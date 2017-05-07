7 мая Марин Ле Пен или Эмманюэль Макрон? - страница 4

Новый комментарий
[Удален]  
khorosh:

Да нет, просто русские хакеры на этот раз оказались слабее американских.)

Значит наша очередь искать виноватого)
 
Ха ха, В начале шел подсчет голосов с одной статистикой, а потом вдруг статистика резко поменялось, Вы в это сами то верите?
 
Morexod:
Ха ха, В начале шел подсчет голосов с одной статистикой, а потом вдруг статистика резко поменялось, Вы в это сами то верите?

То есть, на любых выборах надо подсчитывать не 100% бюллетеней, а только 30%? 
 

Кстати, вариант!

И экономия - 30% бюллетеней посчитать дешевле, чем 100%

[Удален]  
Morexod:
Ха ха, В начале шел подсчет голосов с одной статистикой, а потом вдруг статистика резко поменялось, Вы в это сами то верите?


Если бы Вы жили где-то здесь,а не в Париже-думаю предпочтения бы различались от столичных))

Общая сумма площади всех 13 территорий составляет 559 655 км² (без Земли Адели — 127 655 км²), а население 2 750 899 человек.


 
Дмитрий:

Кстати, вариант!

И экономия - 30% бюллетеней посчитать дешевле, чем 100%

Поздравляю с открытием америки через форточку, на этом принципе основаны все социологические опросы.
 
Morexod:
Поздравляю с открытием америки через форточку, на этом принципе основаны все социологические опросы.

А Макрон победил в первом туре выборов или в первом туре социологических опросов?
 
Nikolay Gaylis:


Если бы Вы жили где-то здесь,а не в Париже-думаю предпочтения бы различались от столичных))

Общая сумма площади всех 13 территорий составляет 559 655 км² (без Земли Адели — 127 655 км²), а население 2 750 899 человек.


Еще забыли упомянуть что все эти территории имеют население менее 5% от населении самой Франции.
 
Дмитрий:

А Макрон победил в первом туре выборов или в первом туре социологических опросов?

По сводным данным независимых экситпулов предпочтения распределяются следующим образом:

Ле Пен 26%

Фийон 23%

Макрон 22%

Меланшон 13%

Амон 8%

Остальные 8%

[Удален]  
Morexod:
Еще забыли упомянуть что все эти территории имеют население менее 5% от населении самой Франции.

ну дак 30% опрошенных-тоже не всё население)
1234567
Новый комментарий