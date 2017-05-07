7 мая Марин Ле Пен или Эмманюэль Макрон? - страница 2

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котировки пошли но дилинги блокировали закрытие :-)
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 Бедный топовый сигнал(
 
Nikolay Gaylis:
Бедный топовый сигнал(

там нет просадки 10% даже  - он скорее счастливый

 
Yuriy Zaytsev:

там нет просадки 10% даже  - он скорее счастливый

брокеры попали. кто заработал - они должны выплатить прибыль. а кто загнал баланс в минуса - этот минус ложится на брокера.
а ecn-брокеры же выводят сделки на рынок.
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Сергей:
брокеры попали. кто заработал - они должны выплатить прибыль. а кто загнал баланс в минуса - этот минус ложится на брокера.
а ecn-брокеры же выводят сделки на рынок.

маржу рубанули блин...не пооткрываешь особо...ну может и к лучшему это)
 
Nikolay Gaylis:

маржу рубанули блин...не пооткрываешь особо...ну может и к лучшему всё)

Выводы надо делать о ДЦ. Мне, например, повезло. Сегодня в Альпах нашел 180 пт на открытии гэпа и 60 на его закрытии. Вроде никто не мешал.

Гэп

 
Vladimir Zubov:

Вообще не понимаю, как в стране третьего мира тебя это волнует. Фантазия большая ? На тебя это вообще не повлияет, не льсти себе и не делай из себя важного)))
Во-первых: вы ошиблись, он живёт не в Украине.) Во-вторых: какая разница, где человек живёт, если его интересует политика?
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khorosh:
Во-первых: вы ошиблись, он живёт не в Украине.) Во-вторых: какая разница, где человек живёт, если его интересует политика?

Мы друг друга прекрасно поняли, не вижу смысла вдаваться в подробности)
 
пофигу на президентов....... законы теханализа сильнее)))
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transcendreamer:
пофигу на президентов....... законы теханализа сильнее)))

Теханализ предвещал гэп?
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