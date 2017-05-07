7 мая Марин Ле Пен или Эмманюэль Макрон? - страница 5
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ну дак 30% опрошенных-тоже не всё население)
По сводным данным независимых экситпулов предпочтения распределяются следующим образом:
Ле Пен 26%
Фийон 23%
Макрон 22%
Меланшон 13%
Амон 8%
Остальные 8%
Если бы "экситпулы" давали верный итоговый результат, то и выборы проводить не надо было.
П.С. На выборах во Франции не было никаких "сводных данных независимых экситпулов".
не опрошенных, а по подсчету 30% бюллетеней .
подсчитывались же бюллетени по времени голосования?-если так-тогда всё правильно)))
Если бы "экситпулы" давали верный итоговый результат, то и выборы проводить не надо было.
П.С. На выборах во Франции не было никаких "сводных данных независимых экситпулов".
подсчитывались же бюллетени по времени голосования?-если так-тогда всё правильно)))
у вас параллельный мир. и там все правильно)))
ЗдОрово и вечно ...)))
у вас параллельный мир. и там все правильно)))
Не знаю,у кого там парал. мир-я Вам пытаюсь объяснить почему по результатам 30% подсчитанных вела Ле пен !-Просто потому,что время идёт с Востока на запад-и на востоке одни предпочтения,а на западе другие...умываю руки)-живите теперь с этим...)))
Не знаю,у кого там парал. мир-я Вам пытаюсь объяснить почему по результатам 30% подсчитанных вела Ле пен !-Просто потому,что время идёт с Востока на запад-и на востоке одни предпочтения,а на западе другие...умываю руки)-живите теперь с этим...)))
Открой ЛЮБЫЕ выборы и увидъ, что предварительный и окончательные подсчеты отличаются.
Открой ЛЮБЫЕ выборы и увидъ, что предварительный и окончательные подсчеты отличаются.
А я что спорю что-ли?
Не знаю,у кого там парал. мир-я Вам пытаюсь объяснить почему по результатам 30% подсчитанных вела Ле пен !-Просто потому,что время идёт с Востока на запад-и на востоке одни предпочтения,а на западе другие...умываю руки)-живите теперь с этим...)))