничего стоящего там не нашел!!! Всё что нужно есть на форе. Поменять валюту без плеча могу и в банке. Причем выйдет даже дешевле
Тогда, не понятны Ваши посты и смайлики...
Тогда, не понятны Ваши посты и смайлики...
Проблемы усвоения - эт не ко мне
то что там суют под видом стакана - туфта внутриДЦ-шная
ничего не рекламирую. нравится биржа - флаг в руки. лично для себя ничего стоящего там не нашел!!! Всё что нужно есть на форе. Поменять валюту без плеча могу и в банке. Причем выйдет даже дешевле
Кто мешает торговать фьючерсы - в них есть плечо.
По опционам есть история с MOEX - в открытом доступе, ну и я себе сохраняю по 10 страйкам - если будет возможность залить свои котировки, то это все вопросы снимет с отсутствием истории у MOEX в открытом доступе.
Кто мешает торговать фьючерсы - в них есть плечо.
По опционам есть история с MOEX - в открытом доступе, ну и я себе сохраняю по 10 страйкам - если будет возможность залить свои котировки, то это все вопросы снимет с отсутствием истории у MOEX в открытом доступе.
ссылку можно в личку, где ента история лежит? чисто поржать - я просто не представляю даже в каком виде можно хранить историю по опционам - это далеко не бид, аск и объем с датой и временем!!! Плюс ко всему она в корне отличается от истории к примеру CME
почему мне фьючерсы не впились обсуждать - тема отдельного разговора и оффтоп
ссылку можно в личку, где ента история лежит? чисто поржать - я просто не представляю даже в каком виде можно хранить историю по опционам - это далеко не бид, аск и объем с датой и временем!!!
почему мне фьючерсы не впились обсуждать - тема отдельного разговора и оффтоп
Мляаааа, как усё запущено....
Ты вообще опционы когда нить видел? О какой барной истории ты говоришь?
Ты буш смеяться, но я нашел историю опционов. И она естессно не побарная. Она потиковая!!! Плюс лыба волатильности. Я, мля, если честно - сам в шоке, но она есть Причем с мохнатых годов!!! Побрёл изучать Спасибо на добром слове!!!
И всё же возвращаясь к вопросу - я не понимаю, каким х... её можно прикрутить к имеющемуся тестеру!!!? Опционы это совсем не то пальто!!! Далеко не то!!! Тут совсем иной тестер нужен. Опционный
Ты буш смеяться, но я нашел историю опционов. И она естессно не побарная. Она потиковая!!! Плюс лыба волатильности. Я, мля, если честно - сам в шоке, но она есть Причем с мохнатых годов!!! Побрёл изучать Спасибо на добром слове!!!
И всё же возвращаясь к вопросу - я не понимаю, каким х... её можно прикрутить к имеющемуся тестеру!!!? Опционы это совсем не то пальто!!! Далеко не то!!! Тут совсем иной тестер нужен. Опционный
Кто ищет, тот найдет.
Про тестирование - не понимаю, что не может дать MT5? У MT5 мультитестер, этого мне как раз не хватает. Стратегии бывают разные, какие реально работающие - надо исследовать, поэтому и жду возможность загрузки своей истории в MT5.
Кто ищет, тот найдет.
Про тестирование - не понимаю, что не может дать MT5? У MT5 мультитестер, этого мне как раз не хватает. Стратегии бывают разные, какие реально работающие - надо исследовать, поэтому и жду возможность загрузки своей истории в MT5.
не, не те это данные совсем(что нашел) - просто список страйков с дельтами. В общем суть одна - не притулишь ты опционы в имеющийся функционал. Опционы mql нужны как собаке 5 нога