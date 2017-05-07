7 мая Марин Ле Пен или Эмманюэль Макрон? - страница 3

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Nikolay Gaylis:

Теханализ предвещал гэп?

Гэп нет, но движение вверх да.
 
khorosh:

Гэп нет, но движение вверх да.


ТА всегда предвещает движение вверх и всегда предвещает движение вниз на одном и том же ТФ и делает это одновременно - все зависит только от выбранного в данный момент времени инструмента. 

 
khorosh:

Гэп нет, но движение вверх да.

с учетом выходных - вероятность гэпа была очень большой
 
transcendreamer:

с учетом выходных - вероятность гэпа была очень большой

Вы правы.
[Удален]  

Всё пропало(((


 
Ночью на 8 мая снова ждем гэп.
 

По моему результаты выборов во Франции фальсифицировали.

Вот результаты после подсчета 30% голосов были опубликованы вечером в воскресенье.

Но утром в понедельник результаты волшебным образом изменились.


[Удален]  
Morexod:

По моему результаты выборов во Франции фальсифицировали.

Вот результаты после подсчета 30% голосов были опубликованы вечером в воскресенье.

Но утром в понедельник результаты волшебным образом изменились.



Может заморские территории пересиливали? 
 
Morexod:

По моему результаты выборов во Франции фальсифицировали.

Вот результаты после подсчета 30% голосов были опубликованы вечером в воскресенье.

Но утром в понедельник результаты волшебным образом изменились.



А подсчета 69,47% лидировал Макрон. Не могут предварительные результаты на 100% соответствовать конечному результату.

 
Nikolay Gaylis:

Может заморские территории пересиливали? 

Да нет, просто русские хакеры на этот раз оказались слабее американских.)
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