7 мая Марин Ле Пен или Эмманюэль Макрон?
Том Круз
Alexandr Bryzgalov:
Том Круз
Том Круз
Вообще не пойму,как Макрон прошёл...
Коллеги, гэпы будут. Готовимся.
Nikolay Gaylis:
Вообще не пойму,как Макрон прошёл...
Вообще не пойму,как Макрон прошёл...
Вообще не понимаю, как в стране третьего мира тебя это волнует. Фантазия большая ? На тебя это вообще не повлияет, не льсти себе и не делай из себя важного)))
Vladimir Zubov:
Вообще не понимаю, как в стране третьего мира тебя это волнует. Фантазия большая ? На тебя это вообще не повлияет, не льсти себе и не делай из себя важного)))
Вообще не понимаю, как в стране третьего мира тебя это волнует. Фантазия большая ? На тебя это вообще не повлияет, не льсти себе и не делай из себя важного)))
Как же у тебя всё запущенно...(
Vadim Zotov:
Коллеги, гэпы будут. Готовимся.
Коллеги, гэпы будут. Готовимся.
Уже пристегнулся...)
Vadim Zotov:
Коллеги, гэпы будут. Готовимся.
Коллеги, гэпы будут. Готовимся.
угу
Здесь лучше видно.
Открывались бы все брокеры в одно и тоже время. А так видим, что рынок заработал, а Европе котировки ещё не дают. Сидим ждем...
Vadim Zotov:Ждем что бы закрыть профит ? по ордерам без тейков
Открывались бы все брокеры в одно и тоже время. А так видим, что рынок заработал, а Европе котировки ещё не дают. Сидим ждем...
Открывались бы все брокеры в одно и тоже время. А так видим, что рынок заработал, а Европе котировки ещё не дают. Сидим ждем...
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь