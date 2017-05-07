7 мая Марин Ле Пен или Эмманюэль Макрон? - страница 4
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Да нет, просто русские хакеры на этот раз оказались слабее американских.)
Значит наша очередь искать виноватого)
Ха ха, В начале шел подсчет голосов с одной статистикой, а потом вдруг статистика резко поменялось, Вы в это сами то верите?
То есть, на любых выборах надо подсчитывать не 100% бюллетеней, а только 30%?
Кстати, вариант!
И экономия - 30% бюллетеней посчитать дешевле, чем 100%
Ха ха, В начале шел подсчет голосов с одной статистикой, а потом вдруг статистика резко поменялось, Вы в это сами то верите?
Если бы Вы жили где-то здесь,а не в Париже-думаю предпочтения бы различались от столичных))
Общая сумма площади всех 13 территорий составляет 559 655 км² (без Земли Адели — 127 655 км²), а население 2 750 899 человек.
Кстати, вариант!
И экономия - 30% бюллетеней посчитать дешевле, чем 100%
Поздравляю с открытием америки через форточку, на этом принципе основаны все социологические опросы.
А Макрон победил в первом туре выборов или в первом туре социологических опросов?
Если бы Вы жили где-то здесь,а не в Париже-думаю предпочтения бы различались от столичных))
Общая сумма площади всех 13 территорий составляет 559 655 км² (без Земли Адели — 127 655 км²), а население 2 750 899 человек.
А Макрон победил в первом туре выборов или в первом туре социологических опросов?
По сводным данным независимых экситпулов предпочтения распределяются следующим образом:
Ле Пен 26%
Фийон 23%
Макрон 22%
Меланшон 13%
Амон 8%
Остальные 8%
Еще забыли упомянуть что все эти территории имеют население менее 5% от населении самой Франции.
ну дак 30% опрошенных-тоже не всё население)