Кто успел до бума?
Интересно сколько людей успели открыться на покупку и поймать волну?
Открылся тот у кого была возможность открываться на выходных. ;)
https://www.mql5.com/ru/charts/6946258/usdchf-m5-roboforex-cy-ltd-tre1
на некоторых парах отбил сигнальные уровни
https://www.mql5.com/ru/charts/6946277/nzdusd-m15-roboforex-cy-ltd-nzd
https://www.mql5.com/ru/charts/6945173/audusd-m15-metaquotes-software-corp
https://www.mql5.com/ru/charts/6946245/eurusd-m15-roboforex-cy-ltd-tr1
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чуток поймал на йене
но знал бы прикуп, открыл бы на весь депозит.....
... открылись бы на весь депозит и ... вдруг не угадали?
Что лучше: не получить прибыль (так как не успели войти) или получить разгром депозита (так как УСПЕЛИ зайти, но НЕ УГАДАЛИ)?
я успел, зашортил евродоллар в пятницу
теперь мне уже все равно
... открылись бы на весь депозит и ... вдруг не угадали?
Что лучше: не получить прибыль (так как не успели войти) или получить разгром депозита (так как УСПЕЛИ зайти, но НЕ УГАДАЛИ)?
я вообще не вмешиваюсь. Работает робот.
Кстати 1 лот это ошибка, это по 65 терминалу глюк был :-) я только сейчас заметил. бегом надо менять все настрйоки по умолчанию .... ух..........
... открылись бы на весь депозит и ... вдруг не угадали?
Что лучше: не получить прибыль (так как не успели войти) или получить разгром депозита (так как УСПЕЛИ зайти, но НЕ УГАДАЛИ)?
Это точно. На весь депозит открываться самоубийство, даже при том случае когда ты точно угадал направление, ибо если коррекция возникнет, причем мощная коррекция, может наступить полный аут.
чуток поймал на йене
но знал бы прикуп, открыл бы на весь депозит.....
На реале? Ну вы даёте)) Ну вобщем поставил теперь на продажу по закрытым прибыльным ордерам из соображений что всё-таки нормализуются котировки, так что на обратном пути ожидаю дособирать урожай.
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Интересно сколько людей успели открыться на покупку и поймать волну?