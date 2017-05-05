А вы занимаетесь спортом/финтесем/качалкой и т.д.? - страница 4

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Alexey Volchanskiy:


...

Июль, жара, каникулы...

...

и? Побил их, или убежал?
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:


Посмотрел на ютубе, нереально круто! Мне уже поздно по моторике и реакции ))
Сын тут приехал, а мы с ним друзья. Говорит, - батянь, мы тут с ребятами с работы на мотиках гоняем на кроссах

Вообще, сейчас столько возможностей у молодежи, я тухну от удивления, когда слышу тупняк на тему - "жизнь скучна, ничего не интересно..." ну и так далее.

Позже расскажу парочку историй ))


Да, особенно сноуборд мне по душе сейчас :)  Я как бы еще молодой, но в моей "молодости" этого ничего почти не было, только деревянные лыжи. А сейчас взял гопрошечку, встал на лыжу и погнал себя снимать, потом хвастаться перед всеми


 

   

"Силачи" подтягиваются. Ни одного нормального подхода.

 
Про мото тема классная и актуальная. Мои знакомые эндуро себе себе накупили и гоняют по лесам. Есть теперь о чем с ними поговорить, места обсуждаем, только я на велике там лазил. И совсем не поздно даже, задумаюссссс....
 
Alexey Volchanskiy:


Золотые слова.
Насчет прогулок - очень правильно, еще могу посоветовать велик, если есть где кататься. Только не в крупном городе, где все загазованно.

ЗЫ я не очень понимаю, что такое неврология, я же без мед. образования. 

Я живу в провинциальном городе, и кататься - есть где. Увы, кататься не могу много, максимум - минут пять. По той же причине - самочувствие больше не дает...

 
Волейбол
 
Dmitry Fedoseev:
и? Побил их, или убежал?


Я же написал, одному драться против толпы на открытом пространстве нереально. Это только в кино чел бьет одного, а толпа терпеливо ждет следующего кадра.

В уличке надо иметь в башке варианты узких проходов. Тогда это была аллея, под ногами асфальт, то есть я был подстрахован от случайного падения.

При таких раскладах среднеподготовленный чел может некоторое время останавливать в рукопахе толпу.

-----------

Совет - если есть выход - бежать однозначно! 

 
Alexandr Bryzgalov:
Волейбол

Занимался, здорово! Помню подачу в прыжке с незакрученным мячом, он же в воздухе штормится )) Ушел из-за роста 180
 
Alexey Volchanskiy:


Я же написал, одному драться против толпы на открытом пространстве нереально. Это только в кино чел бьет одного, а толпа терпеливо ждет следующего кадра.

В уличке надо иметь в башке варианты узких проходов. Тогда это была аллея, под ногами асфальт, то есть я был подстрахован от случайного падения.

При таких раскладах среднеподготовленный чел может некоторое время останавливать в рукопахе толпу.

-----------

Совет - если есть выход - бежать однозначно! 


Что и где написал? Так и непонятно, дрался там в закоулках, или убежал? Убегать то лучше по хорошей дороге, что бы не споткнуться особенно в темноте . А раз в закоулки, наверно драться собирался? Вот и интересно каков был результат? 
 
George Merts:

Я живу в провинциальном городе, и кататься - есть где. Увы, кататься не могу много, максимум - минут пять. По той же причине - самочувствие больше не дает...


Жорж, надо все определять под себя. Главное - не насиловать организм. Мы же все разные по здоровью.

Пример

У меня есть приятель по соседству, горячие точки и т.д. Прострочили из калаша от правого плеча до поясницы. Ну и что, ему в спортзал наравне с качками?

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