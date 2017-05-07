7 мая Марин Ле Пен или Эмманюэль Макрон? - страница 3
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Теханализ предвещал гэп?
Гэп нет, но движение вверх да.
Гэп нет, но движение вверх да.
ТА всегда предвещает движение вверх и всегда предвещает движение вниз на одном и том же ТФ и делает это одновременно - все зависит только от выбранного в данный момент времени инструмента.
Гэп нет, но движение вверх да.
с учетом выходных - вероятность гэпа была очень большой
с учетом выходных - вероятность гэпа была очень большой
Вы правы.
Всё пропало(((
По моему результаты выборов во Франции фальсифицировали.
Вот результаты после подсчета 30% голосов были опубликованы вечером в воскресенье.
Но утром в понедельник результаты волшебным образом изменились.
По моему результаты выборов во Франции фальсифицировали.
Вот результаты после подсчета 30% голосов были опубликованы вечером в воскресенье.
Но утром в понедельник результаты волшебным образом изменились.
Может заморские территории пересиливали?
По моему результаты выборов во Франции фальсифицировали.
Вот результаты после подсчета 30% голосов были опубликованы вечером в воскресенье.
Но утром в понедельник результаты волшебным образом изменились.
А подсчета 69,47% лидировал Макрон. Не могут предварительные результаты на 100% соответствовать конечному результату.
Может заморские территории пересиливали?
Да нет, просто русские хакеры на этот раз оказались слабее американских.)