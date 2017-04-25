Кто успел до бума?

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Интересно сколько людей успели открыться на покупку и поймать волну?

 
Roman Vashchilin:
Интересно сколько людей успели открыться на покупку и поймать волну?

Открылся тот у кого была возможность открываться на выходных. ;)
 
Я перед выходными открылся, поймал 1800 пипс, затем на закрытии гэпа 600 поймал (безсонница помогла).
 
Roman Vashchilin:

Интересно сколько людей успели открыться на покупку и поймать волну?


чуток поймал на йене


но знал бы прикуп, открыл бы на весь депозит.....

 
Vladislav Andruschenko:


чуток поймал на йене


но знал бы прикуп, открыл бы на весь депозит.....


... открылись бы на весь депозит и ... вдруг не угадали?

Что лучше: не получить прибыль (так как не успели войти) или получить разгром депозита (так как УСПЕЛИ зайти, но НЕ УГАДАЛИ)?

 

я успел, зашортил евродоллар в пятницу

теперь мне уже все равно

 
Vladimir Karputov:


... открылись бы на весь депозит и ... вдруг не угадали?

Что лучше: не получить прибыль (так как не успели войти) или получить разгром депозита (так как УСПЕЛИ зайти, но НЕ УГАДАЛИ)?


я вообще не вмешиваюсь. Работает робот.

Кстати 1 лот это ошибка, это по 65 терминалу глюк был :-) я только сейчас заметил. бегом надо менять все настрйоки по умолчанию .... ух..........

 
Vladimir Karputov:


... открылись бы на весь депозит и ... вдруг не угадали?

Что лучше: не получить прибыль (так как не успели войти) или получить разгром депозита (так как УСПЕЛИ зайти, но НЕ УГАДАЛИ)?


Это точно. На весь депозит открываться самоубийство, даже при том случае когда ты точно угадал направление, ибо если коррекция возникнет, причем мощная коррекция, может наступить полный аут.
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У меня на демо-счёте обратная реакция всегда - когда проигрываюсь - радуюсь что демо-счёт, а когда закрылся как сегодня - кисло себя ощищаю )))


Как никак - моя первая демо-штука баксафф на форекс!!! Поздравьте))

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Vladislav Andruschenko:


чуток поймал на йене


но знал бы прикуп, открыл бы на весь депозит.....


На реале? Ну вы даёте)) Ну вобщем поставил теперь на продажу по закрытым прибыльным ордерам из соображений что всё-таки нормализуются котировки, так что на обратном пути ожидаю дособирать урожай.
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