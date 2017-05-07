7 мая Марин Ле Пен или Эмманюэль Макрон?

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Всего проголосовало: 139
 
Том Круз
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Alexandr Bryzgalov:
Том Круз

Вообще не пойму,как Макрон прошёл...
 
Коллеги, гэпы будут. Готовимся.
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Nikolay Gaylis:

Вообще не пойму,как Макрон прошёл...

Вообще не понимаю, как в стране третьего мира тебя это волнует. Фантазия большая ? На тебя это вообще не повлияет, не льсти себе и не делай из себя важного)))
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Vladimir Zubov:

Вообще не понимаю, как в стране третьего мира тебя это волнует. Фантазия большая ? На тебя это вообще не повлияет, не льсти себе и не делай из себя важного)))

Как же у тебя всё запущенно...(
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Vadim Zotov:
Коллеги, гэпы будут. Готовимся.

Уже пристегнулся...)
 
Vadim Zotov:
Коллеги, гэпы будут. Готовимся.

угу


 

Здесь лучше видно.


 
Открывались бы все брокеры в одно и тоже время. А так видим, что рынок заработал, а Европе котировки ещё не дают. Сидим ждем...
 
Vadim Zotov:
Открывались бы все брокеры в одно и тоже время. А так видим, что рынок заработал, а Европе котировки ещё не дают. Сидим ждем...
Ждем что бы закрыть профит ? по ордерам без тейков
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