7 мая Марин Ле Пен или Эмманюэль Макрон? - страница 5

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Nikolay Gaylis:

ну дак 30% опрошенных-тоже не всё население)
не опрошенных, а по подсчету 30% бюллетеней .
 
Morexod:

По сводным данным независимых экситпулов предпочтения распределяются следующим образом:

Ле Пен 26%

Фийон 23%

Макрон 22%

Меланшон 13%

Амон 8%

Остальные 8%


Если бы "экситпулы" давали верный итоговый результат, то и выборы проводить не надо было.

П.С. На выборах во Франции не было никаких "сводных данных независимых экситпулов".

[Удален]  
Morexod:
не опрошенных, а по подсчету 30% бюллетеней .

подсчитывались же бюллетени по времени голосования?-если так-тогда всё правильно)))
 
Дмитрий:


Если бы "экситпулы" давали верный итоговый результат, то и выборы проводить не надо было.

П.С. На выборах во Франции не было никаких "сводных данных независимых экситпулов".

Результаты выборов дают тот результат который нужен властям. А экситпулы показывают настроение избирателей.
 
Nikolay Gaylis:

подсчитывались же бюллетени по времени голосования?-если так-тогда всё правильно)))
 у вас параллельный мир. и там все правильно)))
[Удален]  
Morexod:
 у вас параллельный мир. и там все правильно)))

ЗдОрово и вечно ...)))
[Удален]  
Morexod:
 у вас параллельный мир. и там все правильно)))


Не знаю,у кого там парал. мир-я Вам пытаюсь объяснить почему по результатам 30% подсчитанных вела Ле пен !-Просто потому,что время идёт с Востока на запад-и на востоке одни предпочтения,а на западе другие...умываю руки)-живите теперь с этим...)))


 
Nikolay Gaylis:


Не знаю,у кого там парал. мир-я Вам пытаюсь объяснить почему по результатам 30% подсчитанных вела Ле пен !-Просто потому,что время идёт с Востока на запад-и на востоке одни предпочтения,а на западе другие...умываю руки)-живите теперь с этим...)))



Открой ЛЮБЫЕ выборы и увидъ, что предварительный и окончательные подсчеты отличаются.

[Удален]  
Дмитрий:


Открой ЛЮБЫЕ выборы и увидъ, что предварительный и окончательные подсчеты отличаются.


А я что спорю что-ли?
 
Nikolay Gaylis:


Не знаю,у кого там парал. мир-я Вам пытаюсь объяснить почему по результатам 30% подсчитанных вела Ле пен !-Просто потому,что время идёт с Востока на запад-и на востоке одни предпочтения,а на западе другие...умываю руки)-живите теперь с этим...)))


У Вас там еще результаты выборов от вращения земли зависят))) и сколько в вашей Франции часовых поясов?)
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