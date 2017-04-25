Кто успел до бума? - страница 2

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geratdc:

На реале? Ну вы даёте)) Ну вобщем поставил теперь на продажу по закрытым прибыльным ордерам из соображений что всё-таки нормализуются котировки, так что на обратном пути ожидаю дособирать урожай.
У меня ещё висит сделка с 12 апреля. Все никак не выпьет по стопу. Тоже надеюсь. 
 
geratdc:

У меня на демо-счёте обратная реакция всегда - когда проигрываюсь - радуюсь что демо-счёт, а когда закрылся как сегодня - кисло себя ощищаю )))


Как никак - моя первая демо-штука баксафф на форекс!!! Поздравьте))


Поздравляю! ))
 
Vladislav Andruschenko:
У меня ещё висит сделка с 12 апреля. Все никак не выпьет по стопу. Тоже надеюсь. 

Вы в работу вашего советника вообще не вмешиваетесь?
 
у меня открыты позы были ,все нормально прошло, 2000 пунктов не так много
 
Maxim Romanov:
у меня открыты позы были ,все нормально прошло, 2000 пунктов не так много

ага каждый день по 5000 пунктов делаю )) (шутка) Вообще очень весомый скачок, я и не думал что какие-то выборы во Франции так сильно отразятся на долларе (ну помимо них была еще парочка событий).
 
Roman Vashchilin:

ага каждый день по 5000 пунктов делаю )) (шутка) Вообще очень весомый скачок, я и не думал что какие-то выборы во Франции так сильно отразятся на долларе (ну помимо них была еще парочка событий).
Ну не каждый день конечно), но такие гепы бывают, если по истории посмотреть разные пары по несколько раз в год стабильно. Вон помню в 2009 торговал, так там часовые свечи по 1000 пунктов были. Это рынок) выносят всех, кто выносится
 
Roman Fardeev:

Открылся тот у кого была возможность открываться на выходных. ;)

Не было волны, был сигнал. В пятницу. 
 

мне тоже удача подвернулась в ввиде 2900 пунктов

[Удален]  
У кота усы в сметане...  
Победила бы Ле Пен и гэп был бы в обратную сторону на Юг. 
 
Andrey Sorokin:
У кота усы в сметане...  
Победила бы Ле Пен и гэп был бы в обратную сторону на Юг. 


И была бы ситуация как с USDJPY, но все равно остался в +

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