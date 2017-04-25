Кто успел до бума? - страница 4
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Я по волнам смотрю примерно так: от первой волны отсчитываю 161%.
Я по волнам смотрю примерно так: от первой волны отсчитываю 161%.
Текущая и следующая четырехчасовые свечи в принципе я думаю дадут понять чего хочет рынок. Ждемссс:)))