Кто успел до бума? - страница 4

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Я по волнам смотрю примерно так: от первой волны отсчитываю 161%.


 
Vadim Zotov:

Я по волнам смотрю примерно так: от первой волны отсчитываю 161%.



Текущая и следующая четырехчасовые свечи в принципе я думаю дадут понять чего хочет рынок. Ждемссс:))) 
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