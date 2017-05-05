А вы занимаетесь спортом/финтесем/качалкой и т.д.? - страница 4
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Июль, жара, каникулы...
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Посмотрел на ютубе, нереально круто! Мне уже поздно по моторике и реакции ))
Сын тут приехал, а мы с ним друзья. Говорит, - батянь, мы тут с ребятами с работы на мотиках гоняем на кроссах
Вообще, сейчас столько возможностей у молодежи, я тухну от удивления, когда слышу тупняк на тему - "жизнь скучна, ничего не интересно..." ну и так далее.
Позже расскажу парочку историй ))
Да, особенно сноуборд мне по душе сейчас :) Я как бы еще молодой, но в моей "молодости" этого ничего почти не было, только деревянные лыжи. А сейчас взял гопрошечку, встал на лыжу и погнал себя снимать, потом хвастаться перед всеми
"Силачи" подтягиваются. Ни одного нормального подхода.
Золотые слова.
Насчет прогулок - очень правильно, еще могу посоветовать велик, если есть где кататься. Только не в крупном городе, где все загазованно.
ЗЫ я не очень понимаю, что такое неврология, я же без мед. образования.
Я живу в провинциальном городе, и кататься - есть где. Увы, кататься не могу много, максимум - минут пять. По той же причине - самочувствие больше не дает...
и? Побил их, или убежал?
Я же написал, одному драться против толпы на открытом пространстве нереально. Это только в кино чел бьет одного, а толпа терпеливо ждет следующего кадра.
В уличке надо иметь в башке варианты узких проходов. Тогда это была аллея, под ногами асфальт, то есть я был подстрахован от случайного падения.
При таких раскладах среднеподготовленный чел может некоторое время останавливать в рукопахе толпу.
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Совет - если есть выход - бежать однозначно!
Волейбол
Занимался, здорово! Помню подачу в прыжке с незакрученным мячом, он же в воздухе штормится )) Ушел из-за роста 180
Я же написал, одному драться против толпы на открытом пространстве нереально. Это только в кино чел бьет одного, а толпа терпеливо ждет следующего кадра.
В уличке надо иметь в башке варианты узких проходов. Тогда это была аллея, под ногами асфальт, то есть я был подстрахован от случайного падения.
При таких раскладах среднеподготовленный чел может некоторое время останавливать в рукопахе толпу.
-----------
Совет - если есть выход - бежать однозначно!
Что и где написал? Так и непонятно, дрался там в закоулках, или убежал? Убегать то лучше по хорошей дороге, что бы не споткнуться особенно в темноте . А раз в закоулки, наверно драться собирался? Вот и интересно каков был результат?
Я живу в провинциальном городе, и кататься - есть где. Увы, кататься не могу много, максимум - минут пять. По той же причине - самочувствие больше не дает...
Жорж, надо все определять под себя. Главное - не насиловать организм. Мы же все разные по здоровью.
Пример
У меня есть приятель по соседству, горячие точки и т.д. Прострочили из калаша от правого плеча до поясницы. Ну и что, ему в спортзал наравне с качками?