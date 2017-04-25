Кто успел до бума? - страница 2
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На реале? Ну вы даёте)) Ну вобщем поставил теперь на продажу по закрытым прибыльным ордерам из соображений что всё-таки нормализуются котировки, так что на обратном пути ожидаю дособирать урожай.
У меня на демо-счёте обратная реакция всегда - когда проигрываюсь - радуюсь что демо-счёт, а когда закрылся как сегодня - кисло себя ощищаю )))
Как никак - моя первая демо-штука баксафф на форекс!!! Поздравьте))
Поздравляю! ))
У меня ещё висит сделка с 12 апреля. Все никак не выпьет по стопу. Тоже надеюсь.
Вы в работу вашего советника вообще не вмешиваетесь?
у меня открыты позы были ,все нормально прошло, 2000 пунктов не так много
ага каждый день по 5000 пунктов делаю )) (шутка) Вообще очень весомый скачок, я и не думал что какие-то выборы во Франции так сильно отразятся на долларе (ну помимо них была еще парочка событий).
ага каждый день по 5000 пунктов делаю )) (шутка) Вообще очень весомый скачок, я и не думал что какие-то выборы во Франции так сильно отразятся на долларе (ну помимо них была еще парочка событий).
Открылся тот у кого была возможность открываться на выходных. ;)
Не было волны, был сигнал. В пятницу.
мне тоже удача подвернулась в ввиде 2900 пунктов
У кота усы в сметане...
И была бы ситуация как с USDJPY, но все равно остался в +