МТ5 + опционы

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Приветствую коллеги.


Хотел узнать как обстоят дела с опционами в МТ5. Анонс как бы год назад был. 

Квик уже достал.  


Интересует в первую очередь moex.


Читал есть шлюз oneZero в интерактив, какие у него перспективы с опционами?

 
Vitalii Kononyuk:

Приветствую коллеги.


Хотел узнать как обстоят дела с опционами в МТ5. Анонс как бы год назад был. 

Квик уже достал.  


Интересует в первую очередь moex.


Читал есть шлюз oneZero в интерактив, какие у него перспективы с опционами?

анонс был лет 7 назад по опционам )) но пока их на бирже не подключили

 
Konstantin:

анонс был лет 7 назад по опционам )) но пока их на бирже не подключили


Жаль/печаль. А сроков новых не называли?
[Удален]  
Vitalii Kononyuk:

Жаль/печаль. А сроков новых не называли?
Надо позвать в ветку @Renat Fatkhullin и спросить у него.



 
Alexey Kozitsyn:
Надо позвать в ветку @Renat Fatkhullin и спросить у него.




Я думаю Ренат в курсе о пресс релизах, которые выпускает его компания.


У меня вопрос сугубо меркантильный, на момент работает 8 параллельных квиков, тупит все очень даже. У Открытия есть МТ5, но там нет опционов, увы.

Можно ли считать профессиональным терминал без опционов, это вопрос...

 
Vitalii Kononyuk:


Я думаю Ренат в курсе о пресс релизах, которые выпускает его компания.


У меня вопрос сугубо меркантильный, на момент работает 8 параллельных квиков, тупит все очень даже. У Открытия есть МТ5, но там нет опционов, увы.

Можно ли считать профессиональным терминал без опционов, это вопрос...


Напишите свой коннектор Плаза 2 
 
Тоже очень жду опционы в MT 5 и возможность тестировать опционные стратегии. Это будет просто круто - многие оценят!
[Удален]  
ProfitTraderRU:
Тоже очень жду опционы в MT 5 и возможность тестировать опционные стратегии. Это будет просто круто - многие оценят!

Я тебе даже могу сказать, почему этого никто делать не будет. Как ты себе представляешь тестирование опционных стратегий? Опционы торгуются контрактами. Вложенность истории на сайте CME пару недель. Остальное - за бабки. Ты настолько наивный, что полагаешь будто тебе их предоставят за красивые глазки? 

В целом существует множество платформ и на Квике и уже тем более MQL свет клином не сошелся!!! Правда я не понимаю ценность всего этого на MOEX. Да и вообще ценности MOEX тоже не понимаю  Там жеж стакан наполовину полон 
 
mmmoguschiy-new:

Я тебе даже могу сказать, почему этого никто делать не будет. Как ты себе представляешь тестирование опционных стратегий? Опционы торгуются контрактами. Вложенность истории на сайте CME пару недель. Остальное - за бабки. Ты настолько наивный, что полагаешь будто тебе их предоставят за красивые глазки? 

В целом существует множество платформ и на Квике и уже тем более MQL свет клином не сошелся!!! Правда я не понимаю ценность всего этого на MOEX. Да и вообще ценности MOEX тоже не понимаю  Там жеж стакан наполовину полон 

А какая "ценность" полного стакана на ФОРЕКС?
[Удален]  
prostotrader:

А какая "ценность" полного стакана на ФОРЕКС?

Ценность форекс вовсе не в стакане!!! Да и нет там его.
 
mmmoguschiy-new:

Ценность форекс вовсе не в стакане!!! Да и нет там его.


Стакан есть, просто не каждый ДЦ заморачивается...

Так в чём же "ценность" ФОРЕКС?

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