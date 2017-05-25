МТ5 + опционы
Приветствую коллеги.
Хотел узнать как обстоят дела с опционами в МТ5. Анонс как бы год назад был.
Квик уже достал.
Интересует в первую очередь moex.
Читал есть шлюз oneZero в интерактив, какие у него перспективы с опционами?
анонс был лет 7 назад по опционам )) но пока их на бирже не подключили
анонс был лет 7 назад по опционам )) но пока их на бирже не подключили
Жаль/печаль. А сроков новых не называли?
Жаль/печаль. А сроков новых не называли?
Надо позвать в ветку @Renat Fatkhullin и спросить у него.
Я думаю Ренат в курсе о пресс релизах, которые выпускает его компания.
У меня вопрос сугубо меркантильный, на момент работает 8 параллельных квиков, тупит все очень даже. У Открытия есть МТ5, но там нет опционов, увы.
Можно ли считать профессиональным терминал без опционов, это вопрос...
Я думаю Ренат в курсе о пресс релизах, которые выпускает его компания.
У меня вопрос сугубо меркантильный, на момент работает 8 параллельных квиков, тупит все очень даже. У Открытия есть МТ5, но там нет опционов, увы.
Можно ли считать профессиональным терминал без опционов, это вопрос...
Напишите свой коннектор Плаза 2
Тоже очень жду опционы в MT 5 и возможность тестировать опционные стратегии. Это будет просто круто - многие оценят!
Я тебе даже могу сказать, почему этого никто делать не будет. Как ты себе представляешь тестирование опционных стратегий? Опционы торгуются контрактами. Вложенность истории на сайте CME пару недель. Остальное - за бабки. Ты настолько наивный, что полагаешь будто тебе их предоставят за красивые глазки?
В целом существует множество платформ и на Квике и уже тем более MQL свет клином не сошелся!!! Правда я не понимаю ценность всего этого на MOEX. Да и вообще ценности MOEX тоже не понимаю Там жеж стакан наполовину полон
Я тебе даже могу сказать, почему этого никто делать не будет. Как ты себе представляешь тестирование опционных стратегий? Опционы торгуются контрактами. Вложенность истории на сайте CME пару недель. Остальное - за бабки. Ты настолько наивный, что полагаешь будто тебе их предоставят за красивые глазки?
В целом существует множество платформ и на Квике и уже тем более MQL свет клином не сошелся!!! Правда я не понимаю ценность всего этого на MOEX. Да и вообще ценности MOEX тоже не понимаю Там жеж стакан наполовину полон
А какая "ценность" полного стакана на ФОРЕКС?
А какая "ценность" полного стакана на ФОРЕКС?
Ценность форекс вовсе не в стакане!!! Да и нет там его.
Ценность форекс вовсе не в стакане!!! Да и нет там его.
Стакан есть, просто не каждый ДЦ заморачивается...
Так в чём же "ценность" ФОРЕКС?
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Приветствую коллеги.
Хотел узнать как обстоят дела с опционами в МТ5. Анонс как бы год назад был.
Квик уже достал.
Интересует в первую очередь moex.
Читал есть шлюз oneZero в интерактив, какие у него перспективы с опционами?